Этап Кубка России по волейболу, перенесенный из Белгорода, пройдет в Казани

Первый тур предварительного этапа Кубка России, который должен был пройти в Белгороде с 1 по 4 сентября, перенесен в Казань. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Отмечается, что перенос белгородского этапа связан с «жёлтым» уровнем террористической опасности в регионе.

Таким образом, оба тура предварительного этапа в третьей зоне пройдут в столице Татарстана. Первый запланирован на 12–15 сентября, а второй — на 16–19 сентября.

Напомним, что на предварительном этапе «Зенит-Казань» попал в группу 3. Вместе с казанскими волейболистами в этой группе сыграют «Белогорье», «Газпром-Югра» (Сургут) и «Нефтяник» (Оренбург).

После предварительного этапа также пройдут полуфинал (3–6 ноября) и «Финал четырёх» (24–25 декабря).