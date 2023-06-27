Эталонный Сабантуй прошел в Казани

В воскресенье, 25 июня, у Лебяжьего озера в Кировском районе Казани состоялся татарский народный праздник Сабантуй. Федеральная девелоперская группа «Эталон» приняла участие в организации праздничных городских мероприятий. В лесопарковой зоне у озера застройщик развернул брендированную зону для юных жителей Казани и их родителей.

Площадку группы посетили также официальные лица региона, в том числе Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин и заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Гостей площадки встречал талисман группы — Рыжий кот, одетый по случаю праздника в татарский национальный костюм. Для детей девелопер подготовил массу увлекательных активностей: маленькие участники праздника собирали гигантский мягкий конструктор, а также играли в брендированную дженгу. Отдохнуть и набраться сил гости мероприятия могли на мягких пуфах, размещенных на территории брендзоны.

Сабантуй — один из главных национальных праздников в Татарстане. Он объединяет обычаи, песни, танцы, игры и спортивные состязания. Сабантуй обладает статусом федерального праздника, а также находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр устного наследия человечества.

Участие Группы «Эталон» в подобных мероприятиях подчеркивает бережное отношение компании к традициям регионов своего присутствия, а также уважение к их истории и культурному наследию.

В настоящий момент Группа «Эталон» реализует в столице Татарстана три проекта. Это жилые комплексы бизнес-класса «Счастье в Казани» (возводится на улице Гаврилова рядом с живописной парково-рекреационной зоной «Савиново»), «Квартал Сюита» (строится на улице Павлюхина в Приволжском районе), а также проект комфорт-класса Green (реализуется на улице Архитектора Гайнутдинова в Советском районе Казани).

Застройщик ЖК «Счастье в Казани» — ООО «СЗ «ЭТАЛОН-КАЗАНЬ» (входит в Группу «Эталон»).

Застройщик ЖК «Квартал Сюита» — ООО «СЗ «ЭТАЛОН КВАРТАЛ СЮИТА» (входит в Группу «Эталон»).

Застройщик ЖК Green — ООО «СЗ «ЭТАЛОН ГРИН» (входит в Группу «Эталон»).

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Офис продаж Группы «Эталон» в Казани: 8 (843) 244-84-26.

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Фотографии предоставлены Группой «Эталон».