«Эта зима будет решающей»: командир спецназа «Ахмат» предсказал капитуляцию Украины

Апти Алаудинов

Фото: vk.com/aptialaudinov

Своем мнением об итогах вооруженного противостояния России и Украины на следующий год поделился в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Он отметил, что противник уже понимает плачевность сложившейся на фронте ситуации, но завершить конфликт ему мешают западные хозяева. По словам Алаудинова, грядущая зима станет решающей в данном вопросе, и весной Украина начнет лоббировать переговоры с Россией.

При этом генерал подчеркнул, что суть переговоров будет заключаться в обсуждении порядка капитуляции Украины.

«Уверен, что наша сторона не будет никаким образом договариваться и соглашаться с какими бы то ни было условиями украинской стороны. Поэтому говорить будем исключительно о капитуляции», – отметил Алаудинов.

Фото: t.me/voenkorkhayrullin

Кроме того, генерал рассказал о ситуации в районе Артемовска (Бахмута), где российские войска начали вытеснять противника с ближайших высот.

«Активно забираем у противника высоты и участки, которые ранее им были заняты. Необходимо отметить, что враг опять бросил на наш участок очень большие силы. Всю вчерашнюю ночь со всех сторон напирал и пытался нас выбить. Ситуация полностью под нашим контролем! Будем делать свою работу до победы!», – подытожил командир спецназа «Ахмат».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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