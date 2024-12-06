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«Эта улица никогда не будет пустовать»: в Менделеевске открылась аллея Славы
Сегодня в Менделеевске открылась аллея Славы в память о бойцах, которые отдали жизнь за Родину.
На мемориальных досках выбиты имена Героев и сегодня там появилось еще девять имен. Также в память о бойцах высажены рябины и 37 голубых елей.
В церемонии открытия приняли участие руководитель фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина и депутат Госдумы РФ Анатолий Иванов.
На аллее сделаны пешеходная зона, террасный настил для прогулочной тропы, освещение, проложены новые дорожки, установлены скамейки.
Это только первый этап работ. В следующем году планируется установить новые мемориалы, которые будут посвящены героям Афганской, Чеченской воин, СВО.
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