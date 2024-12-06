«Эта улица никогда не будет пустовать»: в Менделеевске открылась аллея Славы

Сегодня в Менделеевске открылась аллея Славы в память о бойцах, которые отдали жизнь за Родину.

На мемориальных досках выбиты имена Героев и сегодня там появилось еще девять имен. Также в память о бойцах высажены рябины и 37 голубых елей.

В церемонии открытия приняли участие руководитель фонда «Защитники Отечества» в РТ Гузель Удачина и депутат Госдумы РФ Анатолий Иванов.

На аллее сделаны пешеходная зона, террасный настил для прогулочной тропы, освещение, проложены новые дорожки, установлены скамейки.

Это только первый этап работ. В следующем году планируется установить новые мемориалы, которые будут посвящены героям Афганской, Чеченской воин, СВО.