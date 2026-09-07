«Эта девочка заслужила»: Россия взяла 11 медалей, Трусова и Тутберидзе довольны

Серебро и рекорды Трусовой на Kinoshita Group Cup 2026, золото Дзепки на третьем этапе Гран-при, триумф юниоров и драма Гуменника: чемпион России упал в короткой, но выдал пять четверных в произвольной. Итог — восемь медалей в Токио, три золота в Бангкоке. О них - в материале «ТИ-Спорта»





Фото: телеграм-канал фигуристки

Книга Гиннесса снова открыта: новая глава Трусовой

Турнир Kinoshita Group Cup в Токио стал для фигуристки Александры Трусовой (ныне Игнатовой) точкой отсчета новой главы в карьере. Крайний раз она выходила на международный старт на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году — тогда она вошла в историю, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Спустя 1661 день, уже будучи мамой годовалого сына Михаила, Трусова вновь вышла на лед.

Ее поддерживала вся семья: супруг Макар Игнатов и годовалый сын Михаил, за которым следила бабушка (мама Саши). Сама фигуристка призналась, что не чувствовала четырехлетнего перерыва:

«Как будто ничего и не поменялось, вот стою на пьедестале, как и раньше. Не было ощущения, что был перерыв в четыре года», – после выступления подчеркивает Александра.

В короткой программе Трусова набрала 74,92 балла, но главное было впереди. В произвольной программе, поставленной под саундтрек к культовому сериалу «Очень странные дела», она чисто исполнила четверной лутц — тот самый прыжок, который когда-то сделал ее легендой. Также в прокате были тройной тулуп, тройной сальхов и два двойных акселя. За произвольную программу Трусова получила 146,14 балла, а по сумме двух программ набрала 221,06 балла.

Исполнив четверной лутц в возрасте 22 лет 2 месяца и 13 дней, Трусова стала самой возрастной фигуристкой в мире, которой покорился квад на официальных соревнованиях, побив достижение японки Рен Сумиеси. Кроме того, она стала первой фигуристкой в мире, исполнившей четверной прыжок на международных соревнованиях после рождения ребенка.

Ранее ее достижения — за исполнение четверных тулупа, лутца и флипа — уже были занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

«Эмоции сильнее, чем на Олимпиаде»: как Тутберидзе встретила возвращение

Главные эмоции турнира развернулись не на табло, а в зоне kiss & cry. Реакция наставницы фигуристки Этери Тутберидзе поразила даже саму Трусову.

«Эмоции были даже сильнее, чем на Олимпиаде, — призналась Саша журналистам. — Она (Тутберидзе) была очень рада. Я счастлива видеть, что она довольна, что у меня получилось. Давно такого не было, чтобы мы были довольны всем».

Сама Тутберидзе в интервью ТАСС не скрывала переживаний:

«Молодец, что тут ещё скажешь? Конечно, я за неё волновалась, хотела, чтобы она сделала свое, потому что для неё это было очень важно. Она справилась и до последнего старалась ничего не отпускать. Мы даже подсказывали ей во время дорожки: здесь толкнуться, здесь дожать — и она все выполняла. Хотя было заметно, что к концу сил уже практически не оставалось», – отреагировала наставница.

И главные слова, которые дорогого стоят:

«Она поставила перед собой задачу обязательно показать, что Саша, которую все ждали, вернулась, и что она не может выходить на лед без четверных. Я очень рада. Действительно очень. Эта девочка заслужила всего самого лучшего», – призналась Тутберидзе.

Александра с Анной Фроловой Фото: телеграм–канал фигуристки

Пока эмоции в kiss & cry утихали, судьи выставили итоговые оценки. Первое место заняла 17-летняя японка Мао Симада с 231,32 балла, которая исполнила тройной аксель и четверной тулуп. Трусова с 221,06 балла стала второй, а третьей — россиянка Анна Фролова (207,86).

Сама Трусова отнеслась к серебру с философским спокойствием:

«Хорошие ощущения, опять вторая (улыбается). Да не, хорошие. Очень рада, что получилось сделать то, что тренировала. Как тренируюсь, так и выступаю. Как готова, так и откатала. Меня это радует, все-таки это сложно. Будем работать, улучшаться. Для первого старта в начале сентября считаю хорошее начало», – резюмирует спортсменка.

Она честно призналась, что ее подход к спорту кардинально изменился: если раньше она гналась исключительно за медалями, то теперь её главная цель — хорошо выполнять свои элементы.

Говоря о своем выступлении, она подчеркнула: «Это на данный момент мой максимум». А говоря о сопернице — была объективна: «Я всегда объективно оцениваю свои силы и её (Мао Симады). Контент сильнее, исполнение лучше», – ответила Александра.

Соперницы Трусовой тоже не остались в стороне. Мао Симада, победительница турнира, призналась, что восхищается россиянкой:

«У нее очень красивое, чистое выступление. У нее очень высокий четверной прыжок, это пример для меня. Не ожидала, что российские фигуристы вернутся на этот турнир в сентябре, думала, что это будет попозже», – сказала японка.

Токио: победа Дикиджи, камбэк Гуменника и полный пьедестал в парах

В мужском одиночном катании россияне выступили ярко. Владислав Дикиджи стал победителем с 265,68 балла, опередив призера Олимпиады Шуна Сато почти на 10 баллов. Евгений Семененко завоевал бронзу.

Особый сюжет — Петр Гуменник. После провальной короткой программы (два падения, 13-е место) он совершил камбэк в произвольной: пять четверных прыжков (флип, тулуп, лутц, сальхов, каскад лутц‑тулуп) и тройной аксель. За прокат — 170,71 балла, итоговый подъем на шестое место.

Елена Вайцеховская отметила:

«Парадокс, но провальное первое выступление ударило по Гуменнику не так сильно... В субботу он полностью реабилитировался, став единственным из участников, кому удалось исполнить пять четверных».

О своем костюме Гуменник рассказал: цвет — под датский флаг, фасон — идея хореографа Даниила Глейхенгауза.

Петр Гуменник Фото: скриншот с трансляции

В парном катании — российский пьедестал: золото у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (203,66), серебро — у Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова (202,55), бронза — у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева (189,94). Американцы Челси Лю и Райан Бидард отстали от третьего места на 24 балла.

В танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов взяли серебро. Пасечник / Чиризано стали пятыми, Миронова / Устенко — девятыми.

Бангкок-2026: юниоры берут три золота

Пока в Токио разыгрывались медали, на третьем этапе юниорского Гран-при ISU в Бангкоке российские фигуристы устроили не менее громкий триумф — все три золота уехали в Россию.

София Дзепка — это имя сейчас знает весь юниорский мир. 17-летняя россиянка, которая изначально была лишь заменой травмированной Елены Костылевой, не просто вышла на лед в Бангкоке — она взяла золото и сделала это несмотря на штраф в один балл в короткой программе.

В Сиане она заменила Костылеву и сенсационно победила. В Бангкоке история повторилась: Костылева снова в запасе, Дзепка снова получает шанс — и снова выигрывает. Уже после короткой программы она дышала в спину лидеру, японке Сумике Канадзаве, уступая всего 0,21 балла. Но главное ждало впереди.

В произвольной программе Дзепка сделала то, чего не смогла никто на этом турнире: чисто исполнила четверной тулуп — единственный ультра-си элемент среди всех участниц. К нему добавила шесть тройных, сложнейшие каскады и роскошную дорожку шагов. Правда, один сбой все же случился — падение на тройном флипе, но оно не сломало программу. За прокат она получила 135,56 балла, отыграла все отставание и финишировала с итоговыми 205,73.

Канадзава — серебро (202,79), канадка Лиа Чо — бронза (192,75). Но церемония награждения выдалась не менее яркой, чем прокат: соперницы Дзепки демонстративно убрали свои флаги, чтобы сделать совместное фото с россиянкой — жест уважения, который дорогого стоит.

Две победы из двух возможных — и Дзепка досрочно оформляет путевку в финал юниорского Гран-при, который пройдёт в декабре в китайском Чунцине.

При этом сама спортсменка призналась, что турнир дался тяжело: короткая смена часовых поясов, минимум времени между этапами.

«Для меня это очень ценный соревновательный опыт, за который я благодарна. Я рада тому, как в целом прошли соревнования и как сложились все обстоятельства», – сказала россиянка.

И эти обстоятельства — замена, сомнения, квад, победа — сложились в историю, которую запомнят надолго.

Лев Лазарев в мужском одиночном катании повторил достижение Дзепки: второе золото подряд после победы в Сиане. После короткой программы он уступал новозеландцу Яньхао Ли всего 0,18 балла, но в произвольной программе рванул вперед с результатом 174,43 балла и финишировал с итоговыми 260,90 — отрыв от серебряного призера составил более 16 баллов.

Серебро — у Яньхао Ли (244,68), бронза — у тайца Хиро Кевтатхипа (229,51). Как и Дзепка, Лазарев досрочно гарантировал себе место в финале Гран-при в Чунцине.

А в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов оформили вторую победу на этапах после триумфа в Сиане. Их итоговый результат — 166,09 балла (65,33 за ритм-танец и 100,76 за произвольный).

Серебро — у итальянцев Зои Бьянки и Даниэля Базиле (160,28), бронза — у французов Леа Йенн и Луи Варескона (149,03).

София Дзепка в Бангкоке Фото: скриншот с Первого канала

Российские юниоры вновь подтвердили: даже в нейтральном статусе они остаются силой, с которой считаются.