Эстонские пограничники в первый день запрета на въезд по шенгену не пустили 10 россиян

В первый день, когда начал действовать запрет на въезд россиян по шенгенским визам, эстонские пограничники не пустили в страну 10 граждан РФ. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника смены погранпункта Нарвы Яанику Карп.

Она рассказала, что среди причин как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Postimees пишет, что россияне воспринимали отказ спокойно.

По словам Карп, желающих въехать в Эстонию остается много, в частности, среди них те, у кого имеется постоянный вид на жительство в республике. Ежесуточно до введения в страну въезжали порядка 300 россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами-участницами соглашения.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России, для которых целью посещения стран ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура, с шенгенскими визами, выданными в других государствах союза.