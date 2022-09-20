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Ру Тат
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Общество
20 сентября 2022  08:50

Эстонские пограничники в первый день запрета на въезд по шенгену не пустили 10 россиян

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В первый день, когда начал действовать запрет на въезд россиян по шенгенским визам, эстонские пограничники не пустили в страну 10 граждан РФ. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на начальника смены погранпункта Нарвы Яанику Карп.

Она рассказала, что среди причин как введенный запрет, так и другие обстоятельства. Postimees пишет, что россияне воспринимали отказ спокойно. 

По словам Карп, желающих въехать в Эстонию остается много, в частности, среди них те, у кого имеется постоянный вид на жительство в республике. Ежесуточно до введения в страну въезжали порядка 300 россиян с шенгенскими визами, выданными другими странами-участницами соглашения.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России, для которых целью посещения стран ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура, с шенгенскими визами, выданными в других государствах союза.

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