Эстония запретила ввозить из России бензин в канистрах

С сегодняшнего дня в Эстонию запрещено ввозить российские нефтепродукты в канистрах, в том числе бензин. Об этом объявила глава службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента страны Пирет Тинкус.

По ее словам, у владельцев более 80% автомобилей при въезде в страну обнаруживаются 10-литровые канистры с топливом, кроме того, машины заправлены российским бензином.

«С 6 февраля запрещается покупать, ввозить и перевозить нефтепродукты, если они поступают из России», — цитирует ее ТАСС.

По закону резидент ЕС может купить российское топливо, если это необходимо для завершения поездки. Таким образом, на территорию Евросоюза можно ввозить только бензин непосредственно в топливном баке.

«Запрещено ввозить в ЕС купленное в России топливо в канистрах, так как это не считается удовлетворением основных потребностей, в том числе завершением поездки», — отмечается в сообщении.

Откачивать такое топливо из баков можно лишь при ремонте авто, слив ради продажи будет считаться нарушением.