Эстония запретила частным лицам ввозить из России алкоголь, древесину и мебель

Эстония ввела запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Налогово-таможенный департамент прибалтийской страны.

В числе прочего запрещается ввозить алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесину, удобрения и другие товары, которые ранее частные лица ежедневно привозили с собой из РФ.

Санкции распространяются и на вывоз товаров, отнесенных к предметам роскоши, в том числе бытовой электроники. Так, пересекающий границу будет нести ответственность при попытке ввезти в Россию гаджет на сумму более 750 евро.

Нарушение санкций будет трактоваться как преступление, которое будет рассматриваться Полицией безопасности.