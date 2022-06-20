news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
20 июня 2022  14:38
Розалия Заманова

Эстония запретила частным лицам ввозить из России алкоголь, древесину и мебель

news_top_970_100

Эстония ввела запрет на ввоз санкционных товаров из России частными лицами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Налогово-таможенный департамент прибалтийской страны.

В числе прочего запрещается ввозить алкогольные напитки крепостью менее 80%, мебель, древесину, удобрения и другие товары, которые ранее частные лица ежедневно привозили с собой из РФ.

Санкции распространяются и на вывоз товаров, отнесенных к предметам роскоши, в том числе бытовой электроники. Так, пересекающий границу будет нести ответственность при попытке ввезти в Россию гаджет на сумму более 750 евро.

Нарушение санкций будет трактоваться как преступление, которое будет рассматриваться Полицией безопасности.

#санкции #Эстония #импорт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100