Эстония вышлет одного российского дипломата

Таллин планирует выслать одного российского дипломата. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД.

«МИД [Эстонии] вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата», – сказано в сообщении.

В заявлении говорится, что «Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета и считает необходимым заявить об этом очень четко».

В российском МИД отметили, что данный шаг не останется без ответа.

«Российская сторона даст соответствующий ответ», – сказали во внешнеполитическом ведомстве.