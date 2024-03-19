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Эстония вышлет одного российского дипломата
Таллин планирует выслать одного российского дипломата. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского МИД.
«МИД [Эстонии] вызвал временного поверенного в делах РФ в Эстонии и вручил ему ноту о том, что сотрудник российского посольства, имеющий дипломатический статус, объявлен персоной нон грата», – сказано в сообщении.
В заявлении говорится, что «Эстония не намерена терпеть действия России против независимости и суверенитета и считает необходимым заявить об этом очень четко».
В российском МИД отметили, что данный шаг не останется без ответа.
«Российская сторона даст соответствующий ответ», – сказали во внешнеполитическом ведомстве.
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