Эстония устанавливает «зубы дракона» на границе с Россией

Эстонские власти решили установить дополнительные бетонные заграждения, или «зубы дракона», на границе с Россией. Об этом сообщает портал ERR, ссылаясь на Идаскую префектуру полиции и погранохраны.

Решение принято в рамках мер подготовки к возможному закрытию границы. Причем первые заграждения установлены еще 16 ноября, когда в Эстонию попытались проникнуть 19 граждан Сирии и Сомали.

«Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве, — отметили собеседники портала. — На прошлой неделе мы установили там заграждения, и в ближайшее время еще больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения».

По мнению представителей префектуры, Москва «осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии» и отправляет в эти страны людей, у которых нет права въезда в ЕС.