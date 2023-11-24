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Эстония устанавливает «зубы дракона» на границе с Россией
Эстонские власти решили установить дополнительные бетонные заграждения, или «зубы дракона», на границе с Россией. Об этом сообщает портал ERR, ссылаясь на Идаскую префектуру полиции и погранохраны.
Решение принято в рамках мер подготовки к возможному закрытию границы. Причем первые заграждения установлены еще 16 ноября, когда в Эстонию попытались проникнуть 19 граждан Сирии и Сомали.
«Мы готовимся к возможному закрытию погранпункта в Нарве, — отметили собеседники портала. — На прошлой неделе мы установили там заграждения, и в ближайшее время еще больше усилим защиту нарвского погранперехода, установив дополнительные бетонные заграждения».
По мнению представителей префектуры, Москва «осуществляет миграционное давление в отношении Эстонии и Финляндии» и отправляет в эти страны людей, у которых нет права въезда в ЕС.
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