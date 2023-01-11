Эстония сократит число сотрудников российского посольства

Эстонский МИД уведомил российского посла о необходимости сократить число дипломатов РФ в республике. С 1 февраля 2023 года в стране должно остаться восемь дипломатов, сообщает ТАСС со ссылкой на эстонское внешнеполитическое ведомство.

«Сегодня Эстония уведомила посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить число своих сотрудников до 1 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

В МИД пояснили, что хотят уравнять число сотрудников представительств с обеих сторон. Теперь число дипломатических должностей в российском посольстве сократится до восьми и до 15 «должностей административного, технического и обслуживающего персонала».