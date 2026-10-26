Эстония пригрозила бойкотом Олимпиады-2028 из-за возвращения россиян

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Эстония может отказаться от участия в Олимпийских играх, если российские спортсмены будут возвращены на международные соревнования.

Об этом в интервью Postimees заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.

По его словам, сейчас ищутся различные предлоги, чтобы вернуть россиян в культуру, спорт и на Олимпийские игры.

«Мы видим в этом серьезную проблему и поднимем вопрос о том, будем ли мы сами участвовать в Олимпиаде», — отметил министр.

Летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе. 7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и рекомендовал снять ограничения на участие российских атлетов в международных соревнованиях.