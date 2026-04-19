Естественный интеллект Потанина: ИИ становится частью промышленной политики в России

Владелец и президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин дал резонансное интервью телеканалу «Россия 24», в котором подчеркнул, что даже в его отрасли внедрение ИИ идет семимильными шагами и уже дает ощутимый эффект. Почему для российских предпринимателей и всех нас важно то, чем поделился Потанин, – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Металлургический искусственный интеллект

Интервью Владимира Потанина вызвало большой общественный резонанс, и интересно оно тем, что на тему искусственного интеллекта высказался не представитель IT-индустрии, науки или правительства, а один из ключевых лидеров металлургической отрасли России и мира. Казалось бы, где тяжелая промышленность, а где ИИ-агенты на базе больших языковых моделей? Но, как говорил Пушкин: «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень» – соединение ИИ-моделей с добычей металлов и металлургией уже приносит ощутимый результат.

Потанин рассказал, что суммы эффекта, который горно-металлургической компании (ГМК) «Норильский никель» дает применение технологий искусственного интеллекта, исчисляются десятками миллиардов рублей. А к 2030 году планируется получить эффект уже в 50 и более миллиардов рублей. Таким образом, «Норникель» является одним из лидеров в практическом внедрении ИИ в промышленном секторе, причем эти достижения признаются как в России, так и на мировой арене.

По словам президента ГМК, с 2021 года в компании внедряются решения, основанные на машинном обучении. Созданы цифровые двойники производственных процессов – все производственные линии оснащены датчиками, а алгоритмы ИИ анализируют получаемые данные в режиме реального времени и выдают рекомендации. Это позволяет не только повышать долю извлечения металлов из руды и сокращать расход реагентов, но и оптимизировать энергопотребление, уменьшать влияние человеческого фактора (ИИ позволяет компенсировать нехватку специалистов, ведь производства компании часто находятся в труднодоступных регионах). Получается этакая ИИ-надстройка над цифровизацией производственных процессов.

В декабре 2025 года компания «Норильский никель» представила проект MetalGPT – собственную доменную языковую модель для металлургии и горнодобывающей отрасли.

Таким образом, искусственный интеллект перестает быть исключительно IT-направлением и становится частью промышленной политики.

Третье место для России

Владимир Потанин говорил не только о «Норильском никеле», он высказался и на тему внедрения ИИ в масштабах страны.

«Я думаю, что это будет колоссальный эффект, потому что в каком-то смысле через некоторое время большая часть ВВП страны, да и в мире, будет производиться с участием технологий искусственного интеллекта. Я думаю, что он проникнет во все сферы жизни. Не хочу бросаться какими-то цифрами – скажу о том, что значительная часть валового внутреннего продукта будет производиться при помощи технологии искусственного интеллекта и с участием этого интеллекта», – заявил российский олигарх.

Потанин отметил, что мировыми лидерами в сфере ИИ остаются США и Китай, но Россия – явный претендент на лидерство среди всех остальных стран.

«Нам это третье место надо обязательно, так сказать, завоевать и не допускать отрыва от на сегодняшний день двух лидирующих держав в этой области, – считает он. – В глобальном понимании нейросети сыграют важную роль в конкурентоспособности государств и станут основой технологического суверенитета страны».

В этих словах владельца «Норникеля» все хорошо, только неясно, откуда взять деньги на это почетное третье место, – одни затраты на «железо» для ИИ и его энергообеспечение исчисляются десятками миллиардами долларов.

Сегодня две ведущие ИИ-модели российского производства от «Сбера» (GigaChat) и «Яндекса» (YandexGPT) хотя и близки к американским и китайским моделям, но уже существенно от них отстают.

Специфическая кооперация и регулирование частных инвестиций в ИИ

Понятно, что в одиночку усиленно развивать ИИ-технологии у России вряд ли получится, так что выход тут как раз в кооперации с лидерами – США и Китаем. Но кооперация эта должна быть довольно специфическая.

«Мы очень широко использовали китайские разработки, а большинство дата-центров у нас в стране на американских микросхемах. Поэтому в любом случае мы не выпадаем из мирового разделения труда, – заявил Потанин. – Но при этом важно иметь защищенный периметр, свои собственные суверенные технологии».

В этих словах заключен компромисс между технологическим суверенитетом и глобальной интеграцией.

Потанин затронул и тему государственного регулирования ИИ-технологий. По его мнению, частные инвестиции в эту сферу должны быть максимально свободны от регулирования – «чтобы не перерегулировать, потому что все-таки многие технологии создаются очень быстро и они быстро меняются».

А под более жесткое регулирование должны попадать сферы, которые условно можно считать госзаказом, – в области, например, обороны, может быть, что-то в области космоса, связи, безопасности. Здесь оправданны использование суверенных технологий, более строгие требования к разработчикам и повышенный уровень контроля.

«Сам искусственным интеллектом в работе и повседневной жизни не пользуюсь»

Интересно, что сам Владимир Потанин не пользуется искусственным интеллектом в работе и повседневной жизни, а видеоконференциям и телефонным звонкам предпочитает живое человеческой общение.

«Мне кажется, что это важно – чтобы люди могли, пользуясь искусственным интеллектом, тем не менее на какой-то момент отрешиться от него и принять просто человеческое решение», – сказал Потанин и подчеркнул великую ценность именно человеческого общения.

«Я предпочитаю личные встречи, личные разговоры. Для меня, например, очень большая проблема была во время пандемии, когда все на удаленке и разговор или совещание по видеоконференции сильно отличается от того, когда ты с людьми разговариваешь, сидя за столом, глаза в глаза», – заявил российский олигарх.

Возможно, здесь и кроется та часть управленческой работы, которую искусственный интеллект заменить не в состоянии.

ИИ-лихорадка даже в госсекторе

Безусловно, примеры внедрения ИИ в промышленную деятельность российских предприятий вызывают очень большой интерес, поэтому интервью олигарха привлекло такое большое внимание. То, что раньше казалось теоретическими разговорами, уже вовсю внедряется в работу даже в самых неочевидных отраслях экономики.

На примере Потанина видно, что лидеры крупнейших предприятий и холдингов России понимают важность внедрения искусственного интеллекта. Даже, казалось бы, неповоротливый и малодинамичный госсектор тоже охватила лихорадка по внедрению моделей ИИ в свою деятельность.

Так, правительственная подкомиссия по вопросам ИИ впервые в российской истории госуправления одобрила ключевые показатели эффективности (KPI) для ведомств и подведомственных организаций на 2026 год. Пока KPI установлены для 20 органов исполнительной власти. Как сообщают «Известия», которые ознакомились с примерами отраслевых KPI, из них следует, что, скажем, 17,8% машиностроительных предприятий должно быть оснащено системами компьютерного зрения, а 5,5% предприятий химпрома – технологиями интеллектуальной поддержки принятия решений, в том числе для прогнозирования качества готовой продукции. А в подведомственных Минздраву учреждениях к концу 2026 года искусственным интеллектом должно обрабатываться 50% исследований по маммографии, 25% рентгеновских снимков области грудной клетки и 25% исследований компьютерной томографии.

10 апреля Президент России Владимир Путин созвал совещание по развитию технологий и искусственного интеллекта с руководителями крупных компаний, федеральных ведомств и главы регионов. На совещании российский лидер заявил, что искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами формирует принципиально иной облик экономики и отдельных сфер, включая оборону и безопасность.

«От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование российского государства», – считает Путин.

Он поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения искусственного интеллекта. К 2030 году новые технологии уже должны быть использованы во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование.

Что касается Татарстана, то в республике уже утвердили программу развития искусственного интеллекта до 2030 года. Подробно о ней 16 апреля рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин на брифинге в Кабинете Министров РТ. Общий объем финансирования на пятилетку – 5 млрд рублей. При этом власти рассчитывают, что около 1,5-2 млрд рублей удастся вернуть в бюджет Татарстана к 2030 году.