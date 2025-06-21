Естественность становится главным бьюти-трендом выпускниц этого года

На выпускных вечерах этого года наблюдается устойчивый тренд на естественность — особенно среди молодых девушек. Об этом «ГТРК Татарстан» рассказала визажист Лилия Зарифуллина.

По словам специалиста, все больше выпускниц выбирают легкий и «чистый» макияж, подчеркивающий природную красоту. В числе самых популярных решений — нюдовые оттенки, сияющая кожа и мягкие растушеванные стрелки.

Как отмечает Зарифуллина, сложный макияж уходит на второй план, а стиль «clean girl» становится всё более востребованным. Однако некоторые клиентки по-прежнему выбирают выразительные детали, такие как стразы. Визажист подчеркивает: важно, чтобы декоративные элементы дополняли образ и гармонировали с нарядом, а не перегружали макияж.