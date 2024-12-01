«Естественно, я недоволен результатом»: как «Рубин» обидно подарил ничью ЦСКА в 17 туре

Рахимов был так близок к своей первой победе над ЦСКА

Для наставника «Рубина» Рашида Рахимова ЦСКА – соперник особенный и специфичный. Как-то так получилось, что за свою долгую карьеру 59-летний специалист ни разу не обыгрывал «армейцев» в качестве тренера. Было много ничейных результатов – если быть точнее, то девять. Но чаще всего клубы под руководством Рахимова в матчах с ЦСКА терпели поражения (18 раз).

На неделе столичная команда разнесла «Рубин» в пух и прах по счету в ответном четвертьфинальном матче Кубка России (3:0). Рахимов, впрочем как и рулевой ЦСКА Марко Николич, старался убедить журналистов, что предстоящая субботняя игра будет совершенно иной. Наставник казанцев и вовсе утверждал, что по количеству опасных моментов «Рубин» был убедительнее, приводя статистику xG.

ЦСКА в кубковом матче был очень хорош в реализации моментов. Казалось, что удача от этой игры плавно перетечет и во вчерашнюю встречу. Однако до старта матча Николич был не так оптимистичен. Еще на пресс-конференции по окончании кубкового четвертьфинала он говорил, что не нужно сравнивать игры разных турниров и что в субботу «Рубин» выйдет в совершенно ином состоянии.

И надо признать, сербский наставник оказался прозорлив и дальновиден. Рашид Рахимов не стал изменять самому себе в последних матчах, снова выпустив в старте Йочича и Шабанхаджая. Первый, по заявлениям главного тренера «Рубина», дает много объема в середине поля, а второй своей скоростной работой заставляет защитников соперника перетягивать часть внимания с Мирлинда Даку, тем самым давая тому больше свободы на чужой половине.

ЦСКА доминировал по владению мяча в первом тайме, выглядел лучше в позиционных атаках. Но и «Рубин» действовал весьма неплохо в прессинге, давлении на защитников хозяев. Не раз на половине поля «армейцев» возникали моменты, когда Игорь Дивеев или Матвей Лукин просто не знали, что делать с мячом из-за обилия казанских футболистов вблизи штрафной Игоря Акинфеева.

«Армейцы» были близки к первому голу матча благодаря нескольким хорошим эпизодам. Сначала Тамерлан Мусаев в не самой сложной ситуации не смог перекинуть Евгения Ставера после ошибки Дмитрия Кабутова. Чуть позже все тот же Мусаев вышел один на один с вратарем «Рубина», но не сумел пробить сильно по воротам. Своего голкипера подстраховал Игор Вуячич, который создал нужное давление позади нападающего ЦСКА.

Связка Даку – Шабанхаджай дала результат

Футбол «армейцев» был содержателен, но все же первым вперед вышел именно «Рубин». Связка Даку –Шабанхаджай дала результат незадолго до перерыва. Австриец вырезал классную проникающую передачу на Мирлинда, а албанец хладнокровно переиграл Акинфеева.

«Рубин» зарекомендовал себя по ходу нынешнего сезона в качестве классной команды, умеющей не только грамотно ловить соперника в переходных фазах атак, но и эффективно исполнять стандартные положения. Гол Егора Тесленко после филигранной передачи Кабутова ввел в ступор «армейскую» оборону. Красноречивее всего этот эпизод характеризовал кадр из телетрансляции, когда Лукин и Дивеев молча смотрели друг на друга, ища виноватого в пропущенном мяче.

ЦСКА в первые 15 минут второго тайма выглядел обескураженно. План Рахимова на матч работал, как швейцарские часы, а все мысли Николича на игру совершенно не желали воплощаться в реальность.

Победа «Рубина» была бы в минувший вечер абсолютно закономерной, но в ход второго тайма вмешались детали, сыгравшие за ЦСКА. Сначала гол со стандарта не без доли везения Лукина, а потом и совсем ненужное удаление Кабутова. Латераль казанцев раз за разом проигрывал в игре один в один Аббосу Файзуллаеву. Обе полученные желтые карточки Кабутова из-за фолов на узбекском полузащитнике были справедливы.

Исход матча отчасти предопределило удаление Кабутова

«Рубин» вдесятером терпел до последнего, однако последнее слово все же осталось за футболистами ЦСКА. Неугомонный Матвей Лукин хоть и пробил не лучшим образом в компенсированное время, но мяч попал в голову Илье Рожкову и срикошетил в ворота. К слову, попадание мяча выдалось болезненным для молодого защитника «Рубина». В повторе эпизода отчетливо виднелся разбитый нос Рожкова.

После финального свистка Рашид Рахимов выглядел опечаленно, хотя и старался не подавать вида. Благодаря победе казанцы могли приблизиться к «армейцам» на два очка в таблице. Обидная и болезненная для «Рубина» ничья. Впрочем, перед началом матча наставник казанцев был бы скорее всего рад такому результату.

«Естественно, результатом будешь недоволен. Ты ведешь 2:0 и хорошо играешь в обороне даже вдесятером, и когда пропускаешь на последней минуте, конечно, будешь недоволен. Но таков футбол. Не доиграли эпизод, нужно было закрывать зону между защитниками. Тогда бы закрыли передачу. Вот эту ошибку мы допустили», – прокомментировал итоги матча Рахимов.