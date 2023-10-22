Естественная убыль населения в Татарстане сократилась почти на 31%

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В Татарстане сократилась естественная убыль населения. Показатель за период с января по август 2023 года составил 4 232, что на 30,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (6 116). Такие данные приводит Росстат.

В республике уменьшилось количество смертей. Если за 2022 год было зарегистрировано 30 212 умерших, то в 2023-м — 28 375.

Также немного улучшилась ситуация по рождаемости. В прошлом году в республике зарегистрировали 24 096 родившихся, в этом — 24 143 (+47).