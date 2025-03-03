Эстафета, велогонки и Сабантуй: в Челнах анонсировали летний спортивный сезон

В Набережных Челнах летний спортивный сезон официально откроет городская легкоатлетическая эстафета. В этом году мероприятие будет приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О событиях летнего сезона на аппаратном совещании в мэрии Автограда рассказал начальник Управления физической культуры и спорта исполкома города Ренат Ахметшин.

По информации докладчика, 25 апреля на набережной имени Фикрята Табеева соберутся более 2 тыс. участников – школьники, студенты, представители организаций и предприятий города.

Май в Челнах ознаменуется всероссийскими соревнованиями по велоспорту на шоссе. Турнир организуется совместно с Федерацией велосипедного спорта Татарстана и компанией «Урал Логистика», он объединит как профессионалов, так и любителей велоспорта со всей страны.

В июне Автоград традиционно отметит национальный праздник Сабантуй. В рамках торжеств состоятся соревнования по национальным играм, скачкам и борьбе, где будет определен абсолютный батыр праздника. Турнир по борьбе ежегодно привлекает сильнейших спортсменов республики.

В честь Дня города и Дня Республики Татарстан 24 августа состоится Камский полумарафон. Маршрут забега пройдет по центральным проспектам Челнов, привлекая внимание к здоровому образу жизни. Ожидается, что участие в полумарафоне примут более 500 спортсменов.

Помимо прочего, в спортивной школе олимпийского резерва «Яр Чаллы» продолжается прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». К участию приглашаются коллективы предприятий и организаций города.

Завершит летний сезон массовый забег «Кросс Татарстана», который традиционно пройдет в сентябре в парке «Прибрежный». Это крупнейшее спортивное мероприятие региона, объединяющее участников всех возрастов – от юных спортсменов до ветеранов спорта.

По словам Рената Ахметшина, жители и гости города активно используют городскую инфраструктуру для занятий физической культурой и спортом.

Начальник Управления физической культуры и спорта исполкома подвел итоги и зимнего сезона, который запомнился множеством спортивных событий. Так, в рамках новогодних праздников на площади Азатлык состоялись необычные соревнования по футболу в валенках, организованные совместно с футбольным клубом «КАМАЗ». В них с энтузиазмом участвовали как дети, так и взрослые.

В течение зимнего сезона в Челнах работали пять катков массового катания, где проходили различные мероприятия, включая мастер-классы и соревнования.

Любители лыжного спорта могли воспользоваться трассами, проложенными как в старой, так и в новой части города. Наибольшей популярностью пользовалась лыжная трасса в парке «Прибрежный» – она привлекает сотни горожан.