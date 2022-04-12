«Есть же восточный рынок»: эксперты не видят проблем в случае технического дефолта РФ

У России нет предпосылок для реального дефолта, поскольку у страны достаточно золотовалютных резервов, в том числе и замороженных западными странами. Если же Запад заявит о техническом дефолте России, то это не сильно повлияет на экономику страны. Такое мнение озвучил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Для дефолта оснований нет, потому что мы своими действиями показываем, что средства у нас есть и мы не просто это декларируем в экспертных трудах, а демонстрируем это путем реального перевода реальных средств на реальные целевые счета. А то, что нам препятствуют в выплате этих долгов, — это вина Запада. Если Запад хочет получить эти деньги, значит, он не должен нам препятствовать», – прокомментировал Беляев изданию lenta.ru.

По словам эксперта, объявление технического дефолта грозит стране попаданием в определенную категорию в международных рейтингах, что означает запрет на размещение долговых обязательств на международном рынке.

«То есть вы отсекаетесь от этого источника. Но у нас это никогда не было таким важным источником, у нас долг всего 20 процентов по отношению к ВВП. Мы будем отсечены от этих рынков, но преимущественно западных. А есть же восточный рынок — он сложный, но в случае необходимости и учитывая перегруппировку и изменение мировой архитектуры, мы завтрашнюю ситуацию не должны судить по сегодняшней», — пояснил Беляев.