Самые дорогие вакансии в Татарстане: где платят 100 тысяч рублей и больше

В Татарстане достигнута задача, поставленная Президентом РФ, о росте занятости населения до показателя четвертого квартала 2019 года. Какие вакансии в регионе самые выкооплачиваемые, какие отрасли испытывают кадровый голод, и как изменится ситуация с безработицей к концу года - в обзоре «Татар-информ».

Нуждающиеся в высококвалифицированных сотрудниках работодатели вынуждены конкурировать, предлагая наиболее привлекательные условия труда

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Конкуренция на «охоте за головами»

На начало сентября в Татарстане наблюдается значительное снижение показателя безработицы. Численность занятых в регионе на сегодняшний день составляет 1,9 млн человек. Нуждающиеся в высококвалифицированных сотрудниках работодатели вынуждены конкурировать, предлагая наиболее привлекательные условия труда. О главных трендах на рынке труда этой осенью рассказала ИА «Татар-информ» замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Сегодня мы говорим о показателе безработицы в 0,85% от численности рабочей силы, в то время как в целом по стране этот показатель составляет 1,4%. Уровень занятости в республике составляет 62,1%, в то время как в среднем по России - 59,2%. В республике достигнута задача, поставленная Президентом РФ, о росте занятости населения до показателя четвертого квартала 2019 года. Тогда численность занятых по республике составляла 1,6 млн человек. Сегодня мы говорим о том, что у нас даже происходит прирост показателя занятости относительно 2019 года», - сказала она.

Клара Тазетдинова: «Резкого всплеска предложений о работе не было» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

По оперативным данным Минтруда РТ, на рынке республики насчитывается 57 тыс. свободных рабочих мест. При этом в центрах занятости населения в качестве безработных числится порядка 17 тыс. человек. Таким образом, сейчас у каждого соискателя есть возможность выбора среди трех свободных вакансий.

«В летний период в республике традиционно наблюдался рост числа вакансий в связи с тем, что было много сезонных предложений от работодателей. Однако резкого всплеска предложений о работе не было. В летние месяцы их количество достигало 60 тыс., но к осени мы наблюдаем некое снижение. На аналогичную дату прошлого года число вакансий составляло порядка 50 тыс. рабочих мест», - сказала Тазетдинова.

Число вакансий выросло на 86%

Увеличение числа вакансий в регионе наблюдают эксперты трех крупных сервисов по поиску работы и подбору сотрудников – «Работа в России», HeadHunter и SuperJob.

«Прирост вакансий в регионе наблюдается на протяжении всего года. По данным hh.ru в августе количество вакансий выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом 2021 год начался с высокой работодательской активности: многие компании продолжают восстанавливать объемы найма и привлекать персонал, поиск которого приостановили в 2020 году из-за нестабильности ситуации», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.

Спикер добавила, что снижение конкуренции среди соискателей за рабочее место в регионе наблюдается с начала года. Сейчас этот показатель составляет четыре резюме на вакансию, при норме пять-шесть резюме на одно предложение. Кроме того, отмечается снижение таких показателей настроений соискателей как «критичность трудоустройства» и «готовность уступать по зарплате».

В целом 2021 год начался с высокой работодательской активности: многие компании продолжают восстанавливать объемы найма и привлекать персонал Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Сервис SuperJob.ru отмечает рост вакансий в Татарстане на 86% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Только за месяц их число выросло на 11%, причем подобный прирост в сентябре был характерен для рынка труда и в доковидный период.

«Рост количества резюме не успевает за ростом вакансий: средний конкурс на вакансию по Татарстану за год снизился на 51%», - отметили в пресс-службе SuperJob.ru.

В государственной бесплатной информационной системе «Работа в России» сейчас насчитывается около 1,7 млн резюме от жителей республики. Работодатели охотно пользуются этим ресурсом, поскольку не только подбирают на нем персонал, но и могут сами предоставлять сведения о свободных рабочих местах, предполагаемом высвобождении работников и введении режима неполного рабочего времени.

Для работодателя здесь есть возможность бесплатно просмотреть резюме соискателей и подобрать сотрудников. Кроме того, они могут выбирать соискателей по резюме со всей России. В их числе есть резюме граждан, готовых к переезду в другую местность в целях трудоустройства», - доьавила Тазетдинова.

Кроме того, вступили в действие поправки в закон о занятости, и данный ресурс скоро станет общероссийской цифровой платформой. Планируется, что в перспективе система будет интегрирована со всеми поисковыми сайтами.

Три отрасли испытывают кадровый голод

Согласно данным Минтруда РТ, на рынке труда Татарстана в сентябре особую нехватку кадров испытывают три отрасли. В регионе не хватает рабочих рук на производстве, строительстве и транспорте.

«Эти три отрасли заявили наибольшее количество вакансий. Это объясняется масштабным вводом жилья и ограничениями по ввозу иностранной рабочей силы на территорию нашей страны. Транспортный сектор испытывает недостаток в кадрах в виду тяжелого режима работы. На производстве ощутима значительная нехватка рабочих кадров, поскольку крупные предприятия получили большие заказы, в том числе по линии Минобороны РФ», - пояснила Тазетдинова.

Самый низкий конкурс на вакансии SuperJob зафиксировал этой осенью в сферах «Квалифицированные рабочие в сфере строительства и ремонта», «Сервисы доставок», «Автоперевозки», «Программирование» и «Общественное питание».

В регионе не хватает рабочих рук на производстве, строительстве и транспорте Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По данным hh.ru, в 2021 году в регионе заметно сократилось количество высоко конкурентных сфер. Однако некоторые трудности в поиске работы все же могут испытывать специалисты добывающей отрасли, где сейчас насчитывается сразу восемь резюме на вакансию. Умеренный уровень конкуренции наблюдается среди топ-менеджеров и начинающих специалистов, а также студентов и составляет шесть резюме на одно предложение.

«В большинстве сфер работодатели могут испытывать кадровый голод. Наиболее ощутимый дефицит кадров в регионе наблюдается среди рабочего персонала, в сфере продаж, ИТ, строительной, производственной, медико-фармацевтической и транспортно-логистической сферах. Здесь на одну вакансию приходится два резюме и менее», - отметила Александра Севостьянова.

Дефицит кадров и обострившаяся конкуренция за персонал подтверждаются и положительной динамикой отказов от трудоустройства со стороны самих кандидатов. По данным облачной CRM для рекрутинга Talantix, контроффер (инструмент для удержания уникальных, «штучных» специалистов) и гостинг (резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных на то причин) в Татарстане входят в тройку наиболее часто встречаемых причин отказов в трудоустройстве в 2021 году. К примеру, число случаев принятия контроффера от своего текущего работодателя выросло почти в полтора раза во втором квартале по сравнению с первым, а случаи гостинга участились на 64%.

Вакансии сентября с зарплатой до 300 тысяч

В числе самых высокооплачиваемых вакансий в Татарстане этой осенью торговые представители, специалисты по недвижимости, главные инженеры проектов. По версии Минтруда РТ, топ самых высокооплачиваемых специалистов возглавляют представители четырех специальностей.

«В числе наиболее привлекательных рабочих мест с точки зрения предлагаемой заработной платы - торговые представители, специалисты по недвижимости, главные инженеры проектов, директора вычислительных центров. Уровень предлагаемых зарплат для них колеблется от 150 до 300 тыс. рублей. Но нужно понимать, что данные вакансии являются не массовыми, а единичными, и заведомо предусматривают высокие требования к соискателям», - подчеркнула Тазетдинова.

Наиболее привлекательные по зарплате вакансии – торговые представители, специалисты по недвижимости, главные инженеры проектов, директора вычислительных центров Фото: © архив ИА «Татар-информ»

По версии hh.ru, на данный момент в топ-пять самых «дорогих» вакансий региона входят сразу три предложения с доходом до полумиллиона рублей. Это вакансии для руководителя отдела продаж в строительную компанию, менеджера по работе с партнерами в ИТ-компанию и менеджера по развитию бизнеса в компании по производству медицинского оборудования. Эти предложения занимают вторую-четвертую строчки рейтинга. На пятом месте находится вакансия персонального брокера с предлагаемой зарплатой от 400 тыс. рублей, а на первом месте оказалось предложение для главного технолога. Здесь указано зарплатное предложение в размере от одного миллиона рублей.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий от SuperJob возглавляет предложение для разработчика «1С» с доходом 120 - 150 тыс. рублей в месяц. На втором месте вакансия для frontend-разработчика (120-140 тыс. рублей в месяц), на третьем – для SMM-менеджера (120 тыс. рублей), на четвертом – для медпредставителя (100- 120 тыс. рублей), а на пятом – для главбуха группы компаний (от 100 тыс. рублей).

Число вакансий на удаленке увеличится к концу года

Сегодня в Татарстане на удаленной работе занято порядка 18 тыс. человек, в то время как в пиковый период данный показатель достигал 60 тыс. человек. Однако к концу года число предложений, подразумевающих удаленную работу, может вырасти.

«С начала пандемии и введения ограничений деятельности по ряду отраслей появилось такое понятие, как удаленная занятость. На сегодняшний день в Трудовом кодексе приняты поправки, которые урегулировали правовое положение данного вида работы, определили требования к работодателям и обязанности работников, работающих удаленно. Наиболее приемлема данная сфера занятости для офисных сотрудников», - сказала Тазетдинова.

Сегодня в Татарстане на удаленной работе занято порядка 18 тыс. человек, в пиковый период показатель достигал 60 тыс. Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Спикер отметила преимущества удаленной работы. Для бизнеса, где такой режим работы возможен, это оправдано с точки зрения экономии. Таким образом, бизнес несет меньше издержек по аренде офисов и оснащению рабочих мест. Удаленная форма занятости в дальнейшем будет применяться еще шире, подчеркнула Тазетдинова. Ее позицию разделяют и аналитики hh.ru.

«Удаленный формат работы оправдал себя, его популярность на рынке труда растет. К примеру, для соискателей Татарстана за последний месяц было опубликовано почти три тысячи вакансий, подразумевающих работу удаленно. Это в четыре раза больше, чем в аналогичный период прошлого года», - подчеркнула Севостьянова.

Минтруд РТ прогнозирует осенний рост безработицы

Небольшой рост числа безработных возможен этой осенью на рынке труда Татарстана. Однако к концу года их число не превысит 20 тыс. человек, считают специалисты Минтруда РТ.

«По нашим прогнозам в осенние месяцы может произойти небольшой рост численности безработных. Но, тем не менее, мы считаем, что в любом случае численность безработных к концу года не превысит 20 тыс. человек. В республике растет спрос на соискателей и поэтому у них есть возможность выбора. У работодателей могут возникнуть проблемы с персоналом и поэтому они должны будут предпринять какие-либо меры, чтобы повысить привлекательность своих вакансий», - сообщила Клара Тазетдинова.

Делать прогнозы относительно ситуации на рынке труда в конце года пока преждевременно потому, что на рынок труда напрямую влияет ситуация с коронавирусом, считают эксперты SuperJob.

Небольшой рост числа безработных возможен осенью, но к концу года их число не превысит 20 тыс. человек Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«Посмотрим на прошлый год, когда декабрь выдался уникальным: помимо сезонного увеличения вакансий в продажах и общепите, характерного для праздничного периода, тогда экстремально выросло число предложений трудоустройства от сервисов доставок и транспортных компаний. Средний конкурс на вакансию в Татарстане в декабре 2020 года был на 50% ниже, чем в декабре 2019 года», - сообщили в пресс-службе сервиса.

Обстановка на рынке труда в конце 2021 года будет зависеть от ситуации с заболеваемостью коронавирусом, а также притока иностранной рабочей силы, который в настоящее время активно пытаются организовать, отметили специалисты.

Эксперты hh.ru отмечают, что на данный момент в республике наиболее высокий спрос наблюдается на специалистов сферы продаж, рабочий персонал, представителей сферы ИТ и производства. В данных профобластях наблюдается дефицит кадров. По прогнозу аналитиков, спрос на этих специалистов в нашем регионе будет расти и дальше.

По нацпроекту «Демография» бесплатно обучат 4 тыс. человек

Чтобы быть востребованным на рынке труда, соискателям нужно постоянно получать новые знания и компетенции. Пройти бесплатное обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в этом году смогут более 4 тыс. татарстанцев. На сегодняшний день к обучению приступили 1,5 тыс. человек.

«Сегодня у пяти категорий населения есть возможность пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография». Это относится к женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, неработающим женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 7 лет, людям предпенсионного возраста старше 50 лет, а также безработным, обратившимся в службы занятости населения. Желающим нужно подать заявление на портале «Работа в России», выбрать образовательную организацию и направление подготовки», - проинформировала Тазетдинова.

Участники программы должны заключить с образовательной организацией трехсторонний договор, который подразумевает их трудоустройство и обучение под конкретного работодателя. Также может быть заключен двухсторонний договор, который подразумевает, что гражданин после обучения будет зарегистрирован в качестве самозанятого.

Пройти бесплатное обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в этом году смогут более 4 тыс. татарстанцев Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Данная мера реализуется в целях восстановления уровня занятости до пандемийного показателя. Программа реализуется по линии трех федеральных операторов – WorldSkills, Томского государственного университета и Академии народного хозяйства РАНХ и ГС», - пояснила спикер Минтруда РТ

Планируется, что данной возможностью в этом году воспользуется не менее 4117 жителей региона. Однако на сегодняшний день уже подано более 5 тыс. заявок. Программа пользуется популярностью, особенно востребованы направления по линии академии WorldSkills, которые носят чисто прикладной характер – поварское и кондитерское дело, туризм, обучение основам предпринимательства и ряд других. Чтобы соискатели в будущем не только пользовались спросом на рынке труда, но и смогли увеличить свой доход, эксперт Минтруда РТ рекомендует обучиться it-компетенциям.

«Чтобы соискатели были востребованы на рынке труда, им нужно не только получать новые знания и компетенции, но и пробовать себя в разных сферах деятельности. Безусловно, нужно обладать азами it-компетенций для успешного трудоустройства в будущем. Нужно уметь работать в команде, решать общие задачи», - сказала Клара Тазетдинова.

Стоит также отметить, что большую роль для работодателей кроме профессиональных навыков играют и надпрофессиональные - софт скиллс. По результатам исследования hh.ru, наиболее высокий балл получило умение взаимодействовать с людьми. Также в тройку ценных для работодателей навыков вошли гибкость ума и клиентоориентированность.