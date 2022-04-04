«Идет активное бронирование номеров на лето»: Казань готовится к новой волне туристов

Сокращение авиаперевозок за рубеж может сделать Казань одним из крупнейших турцентров России этим летом. Как будет встречать гостей столица Татарстана и сказались ли санкции на состоянии номерного фонда, обсудили сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Туристическая сфера Казани выходит на траекторию роста после пандемии. Показатели турпотоков уже достигли отметок 2019 года и продолжают расти

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы вернулись к допандемийным показателям»

Туристическая сфера Казани выходит на траекторию роста после пандемии. Показатели турпотоков уже достигли отметок 2019 года и продолжают расти. Об этом сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Она напомнила, что на сегодняшний день в татарстанской столице действует обширная сеть приема туристов: функционируют 229 объектов размещения (отели, гостиницы, хостелы). В них могут одновременно разместиться более 16,8 тыс. человек.

В целом туристический поток в Казань сохраняется на достойном уровне. Примером тому может служить свежая статистика за март, когда загрузка гостиниц города достигла отметки 52%. В прошлом году показатель был 51,5%, в ковидном 2020-м уровень находился у отметки 30%, а в 2019 году загрузка гостиниц в марте составляла 53%.

Дарья Санникова: «Стабильно высокий интерес держится и к туристическим объектам Казани. Например, в январе-феврале только один Казанский Кремль посетило почти 380 тыс. гостей» Фото: kzn.ru

«То есть фактически мы вернулись к допандемийным показателям», – подчеркнула Санникова.

Она добавила, что стабильно высокий интерес держится и к туристическим объектам Казани. Например, в январе-феврале только один Казанский Кремль посетило почти 380 тыс. гостей. Музей «Городская панорама» за первый квартал посетили 7,4 тыс. человек.

«Статистика в области транспорта следующая. В апреле 2022 года полеты в Казани осуществляются по 47 направлениям: 36 внутренних полетов и 11 международных рейсов. В период с 1 января по 28 марта внутренний пассажиропоток через аэропорт Казани составил порядка 500 тыс. человек», – заключила Дарья Санникова.

Туристический кешбэк и обнуление НДС «тянут вверх» заполнение отелей

На предстоящие майские праздники загрузка номерного фонда казанских отелей и гостиниц уже достигла 60-90%, идет активное бронирование номеров на лето. Этого удалось достичь благодаря мерам господдержки, продолжила доклад Дарья Санникова.

Она отметила, что прорывным в сфере поддержки туризма стало решение федерального правительства об обнулении ставки НДС для средств туристического размещения.

«Льготная ставка НДС на услуги гостиниц будет действовать в течение ближайших пяти лет до июня 2027 года. Для новых отелей – также пять лет, но уже с даты открытия. Это поможет им выйти на безубыточность за данный период. Это решение позволит сделать туристическую отрасль более конкурентоспособной и привлечь новых инвесторов», – пояснила Санникова.

На предстоящие майские праздники загрузка номерного фонда казанских отелей и гостиниц уже достигла 60-90%, идет активное бронирование номеров на лето Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Она добавила, что одновременно продолжает действовать федеральная программа туристического кешбэка за туры по России. С 15 марта по 9 апреля можно купить тур на даты с 15 марта по 30 июня с возвратом 20% стоимости. Главное условие – оплата путевки картой системы «Мир».

«Также продолжает работать и детский туристический кешбэк. Продажи путевок в детские лагеря по акции стартовали 31 марта. Отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. При этом родители смогут рассчитывать на возврат 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей», – рассказала подробности Дарья Санникова.

По ее словам, перечисленные меры станут дополнительным стимулом для активизации туристической отрасли татарстанской столицы.

«Программы кешбэка будут иметь позитивный эффект на загрузку средств размещения и стимулирования туристического потока в целом. Данные меры уже положительно сказались на росте бронирований: в период с 15 марта увеличились продажи туров в Казань. Сейчас средняя загрузка на майские праздники составляет от 60 до 90%. Активно идут бронирования и на летний период», – резюмировала Дарья Санникова.

«Ночной велофест» и «Вкусная Казань» стартуют летом

Масштабные казанские ивенты, в том числе «Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань», в 2022 году пройдут в III квартале года (июль, август, сентябрь), отметила Дарья Санникова.

«В связи с текущей обстановкой реализация ближайших событийных мероприятий отложена на III квартал 2022 года», – сообщила докладчица.

Масштабные казанские ивенты, в том числе «Ночной велофест» и гастрофестиваль «Вкусная Казань», в 2022 году пройдут в III квартале года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Она уточнила, что речь идет о конкурсе видеороликов «Влюбись в Казань», муниципальном конкурсе «Звезды гостеприимства», масштабном ивенте «Ночной велофест», а также о гастрономическом фестивале «Вкусная Казань».

«Старинные двери и neo-локации»: новые турмаршруты заработают в мае

В новом сезоне в татарстанской столице заработает сразу два новых туристических маршрута. Один из них проведет гостей через футуристичные локации, другой буквально позволит прикоснуться к старинным дверям особняков.

Дарья Санникова отметила, что в новом туристическом сезоне один из акцентов будет сделан на главный фактор знакомства туристов с городом – экскурсии. В рамках этой работы уже созданы новые ивенты «Нео Казань» и «Казань, откройся!», которые в оригинальном формате познакомят гостей с маршрутами татарстанской столицы.

«„Нео Казань“ является маршрутом по самым современным объектам города. Экскурсия начинается с изучения современного жилого комплекса „ART Сити“. Далее гости переезжают на бульвар «Белые цветы», где сформирован новый ландшафт с тысячами деревьев и пространствами для мероприятий. Следующий пункт – Национальная библиотека РТ. Также предусмотрено посещение выставочного пространства Ak Bars Retro Cars», – пояснила Санникова.

«Казань, откройся!» – это маршрут по нестандартным фотоместам. В частности, туристам предложат посмотреть на экзотические двери казанских домов XIX-XX веков Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Другим интересным событием для туристов станет новый ивент «Казань, откройся!». Это маршрут по нестандартным фотоместам. В частности, туристам предложат посмотреть на экзотические двери казанских домов XIX-XX веков.

«В рамках этого маршрута Казань откроется для каждого по-новому, экскурсия стартует с 11 мая», – резюмировала докладчица.

«Все международные гостиничные бренды остаются в Казани»

Туристическая отрасль татарстанской столицы имеет все необходимые ресурсы и возможности, чтобы продемонстрировать положительную динамику роста по итогам 2022 года, подытожил тему мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что за последнее десятилетие Казань сделала многое для того, чтобы стать одним из туристических центров страны. Этому способствовали многочисленные международные события, проходившие на площадках города. Сейчас татарстанская столица имеет все необходимые возможности и компетенции для постоянно растущей отрасли внутреннего туризма.

Ильсур Метшин: «Туристическая отрасль татарстанской столицы имеет все необходимые ресурсы и возможности, чтобы продемонстрировать положительную динамику роста по итогам 2022 года» Фото: kzn.ru

«Все международные гостиничные бренды остаются в Казани. Более того, мы открыли новый большой и современный гостиничный комплекс в аэропорту. Он дополнил комплекс Kazan Expo. Там сформирован автономный кластер выставочной деятельности, где можно проводить международные выставки, симпозиумы любого уровня», – отметил Метшин.

Он подчеркнул, что ожидаемый рост внутреннего туризма позволит казанским отельерам получить новых клиентов и показать положительную динамику в этом году.

«Несмотря на пандемию, в прошлом году мы удержали планку в 3 млн туристов. Все есть для того, чтобы в этом году вырасти. Мы будем работать над этим вместе с нашими коллегами из отрасли туризма и гостеприимства», – заключил Ильсур Метшин.