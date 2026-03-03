«Есть вещи поважнее». Большунов - о предложениях сменить гражданство ради Олимпиады

Фото: Салават Камалетдинов / "Татар-информ"

Трехкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов признался, что получал несколько предложений о смене спортивного гражданства, которые позволили бы ему выступить на Играх 2026 года в Италии. Напомним, российские спортсмены были допущены до Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо только в нейтральном статусе и в ограниченном количестве, а лыжники из России не участвовали в турнире вовсе.

В интервью «Вестям» Большунов подчеркнул, что даже не рассматривал такие варианты.

«Зачем мне их рассматривать? Олимпиада Олимпиадой, но есть вещи поважнее. Но я родился где? Это непередаваемо, особенно в такое время, сейчас даже неохота об этом говорить и вспоминать», — заявил спортсмен.

Тем временем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске, Большунов продолжает демонстрировать высокие результаты, одержав победы в гонке с раздельного старта, спринте и смешанной эстафете.