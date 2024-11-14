В Казани назвали победителей международной исламской олимпиады

В Казани назвали победителей XVII Международной олимпиады среди студентов исламских учебных заведений по исламским дисциплинам и арабскому языку при участии стран BRICS. Церемония закрытия прошла в Национальной библиотеке РТ.

«Есть четыре причины, которые уничтожают религию. Первое — люди не надеются в соответствии со знанием. Второе — надеются на то, чего не знают. Третье — не пытаются знать. Четвертая — запрещают учиться тем, кто хочет знать», — процитировал мудрость исламских богословов муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

В своей проповеди он также призвал радоваться каждому новому знанию, каждой устраненной «джахилии» («грубости» или «невежеству» — прим. Т-и). «Знания исчезают с уходом ученых, у нас они есть — значит есть надежда на развитие религии», — заключил Самигуллин.

Участие в олимпиаде принимают студенты высших мусульманских учебных заведений из Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Москвы. Всего представлено более 20 команд.

Победителями в номинации «Исламское право» стали Руслан Ямилов (Казань, ханафитский мазхаб) и Али Миериев (Дагестан, шафиитский мазхаб). В конкурсе «Основы религии» победу одержал Аятулла Муртазалиев (Дагестан). Первое место в номинации «Арабский язык» занял Ислам Джахбаров (Дагестан).

Специального приза от ректора РИИ удостоился Садек Бабаев (Азербайджан). Приз мэра Казани получили участники из Индии, Таджикистана, Ирана и Кыргызстана.

Ежегодная олимпиада проводится с 2008 года. В 2023 году она вышла на международный уровень, приняв участников из Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В этом году к олимпиаде присоединились участники из стран – членов и партнеров БРИКС: Ирана, Индии и Турции.

Ожидается, что в следующие годы участники стран объединения будут приглашаться, но акцента на этом делать не будут.

«БРИКС построен немного по-другому принципу, это экономический и политический союз. Естественно, мы будем привлекать мусульманские страны [БРИКС], но, возможно, называться мы будем иначе — международной олимпиадой», — рассказал журналисту «Татар-информа» ректор Российского исламского института, заместитель муфтия РТ по образованию Рафик Мухаметшин.

Планируется участие арабских стран (на данный момент ОАЭ только в числе соучредителей), однако число номинаций останется прежним — исламское право, вероучение и арабский язык. Также заместитель муфтия РТ по образованию рассказал, как можно уравнять участников из исламских и светских государств.

«Мне кажется, нужно создать ассоциацию исламских вузов и в течение года разработать методики подготовки вопросов. Тогда все команды будут в равных условиях», — отметил Мухаметшин.