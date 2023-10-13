«Есть у меня рыжий и злой татарин, катается неважно»: каким хоккеистом был Билялетдинов

Недавно Зинэтула Билялетдинов одержал свою 400-ю победу в тренерской карьере

Фото: ak-bars.ru

Непокоренный чемпионат СССР

Недавно Зинэтула Билялетдинов одержал свою 400-ю победу в тренерской карьере. Кажется, что именитый тренер работает в нашем хоккее целую вечность. Нынешний сезон для него уже 35-й на тренерской скамье. За это время он успел привести сборную России к званию чемпионов мира, выиграть три Кубка Гагарина и два чемпионата России.

Но именно чемпионства во внутреннем первенстве не случилось в карьере Билялетдинова-игрока. В бытность хоккеистом он играл на позиции защитника, регулярно приглашался в сборную СССР и был в числе лучших в своем амплуа. С национальной командой Зинэтула Хайдярович побеждал и на Олимпиаде, и на чемпионатах мира и Европы, и даже в Кубке Канады и Кубке вызова. А вот на клубном уровне Билл 13 лет кружился вокруг да около чемпионского титула (7 вторых мест и 6 – третьих). Но так и не смог выиграть чемпионат.

Хотя с характером у Билялетдинова уже тогда было все в порядке. Все, кто сталкивался с ним на льду, в один голос говорят: Зинэтула – жесткий. Эта его черта помогла ему когда-то попасть в хоккей. До 15 лет он не числился ни в одной спортшколе, довольствуясь игрой во дворе. В современном спорте это приговор. Если к этому возрасту у тебя нет опыта в академии, то в профессионалы ты не попадешь. Но в годы молодости Билялетдинова все было иначе.

17-летний Зинэтула оказался в основе «Динамо», а в 18 лет закрепился в составе на позиции защитника Фото: vk.com/sovhockey

Местная шпана избегала Билялетдинова

Дворовая команда Зинэтулы-хоккеиста в один из розыгрышей «Золотой шайбы» дошла до медалей турнира. Выступление игрока заприметили тренеры школы московского «Динамо» Александр Квасников и Станислав Петухов. Последний в итоге станет одним из тех людей, которые помогли Билялетдинову перейти в состав профессионалов. Вот как вспоминает тогдашний тренер взрослого «Динамо» Виталий Давыдов:

«Он учился в ремесленном училище то ли на токаря-лекальщика, то ли на строгальщика. Ходил в форме: темно-синяя гимнастерка, брюки, штиблеты. Параллельно тренировался в динамовской школе у Петухова. И вот однажды тот говорит: “Семеныч, есть у меня отличный пацан. Рыжий татарин. Катается неважно, но злой. Проверьте на сборах”».

Билялетдинова взяли на сборы, которые он провалил. Но за молодого защитника вступился Давыдов и уговорил легендарного Чернышева оставить его в команде. Так 17-летний Зинэтула оказался в основе «Динамо», а в 18 лет закрепился в составе на позиции защитника, хотя на дворовом уровне всегда считался нападающим. В 1974-м вместе с ним бело-голубые выиграли первую для Билла медаль в карьере – бронзу союзного чемпионата.

В молодости Зинэтула был худощавым, из-за чего порой тренеры профессиональных клубов не воспринимали его всерьез. Зато мальчика уважали во дворе. Как вспоминал Петухов, местная шпана избегала Билялетдинова. Грабили и били почти всех, но только не Билла.

«По вечерам мне приходилось дежурить с повязкой дружинника и отбивать своих ребят от окрестной шпаны. Хулиганье с Верхней Масловки после тренировок, эти упыри, ждали наших мальчишек, окружали всей ватагой, били чем-то по голове, отнимали карманные деньги, клюшки. Именно с ним (Билялетдиновым) я таких случаев не помню», – замечает Петухов.

В молодости Зинэтула был худощавым, из-за чего порой тренеры профессиональных клубов не воспринимали его всерьез Фото: vk.com/sovhockey

«Большинство мальчишек там ведь были русскими. Вот я и вырос во дворе Сашей»

Вместе с жесткостью и требовательностью к себе у Билялетдинова было еще несколько особенных черт. Зинэтула был настолько скрытным и скромным, что некоторые бывшие партнеры лишь по завершении игровой карьеры узнали его настоящее имя. Для большинства из них он так и остался Сашей.

История «Саши» банальная для тех времен. Татарское имя Зинэтула не слишком подходило для жизни в Москве, поэтому мальчику придумали русское имя. Он быстро привык к прозвищу и стал представляться именно так. Лишь став тренером, Билялетдинов «переименовался» обратно в Зинэтулу.

«Никогда не спрашивал об этом родителей, но, полагаю, дело было так. Они приехали в Москву. Оба – из деревень. Встретились, поженились, родился я, назвали, естественно, татарским именем. А во дворе как быть? Большинство мальчишек там ведь были русскими. Вот я и вырос во дворе Сашей. Так звал отец. Как дома называла мама? Она вообще крайне редко обращалась ко мне по имени. Называла, как принято в татарских семьях, – улым (сынок – перевод с татарского языка)», – так объяснял свое прозвище Билл.

Русское имя было и у отца, Хайдяра Билялетдинова, родившегося в татарской деревушке Пица, что в Нижегородской области. До 24 лет он работал в местном колхозе, после чего отправился покорять Москву. Там он обзавелся семьей и устроился рабочим на обувную фабрику «Красный богатырь». Для легкости произношения Хайдяру дали имя покороче – Коля.

Примечательно, что русской была бабушка Билялетдинова. Маму Хайдяра Алтынбаевича звали Анна Васильевна Хлынова. Со временем она взяла себе мусульманское имя Хадича, и хоронили ее по мусульманским обычаям. Серьезное влияние на нее оказал муж Алтынбай, который прошел Великую Отечественную войну разведчиком.

Мама хоккеиста Наймя Хамзиновна в многочисленных статьях в прессе числится техничкой, работавшей на заводе. Но родные Билялетдинова уточняют – она работала лаборанткой в кондитерской фабрике «Красный Октябрь». Оттуда мама приносила домой конфеты «Мишка косолапый», которые очень любили ее дети – Зинэтула, его брат Зиннур и сестра.

Зинэтула был настолько скрытным и скромным, что некоторые бывшие партнеры лишь по завершении игровой карьеры узнали его настоящее имя Фото: vk.com/sovhockey

Главные болельщики

Родители в итоге стали главными болельщиками Билла. Еще в детстве они прощали сыну все проблемы с учебой в школе, благодаря чему тот спокойно занимался только хоккеем.

«Родители интересовались успехами сына, приходили на матчи, болели за него. Мама Билла на татарский праздник Сабантуй приносила для всей команды горячие беляши, у татар это просто волшебное лакомство получается. Вот мы наслаждались беляшами», – рассказывал первый тренер Билла в «Динамо» Петухов.

Уже в старшем возрасте Зинэтула-хоккеист признался, что немного жалеет о том времени и что зря не уделял должного внимания чтению книг. При этом те, кто был с ним знаком, считали Билла умнейшим человеком. Он спокойно мог поддержать любую беседу – настолько начитанный человек Зинэтула Хайдярович.

С детства Билл также отличался порядочностью. С будущей женой Надеждой он познакомился в школе и оберегал свою первую любовь на протяжении всей жизни. Его партнеры вспоминали, как ходили по ночам в клуб, а «Сашка не танцевал». Зинэтула считал, что не имеет морального права даже знакомиться с другими девушками.

С детства Билл также отличался порядочностью. С будущей женой Надеждой он познакомился в школе и оберегал свою первую любовь на протяжении всей жизни Фото: vk.com/sovhockey

«Когда я с ним познакомился в “Динамо”, он уже был без пяти минут женатым человеком. Когда мы с Биллом на летних сборах ходили вечером в клуб, он не танцевал. Считал, не имеет на это права, поскольку у него есть невеста. Мы просто стояли у стены и смотрели, как танцуют другие», – делился воспоминаниями его партнер по звену Василий Первухин.

Иногда в адрес Зинэтулы Билялетдинова можно услышать упреки от татар относительно русской жены. Да и в целом семья тренера заметно русифицировалась. Дочку Билла зовут Наталья, зятя – Станислав. А внука назвали Александром, вероятно, в честь знаменитого «деда Саши». Но свои мусульманские корни Билялетдинов не забывает. Периодически ездит на родину родителей в Нижегородскую область и помогает содержать местную мечеть.

Чего боялись шведы?

Порядочность и интеллигентная натура никак не мешали Билялетдинову ни на льду, ни в жизни. На ледовой площадке он был жестким и беспощадным защитником, особенно любившим припечатывать соперников силовыми приемами. Не удивительно, что игроки противника старались избегать с ним контакта и даже пропускали вперед, если приходилось бежать за шайбой вместе с Зинэтулой.

На ледовой площадке он был жестким и беспощадным защитником, особенно любившим припечатывать соперников силовыми приемами Фото: vk.com/sovhockey

«Особенно хорош он был в отборе шайбы и в силовых приемах. Когда шайба пробрасывалась в нашу зону в угол, нападающий всегда запускал туда первым Билялетдинова, потому что он мог припечатать и сделать больно. И охрана пятачка, безусловно. Для силового защитника это – святое дело», – говорил о Зинэтуле Давыдов.

Примечательно, что сам Давыдов как раз и считается тем человеком, который повлиял на игровой стиль Билялетдинова. На момент прихода Билла в основной состав «Динамо» Виталий Семенович только-только завершил карьеру защитника и перешел на тренерскую работу. Он проводил очень много времени с игроками обороны, обучая основным азам перспективную молодежь. Давыдов отличался надежностью и жесткостью, теми качествами, которые у него и перенял нынешний тренер «Ак Барса».

Особую неприязнь Билялетдинов за свой стиль игры вызывал у шведских игроков. Впервые за сборную СССР защитник сыграл в турне по Швеции. Тогда шведы выиграли 4:1, но в ответной проиграли 2:4. Зинэтула отметился в них жесткими силовыми приемами. Через два года сборная с Биллом дважды разбила Швецию – 10:0 в товарищеском матче и 6:0 в официальной игре. Шведские хоккеисты откровенно побаивались пары защитников Билялетдинов – Первухин, которых после победы в Москве надолго сохранили в связке. Свой первый гол на чемпионатах мира Билл тоже забил шведам – в 1981-м, когда выиграли 13:1.

Отличался Билялетдинов своим трудолюбием. Он четко выполнял все установки тренерского штаба, всегда максимально готовился к матчам и избегал пагубных привычек Фото: vk.com/sovhockey

Канадцы оценили игру Билялетдинова

Принято считать, что в профессиональном спорте можно задержаться надолго благодаря двум основным качествам – природному таланту и трудолюбию. Первого у Билла было не так много, по крайней мере тренеры ценили его не за это. Как отмечал один из специалистов того времени, Зинэтула «был не без греха – то пас затянет, то вовсе не отдаст».

Отличался Билялетдинов своим трудолюбием. Он четко выполнял все установки тренерского штаба, всегда максимально готовился к матчам и избегал пагубных привычек. Были случаи, когда тренеры давали на тренировке задание сделать 100 отжиманий и отворачивались. Партнеры по команде в таком случае останавливались на 50-70 повторениях, а Билл делал все 100. Порой тренерам даже приходилось останавливать Зинэтулу, но он не поддавался. А еще оставался на дополнительные тренировки, занимаясь на льду в одиночестве.

«Билла очень любил Чернышев. Открыл его, дал играть. Обожал эти глаза: “Хочу и возьму все! Только дайте!” Я у Билялетдинова сразу разглядел главную черту – трудолюбие. Он из ребят, которые знают, за что сражаются. Обычно такие выходили из многодетных семей. Он очень терпеливый. Это в нем татарская черта», – вспоминал бывший игрок и тренер «Динамо» Владимир Юрзинов.

За игровые качества Билялетдинов по окончании карьеры удостоился вызова в Северную Америку. За океаном считали, что Билл является чуть ли не единственным советским хоккеистом, играющим в канадский хоккей. Это помогло ему стать первым отечественным тренером, поработавшим в НХЛ. Причем американский опыт затем пригодился Зинэтуле Хайдяровичу трудоустроиться в России. Но это уже совсем другая история.