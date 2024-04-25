«Есть те, кто даже в очагах не прививается»: Как в Татарстане обстоят дела с корью

В Татарстане продолжают регистрироваться случаи кори. За четыре месяца 2024 года зафиксировано уже на четверть больше заражений, чем за весь 2023 год.

«Нас по-прежнему не радует корь. Развитие ситуации в этом году продолжается. За текущий период 2024 года уже зарегистрировано 185 случаев кори. Напомню, что за весь прошлый год было 146 случаев кори», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

Если в прошлом году в большинстве случаев болезнь привозили из других стран, в этом году ситуация поменялась - больных иностранцев всего 20%. Все чаще корью заражаются внутри республики или привозят болезнь из других субъектов России.

«Если в прошлом году доля местных заражений на территории республики была всего 13%, то сегодня она уже 19%. Это говорит о том, что корь пошла по местному населению. Стала распространятся после завозов из-за рубежа. Это говорит о том, что не все получили прививки», – отметила Любовь Авдонина.

Взрослые должны иметь две прививки против кори.

По словам заместителя главного санитарного врача республики, даже в очагах наблюдаются отказы от вакцин.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов рассказал, что недавно в РТ пришла очередная партия вакцины против трех инфекций: кори, паротита и краснухи. Пришло порядка 23 тысяч доз, они уже развезены по поликлиникам. После праздников Минздрав РТ ожидает еще одну партию этой вакцины.

Фото: © Султан Исхаков \ «Татар-информ»

«К сожалению, отказываются от прививок в любом возрасте: и в год, и в шесть лет. Отказываются прививаться даже в очагах, когда есть контакт с заболевшим корью. Мы в этом случае должны в течение 72-х часов организовать вакцинацию всех контактных вне зависимости от возраста. Даже в этом случае есть отказы. И это проблема, которая на самом деле есть», – рассказал главный эпидемиолог Татарстана.

Он привел в пример случай с заболевшим корью ребенком. Малыша госпитализировали вместе с непривитой матерью. Несмотря на предупреждение специалистов о 99% риске заражения, женщина отказалась от прививки.

Тем, кто не знает свой вакцинальный статус, то есть прививался ли два раза или сделал только одну прививку из двух, стоит обратиться в свою поликлинику.