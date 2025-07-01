Есть такая профессия - Родину защищать: В Казани отметили День ветеранов боевых действий

Фото: Российский Союз боевых искусств по РТ

В казанском парке Победы отметили День ветеранов боевых действий. Здесь собрались представители более 10 общественных организаций различных родов войск под флагом ветеранской организации «Боевое Братство».

В торжественном митинге приняли участие почетные гости: Руководитель Татарстанского Республиканского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство», генерал-майор Иван Стогниев, Председатель президиума Союза общественных деятелей Республики Татарстан, руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ, Заслуженный тренер РТ Александр Даренков, Начальник управления общественной и государственной безопасности Академии национальной безопасности России, генерал-майор Сергей Алексеев, а также Председатель Союза десантников Республики Татарстан, председатель координационного совета гуманитарщиков Юрий Суворов.

Фото: Российский Союз боевых искусств по РТ

В рядах собравшихся было много ветеранов СВО, Афганской войны, а также участников других локальных конфликтов, где отстаивались с оружием в руках геополитические интересы СССР и России. Это боевые действия в Египте, Йемене, Алжире, Анголе, Мозамбике, Камбодже и Лаосе, операция по принуждению к миру в Осетии, выполнение специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики.

«Поздравляем уважаемых ветеранов боевых действий от имени спортивной общественности страны! Благодарим за вклад в правильное духовно-нравственное, патриотическое и спортивное воспитание нашей молодежи! Вы "зажигаете глаза", "зажигаете сердца" нашему молодому поколению и учите любить Родину! Спасибо вам огромное!» – поблагодарил собравшихся Александр Даренков.

Фото: Российский Союз боевых искусств по РТ

В рамках торжественного митинга состоялся патриотический концерт, церемония награждения ведомственными и общественными наградами, вручение членских билетов ТРО ВООВ «Боевое Братство». Участники мероприятия подарили вдовам бойцов СВО цветы и почтили память погибших минутой молчания. Митинг завершился возложением цветов к «Вечному огню».

Напомним, 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.