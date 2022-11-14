Ильсур Метшин: «Люди начинают экономить, мы проходили это и в 2008 году, и ранее»

Казанцы с начала года заметно сократили расходы на непродовольственные товары, вместе с тем промышленность города ощущает приток инвестиций. Как столица республики адаптируется к новым геополитическим реалиям, обсудили сегодня на совещании в мэрии Казани.

Ильсур Метшин: «Уход иностранных компаний – это ниша, чтобы вырасти и занять их место в экономике города, республики, страны» Фото: kzn.ru

«Мы продолжаем созидать, продолжаем строить»

Перестройка экономики в условиях санкций и уход зарубежных компаний – это возможность для роста отечественного бизнеса, которому предстоит занять ниши ушедших иностранцев. Такое мнение выразил мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, городская экономика в целом справляется с новыми вызовами. Многим казанским предприятиям в непростые времена помогла выстоять своевременно проведенная модернизация.

«Уход иностранных компаний – это ниша, чтобы вырасти и занять их место в экономике города, республики, страны. Никто не говорит, что это будет просто. Но нет худа без добра – у нас развитая наука, у нас есть огромный человеческий потенциал. Эта синергия послужит тому, чтобы мы выросли по всем направлениям», – считает Метшин.

При этом он отметил, что в текущем году отмечено снижение потребительской активности. «Люди начинают экономить в условиях нестабильности, мы проходили это и в 2008 году, и ранее», – сказал он.

Вместе с тем градоначальник отметил рост притока инвестиций в экономику столицы республики.

«Значительная доля сконцентрирована в строительстве, это внушает оптимизм. Мы продолжаем созидать, продолжаем строить. Все планы по дорожному и жилищному строительству остаются в силе. Мы продолжаем улучшать наш город, делать его благоустроенным и комфортным», – заключил мэр.

Ильдар Шакиров напомнил, что в городе также работают муниципальные меры поддержки предпринимателей Фото: kzn.ru

На поддержку казанских бизнесменов направили 35 млрд рублей

С основным докладом по теме выступил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. В его презентации были отражены все ключевые направления развития столичной экономики, одной из которых стала поддержка бизнеса.

С января по сентябрь казанские предприниматели воспользовались федеральными и республиканскими мерами поддержки на сумму в 35 млрд рублей, отметил Ильдар Шакиров. По его словам, несмотря на сложную геополитическую обстановку, в Казани сохраняется стабильная социально-экономическая ситуация.

Для мониторинга ситуации в марте был создан городской антикризисный штаб. С начала его работы состоялось более 70 встреч, которые охватили более 300 крупнейших организаций в промышленной, торговой, развлекательной, сельскохозяйственной, строительной и других сферах.

«В рамках федеральных и республиканских мер поддержки предприниматели получили около 35 млрд рублей. Федеральными мерами поддержки воспользовались 1997 субъектов МСП на общую сумму 33,7 млрд рублей, республиканскими мерами воспользовались 367 субъектов бизнеса на сумму 1,2 млрд рублей», – рассказал замруководителя исполкома.

Он напомнил, что в городе также работают муниципальные меры поддержки. Среди них – мораторий на штрафы, возможность бесплатной установки летних веранд для кафе и ресторанов, льготный режим муниципальных парковок, пролонгация платежей по аренде рекламных конструкций, а также отсрочка платежей за аренду муниципального имущества.

«Высокую производительность показали те предприятия, которые проводили модернизацию производственных линий за счет замены оборудования и расширения линейки производимой продукции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Высокую производительность показали предприятия, которые провели модернизацию»

Индекс промышленного производства в Казани с января по сентябрь достиг уровня 108,8%. Отгрузка товаров и оказание услуг в денежном выражении выросли на 8% по сравнению с прошлогодними показателями, продолжил Ильдар Шакиров.

По его словам, промышленность продолжает занимать ведущее место в экономике города. «По основным видам промышленной продукции предприятиями Казани за отчетный период отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг на сумму 440,5 млрд рублей, что выше уровня прошлого года на 8%», – отметил Шакиров.

Он добавил, что заметный рост производства показали производители машин и оборудования, лекарственных средств и материалов, резиновых и пластмассовых изделий, а также производители пищевых продуктов.

«Высокую производительность показали те предприятия, которые проводили модернизацию производственных линий за счет замены оборудования и расширения линейки производимой продукции, а также налаживали логистические цепочки поставок», – подчеркнул Шакиров.

Он привел в пример главные авиапредприятия региона – вертолетный и авиационный заводы, которые сейчас активно переоснащаются отечественными комплектующими.

«На Казанском авиазаводе стартовало производство первых самолетов Ту-214, коммерческие поставки которых для авиакомпаний планируется начать в 2023 году» Фото: © «Татар-информ»

Так, уже в следующем году начнутся коммерческие поставки в российские авиакомпании среднемагистрального лайнера Ту-214, производимого на Казанском авиазаводе. К 2025 году ежегодный выпуск таких самолетов доведут до 10 бортов.

Докладчик отметил, что санкционное давление и уход иностранных компаний послужили стимулом для отечественных разработок оборудования и комплектующих. Процесс затронул такие крупные предприятия татарстанской столицы, как «Казаньоргсинтез», КВЗ, «Нэфис Косметикс», Казанский авиационный завод, и другие.

«На Казанском авиазаводе стартовало производство первых самолетов Ту-214, коммерческие поставки которых для авиакомпаний планируется начать в 2023 году. Первые машины уже находятся в производстве. При этом на предприятии уже сейчас реализуются мероприятия по наращиванию объемов выпуска пассажирских самолетов Ту-214 с выходом на производство до 10 самолетов к 2025 году», – отметил докладчик. По словам Шакирова, с 2023 года выпущенные на казанском предприятии авиалайнеры начнут поступать в российские авиакомпании.

Кроме того, в 2024 году Казанский вертолетный завод планирует завершение импортозамещающей программы по своему вертолету «Ансат». Заменены будут комплектующие из Украины, США и ЕС.

«Казанский вертолетный завод в 2024 году намерен завершить программу импортозамещения по грузопассажирским вертолетам “Ансат”. Сейчас на КВЗ идет пересборка машины без комплектующих из Украины, США и Европы. Из 14 позиций ключевых комплектующих по 10 процесс импортозамещения завершен либо находится в финальной стадии», – заключил Шакиров.

Уровень инвестиций в основной капитал вырос до 86 млрд рублей

Еще одной важной темой доклада стали инвестиции. За первые 6 месяцев 2022 года их уровень составил 86,6 млрд рублей – это на 17% больше, чем в прошлом году.

Модернизация ведущих предприятий города и улучшение их производственной базы отразились в позитивной динамике инвестиционной активности, отметил Шакиров.

«По итогам полугодия вложения в основной капитал составили 86,6 млрд рублей, что на 17,5% выше уровня прошлого года. При этом общий объем инвестиций, привлеченных крупными и средними предприятиями, составил 63,4 млрд рублей с ростом почти в 24%», – доложил он.

По словам Шакирова, значительная доля инвестиций сконцентрирована в строительстве и операциях с имуществом. Совокупная доля вложений в эти направления составила почти 98%.

Наиболее высокие зарплаты по Казани наблюдаются в сферах информатизации и связи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Средняя зарплата на предприятиях Казани достигла 62 тыс. рублей

Не менее важным пунктом презентации стали доходы казанцев. По итогам 8 месяцев 2022 года средняя зарплата работников средних и крупных предприятий Казани достигла 62 тыс. рублей. По этому показателю Казань переместилась с 6-го на 4-е место в списке российских городов-миллионников.

«Среднемесячная зарплата по городу за восемь месяцев на крупных и средних предприятиях превысила 62 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%», – отметил докладчик.

При этом он добавил, что зафиксированный рост зарплат был нивелирован ростом потребительских цен.

«Вследствие этого размер реальной заработной платы составил 99,7%», – пояснил Ильдар Шакиров.

Наиболее высокие зарплаты по Казани наблюдаются в сферах информатизации и связи (91,5 тыс. рублей), научно-технической деятельности (86,7 тыс. рублей), в финансовой деятельности (79 тыс. рублей), а также в энергетике (77 тыс. рублей).

«Казань улучшила свои позиции среди городов-миллионников России по размеру зарплаты, переместившись с шестого места в 2021 году на четвертое место в текущий момент», – резюмировал докладчик.

«Устойчивым спросом пользуются рабочие строительных и заводских профессий: сварщики, электромонтеры, монтажники, токари, операторы станков» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На стабильном уровне оказалась и безработица. С января по ноябрь ее официальный показатель в татарстанской столице снизился с 0,73% до 0,62%. Фиксируется устойчивый спрос среди работодателей на строительные и заводские профессии.

Докладчик отметил, что с начала года в столице республики проводилась активная работа с городскими службами занятости и учебными заведениями по обеспечению ведущих предприятий квалифицированными кадрами.

«В современных геополитических условиях произошла частичная трансформация специальностей для нужд производства, прежде всего — ориентированных на оборонно-промышленный комплекс. Устойчивым спросом пользуются рабочие строительных и заводских профессий: сварщики, электромонтеры, монтажники, токари, операторы станков», — сообщил он.

Все эти меры позволили сохранить стабильность рынка труда Казани в течение 2022 года.

«Численность [зарегистрированных] безработных граждан в городе с начала года снизилась с 4671 до 4010 человек. Уровень безработицы снизился с 0,73% до 0,62%. При этом в городской экономике есть дополнительные резервы для дальнейшего снижения уровня безработицы», — резюмировал Шакиров.

По словам замруководителя исполкома, уже сформирован пакет от 1,7 тыс. организаций столицы, в который включены свыше 19 тыс. рабочих мест. При этом более 60% из них приходится на рабочие специальности.

«За отчетный период оборот торговли непродовольственными товарами сократился на 24,2%» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Потребительская активность второй год подряд остается ниже, чем в допандемийный период»

Менее оптимистичными оказались итоги в розничной торговле. За 9 месяцев с начала года оборот в этой сфере сократился на 15% и составил 203,8 млрд рублей. Ильдар Шакиров отметил, что сложности в этом секторе в текущем году стали беспрецедентными: разрушение логистических цепочек, необходимость быстрого поиска новых поставщиков, инфляция и снижение покупательской способности населения.

«Потребительская активность в Казани второй год подряд остается ниже, чем в допандемийный период. По итогам 9 месяцев сокращение объемов торговли достигло 15% и составило в сопоставимых ценах 203,8 млрд рублей», – сообщил Шакиров.

Он объяснил отрицательную динамику сокращением трат горожан на непродовольственные товары, уходом ряда иностранных игроков с рынка и снижением покупательской способности.

«За отчетный период оборот торговли непродовольственными товарами сократился на 24,2%. Вместе с тем траты на продукты питания выросли на 4%», – сказал Шакиров.

Выручка предприятий общепита также снизилась. По итогам 9 месяцев оборот сферы общественного питания города составил 10 млрд рублей, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах, – прим. Т-и).

Параллельно с этим объем платных услуг увеличился на 9% и составил 78,3 млрд рублей. «Сводный индекс потребительских цен на все товары и платные услуги составил 114,8%», – заключил Шакиров.

«Продолжает расти и число самозанятых — с начала 2022 года их количество увеличилось на 18,5 тыс., до 76,3 тыс. человек» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Продолжает расти число самозанятых, их уже 76 тыс. человек»

Несмотря на просадку розничного сектора, субъекты малого и среднего предпринимательства Казани за первое полугодие продемонстрировали рост оборота на 11,5%. Замглавы исполкома Казани напомнил, что малый бизнес столицы — это почти 40% валового территориального продукта (ВТП), треть работающего населения города и почти половина налоговых поступлений в городскую казну.

«Согласно реестру, количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составляет в Казани 79 тыс. единиц. Численность занятых на малых предприятиях составляет порядка 156 тыс. человек. Оборот малых предприятий по итогам полугодия к уровню прошлого года вырос на 11,5% и составил 507 млрд рублей», — отметил докладчик.

По словам чиновника, среднемесячная зарплата работников МСП составляет 32 тыс. рублей, она увеличилась на 17,8%.

«Продолжает расти и число самозанятых — с начала 2022 года их количество увеличилось на 18,5 тыс., до 76,3 тыс. человек», — заключил Ильдар Шакиров.

Согласно рейтинговой оценке среди крупных городов России, Казань также улучшила свои позиции по вводу жилья, переместившись с 4-го на 2-е место Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В эксплуатацию сдали 6,7 тыс. квартир и 2 тыс. индивидуальных жилых домов»

В заключительной части Ильдар Шакиров назвал основные параметры рынка строительства Казани. С января по сентябрь здесь ввели в эксплуатацию 709,7 тыс. квадратных метров жилья, в том числе более 2 тыс. индивидуальных жилых домов.

За 9 месяцев 2022 года объем работ по виду деятельности «строительство» в столице республики крупными и средними предприятиями превысил 49 млрд рублей – это на 39% выше уровня прошлого года.

«Значительная часть этих объемов приходится на жилищное строительство. Всего за отчетный период введено 709,7 тыс. квадратных метров жилья. Построено и сдано в эксплуатацию 6766 новых благоустроенных квартир и более 2 тыс. индивидуальных жилых домов», – резюмировал замруководителя исполкома Казани.

Согласно рейтинговой оценке среди крупных городов России, Казань также улучшила свои позиции по вводу жилья, переместившись с 4-го на 2-е место.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»