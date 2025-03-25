«Есть результаты вопреки всему»: в Лисичанске возрождается художественная школа

Евгения Золенко – директор и пока единственный преподаватель Лисичанской детской художественной школы. Она надеется оснастить школу всем необходимым для организации рабочего и учебного процесса и благодарна шефу-региону за помощь.





Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Солнце, река, цветы, веселая собака, яркий воздушный змей, рвущийся в небо… Обычные детские рисунки, в которых нехватка умения щедро компенсируется искренностью, непосредственностью и радостью жизни.

«Еще не так давно они были совсем другими», – тихо отмечает Евгения Золенко – директор и пока единственный преподаватель Лисичанской детской художественной школы.

Она вспоминает, что сначала было очень трудно, дети были зажаты, все рисовали в темных тонах...

«Но мы не давали детям отчаиваться, потихоньку они стали раскрепощаться, общаться между собой. Дети стали другими, особенными. Они пропустили через себя очень многое, они маленькие взрослые, взрослыми глазами смотрят на мир. И все равно душевные, открытые. И трудолюбивые, потому есть результаты вопреки всему. Сейчас они тянутся сюда, я всячески способствую их хорошему настроению. И они называют нашу школу любимым местом – так же, как я когда-то», – продолжает педагог.

Евгения Золенко: «Мы не давали детям отчаиваться, потихоньку они стали раскрепощаться, общаться между собой. Дети стали другими, особенными» Фото: Юлия Черепнина

Родное гнездо

Да, судьба Евгении Николаевны очень похожа на судьбы ее коллег в разных городах: училась в художественной школе, очень ее любила и мечтала сюда вернуться, чтобы учить детей. Так в свое время и произошло. Настойчивая Женечка с первого класса ходила в художку вместе с братом: во-первых, очень любила рисовать. А во-вторых, так уж хорошо ей было здесь! Даже несмотря на то, что ее преподаватель Валентин Кириллович Стрельцов, в прошлом военный, был очень строгим. Строгим, но увлеченным: хоть и держал детвору жестко, умел зажечь своим огоньком.

«Он без конца путешествовал по городу и нас таскал за собой, – с улыбкой вспоминает Евгения Николаевна. – В каких только уголках мы не бывали! Писали и писали пейзажи, учились смотреть, видеть… Валентина Кирилловича нет уже, но мы храним его картину как память о замечательном педагоге и художнике».

А тогда, много лет назад, выпускница художественной школы Женя окончила художественное отделение Луганского педагогического университета и, как с детства мечтала, вернулась преподавать – как сама говорит, в родное гнездо.

Фото: Юлия Черепнина

Время действий и решений

Тогда она, конечно, не могла предположить, что придет время, когда ей придется спасать это гнездо и его птенцов. Нет, война пощадила это здание. Но разъехались все преподаватели, но пострадали души детей – и нужно было сделать все, чтобы у них оставался этот приют, возможность исцелиться творчеством, общаться с близкими по духу ровесниками и взрослыми, поверить, что есть не только пугающее прошлое, но и солнечное будущее… И Евгения Николаевна взялась за дело.

Раньше и не поверила бы, что справится, не ожидала от себя. Но чувство ответственности перед школой своей любимой, перед детьми, перед городом так велико, что, кажется, ведет за собой миниатюрную женщину и делится с нею силами.

«Я же не сама, мне очень помогают! – уверяет она. – Коллектив помогает – да, преподавателей у нас пока нет, но есть технические работники, они очень помогают в оформлении работ, в подготовке к выставкам. Наш отдел культуры помогает, мы получили регистрацию, чувствуем поддержку. Шефам нашим, Республике Татарстан, спасибо огромное, они привозят материалы – сейчас же у нас нет специализированных магазинов, купить такое сложно, а благодаря шефам дети пробуют новые материалы, воплощают новые идеи. Из Москвы художник Ольга Вереск приезжала, живописец, график и керамист. Она ездит по городам Донбасса, проводит мастер-классы. При ее содействии работы наших ребят отправились в Москву на Международный патриотический арт-проект «Наш Донбасс», а потом будут выставляться в Липецке… Ольга сказала, что еще не видела таких добрых и открытых детей, как наши. Обещала еще приехать. Для детей это большой стимул, я им дала задание подумать, подыскать новые темы и подготовить хотя бы по одной небольшой работе на память. Может, когда-то увидят свои работы в известных музеях…»

Фото: Юлия Черепнина

Мы живем в стране возможностей

А кроме того, директор точно знает: Россия – страна возможностей. И старается, чтобы ее ученики использовали эти возможности себе во благо. Коллектив поучаствовал в национальном проекте «Культура» и в программе пожертвований Президентского фонда культурных инициатив для новых субъектов Российской Федерации. В результате, надеется Евгения Золенко, удастся оснастить школу всем необходимым для организации рабочего и учебного процесса.

Ведь уже 60 учеников в художке! Малышей много. Да, приходится быть «многостаночницей», но дети получают знания в соответствии с программой. Рисунок, живопись, композиция, лепка у младших, у старших скульптура, основы изобразительного искусства, история искусств – все предметы они изучают.

Конечно, пока никаких пленэров – но они рисуют по фотографиям. Нет пока специализированной литературы, но Евгения Николаевна все находит сама, дает всесторонние знания, благо образование позволяет. Выставки проводят регулярно, ни одного праздника не пропустили, а в МФЦ так и вовсе постоянная экспозиция.

«Жизнь кипит! – оптимистично заявляет директор. – Главное, что дети потихоньку отходят от пережитого, жизнь продолжается. Бегут сюда ради общения, посмотреть, у кого что интересного появилось за выходные. Детство ведь никто не отменял, растут, развиваются, и что сейчас заложим, то получим потом, поэтому очень стараемся. Да, сложно, что нет пока преподавателей, что я сама, но что делать? Так и узнаем, на что способны. А кто, если не мы? Надо сберечь свою любимую школу, и не просто сберечь – сделать ее еще лучше. И сделаем! Вот получим оборудование, литературу, пособия… Хотим оставаться в ритме жизни, не отставать от технологий, новшеств. Спасибо Татарстану, который восстанавливает наш город: мы это видим – и крепнет вера, что наладится наша жизнь. Одна восстановленная школа искусств чего стоит! Спасибо московской художнице – привозит новые идеи, свежие эмоции, это очень заряжает. Возможно, и мы в дальнейшем будем детей возить к ним. Ведь большинство из них еще не успели ничего увидеть, нигде не были, даже выезд в Луганск для них огромное событие. Кстати, очень хотелось бы, чтобы выпускники Академии культуры и искусств потянулись в наш город, помогали нам расти и развиваться...»

Фото: Юлия Черепнина

Кипение жизни

Планов у Евгении Николаевны громадье. Несмотря на обстоятельства, вопреки обстоятельствам. Потому что детство у ее учеников – здесь и сейчас, его не отложишь до лучших времен, они должны быть счастливы сегодня, что бы ни происходило в мире. На дне их глаз все еще прячется тень пережитого. Но даже когда в художественной школе было темно и холодно, они приходили сюда – не столько получить задание, сколько увидеться друг с другом, побыть в привычных стенах. Здесь легче верилось, что все наладится. Здесь согревались их души.

Поэтому все – ради них. Ради того, чтобы они вернулись к себе – прежним. Каждый день в художке начинается с обнимашек – так теплее и радостнее. Все время новые идеи, чтобы интересно было ждать новый день. Искусство лечит – и художественная школа сотрудничает с музыкальной, ходят друг к другу в гости: одни с музыкой, другие – с выставками…

И неважно, станут ли эти дети профессиональными художниками, хотя некоторые уже нацелены получать образование. Главное, чтобы они жили, видели мир, его красоту так, как это умеют художники. Главное, чтобы они были созидателями и творцами, как настоящие художники.

«Я им всегда говорю: главное, чтобы вы были хорошими людьми, – признается Евгения Николаевна. – Пусть все выберут профессии по душе, а то, что они получили здесь, останется с ними навсегда».

Материал подготовлен Юлией Черепниной