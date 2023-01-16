Власти Казани – о незаконных шлагбаумах, «рекламном мусоре» и претензиях к «Магниту»

В Казани в прошлом году выросло на 65% число административных материалов, составленных за нарушение содержания улиц, тротуаров и крыш. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии столицы. О чем еще говорили на совещании у Ильсура Метшина – в материале «Татар-информа».

С начала зимнего сезона в Казани выявили свыше 400 нарушений по содержанию дворов и внутриквартальных проездов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Число нарушений правил зимнего содержания города выросло на 65% из-за снегопадов

С одним из первых на совещании выступил начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев. Он рассказал о нарушениях правил содержании улиц, дорог и общественных пространств зимой. Как правило, это не убранный во время снег с дорог, тротуаров и крыш домов.

По словам Минвалеева, в течение прошлого года в Казани составили 784 административных материала, показатель вырос на 65% по сравнению с 2021 годом из-за обильных снегопадов.

Докладчик напомнил, что в марте прошлого года Правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок и надзорных мероприятий. Поэтому в 2022 году значительное внимание уделялось профилактике правонарушений.

«Раз в два месяца мы проводили встречи с представителями жилищных компаний, ресурсоснабжающих и дорожных организаций, приглашали торговые и рекламные предприятия, председателей садовых обществ и гаражных кооперативов. В таких встречах у нас приняло участие более 200 организаций», — сообщил Минвалеев.

С каждой группой проводилось обсуждение наиболее частых нарушений.

Наиль Минвалеев рассказал о нарушениях правил содержании улиц, дорог и общественных пространств зимой Фото: metshin.ru

«В рамках профилактики объявлено 890 предостережений. В зимний период контроль в первую очередь направлен на очистку кровель от снега, содержание дворовых территорий, уборку улично-дорожной сети. В 2022 году по зимнему содержанию составлено 784 административных материала, это на 65% больше, чем в 2021 году. Начало и завершение прошлого года сопровождались обильными снегопадами, выросло и число зафиксированных нарушений», — заключил чиновник.

«Расклейщиков „рекламного мусора“ оштрафовали на 28 тыс. рублей»

Еще одним распространенным нарушением в прошлом году стала незаконная установка шлагбаумов и заграждений. За этот период в Казани зафиксировали 52 таких случая, что более чем вдвое превышает показатели 2021 года.

Минвалеев напомнил, что правилами благоустройства города не допускается самовольное перекрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Распространенным нарушением в прошлом году стала незаконная установка шлагбаумов и заграждений Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За этим мы внимательно следим. При неустранении нарушений в добровольном порядке, подаем иски в суд. За прошлый год было принято семь решений о сносе», — пояснил он.

Кроме того, в течение 2022 года горожане часто жаловались на «рекламный мусор», который расклеен на фасадах зданий, столбах линий электропередачи и остановках общественного транспорта.

«В теплый сезон проводилась работа по очистке, но актуальность проблемы не уменьшилась. <…> Для борьбы с „рекламным мусором“ в прошедшем году работала система автоинформирования. Было выявлено 548 фактов расклейки, составлено 70 протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 28 тыс. рублей», — рассказал Наиль Минвалеев.

В течение 2022 года горожане часто жаловались на «рекламный мусор» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Делаем вывод об отношении к покупателям и городу»

Доклад Наиля Минвалеева дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он раскритиковал одну из крупных торговых сетей за некачественную уборку закрепленных территорий.

Подводя итоги прошлогодней работы Управления административно-технической инспекции Казани, глава города напомнил, что до конца 2023 года в столице Татарстана действует мораторий на штрафы для бизнеса. В этот период предпринимателям выдают лишь предупреждения и предписания об устранении нарушений.

«Можно понять, когда речь идет о начинающих коммерсантах, небольших предприятиях, но каждый год есть нарекания к содержанию прикрепленных территорий у „Магнита“», — подчеркнул Метшин.

По его словам, объем средств, которые аккумулирует торговая сеть, позволяет ей надлежащим образом содержать свои территории.

Градоначальник раскритиковал одну из крупных торговых сетей за некачественную уборку закрепленных территорий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«К сожалению, они этого не делают. Делаем вывод об отношении к покупателям и городу», — резюмировал Ильсур Метшин.

«В Казани 100% учеников начальных классов охватили бесплатным горячим питанием»

С другим важным докладом перед участниками совещания выступила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. Она рассказала о расширении системы школьного питания с учетом постоянно растущего числа казанских школьников.

По ее словам, казанские ученики начальных классов в этом учебном году были полностью включены в систему бесплатного горячего питания. С 1 сентября департамент обеспечил горячими сбалансированными обедами 160 тыс. казанских школьников — на 9 тыс. больше, чем годом ранее. Ученикам доступны четыре комплекса школьного меню на выбор. Их стоимость не увеличивалась с апреля 2021 года.

Рима Мухамедшина рассказала о расширении системы школьного питания Фото: metshin.ru

«С начала этого учебного года в качестве эксперимента мы предложили два вида бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Учитывая пожелания родителей и школьников, мы создали вариант, в котором вместо мясного блюда предлагается молочное. Таким выбором на сегодня воспользовались в 86 школах города», — рассказала Мухамедшина.

Кроме того, с 1 сентября было запущено тестирование системы предзаказа на базе приложения «Образовательная карта». Система позволит ученикам заранее заказывать комплекс питания.

«Школьники отнеслись к такой возможности с большим интересом. После полной проработки систему планируется внедрить во все школы города», — пояснила докладчица.

Также с конца сентября по поручению мэра Казани реализуются городские меры поддержки семей мобилизованных казанцев.

Казанские ученики начальных классов в этом учебном году были полностью включены в систему бесплатного горячего питания Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В том числе — в части организации двухразового горячего питания для детей мобилизованных за счет муниципального бюджета», — заключила Мухамедшина.

«Если мы говорим о здоровье детей, то кратно выше ответственность»

От наличия качественного и сбалансированного школьного рациона зависит здоровье подрастающего поколения. Поэтому данный вопрос является одним из приоритетов для городских властей, подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

«Прирост 9 тыс. школьников — это огромная цифра. В республике есть районы, где чуть больше 10 тыс. населения, а в Казани рост на 9 тыс. школьников. И так каждый год с небольшой разницей на протяжении последних десяти лет», — обратился к участникам совещания мэр.

Ильсур Метшин подчеркнул, что от наличия качественного и сбалансированного школьного рациона зависит здоровье подрастающего поколения Фото: metshin.ru

По его словам, вместе со строительством новых школ в столице идет активная трансформация старых столовых в современные школьные рестораны. Это позволяет системе питания эффективно адаптироваться к возрастающему потоку учеников.

«Всё, что касается здоровья людей, — это вопрос номер один. А если мы говорим о здоровье детей, то кратно выше ответственность и то, как мы к этому должны подходить. Налажено взаимодействие со школами, с родителями. Всё это позволяет держать на уровне качество горячего питания школьников», — резюмировал Метшин.

«Крещенские купания проведут на четырех площадках столицы»

В заключительной части совещания докладчики рассказали о подготовке к празднику Крещения Господня. На территории татарстанской столицы будут действовать четыре площадки для крещенских купаний, сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Казани Ильнур Шакиров.

На территории Казани будут действовать четыре площадки для крещенских купаний Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он напомнил, что 19 января православные верующие отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день состоятся праздничные богослужения в храмах Казани.

«Освящение воды будет совершаться сразу после праздничного богослужения с 10 до 12 часов дня. Для жителей и гостей столицы планируется проведение крещенских купаний в четырех местах. Это две площадки на озере Верхний Кабан по улицам Давликеевская, 8 и Борисковская, 54. Также купания пройдут на реке Волге у храма Николая Чудотворца (жилой массив Красная Горка по улице Приволжская, 32) и в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери „Живоносный источник“ (жилой массив Савиново по улице 5-я Кадышевская, 12)», — сообщил докладчик.

Ильнур Шакиров попросил участников купаний соблюдать требования безопасности Фото: metshin.ru

По его словам, в местах проведения обрядов создадут условия для празднования Крещения. Будут задействованы службы гражданской защиты населения, скорой помощи и полиции.

«Просим участников мероприятий соблюдать требования безопасности», — заключил Ильнур Шакиров.