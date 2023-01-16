Власти Казани – о незаконных шлагбаумах, «рекламном мусоре» и претензиях к «Магниту»
В Казани в прошлом году выросло на 65% число административных материалов, составленных за нарушение содержания улиц, тротуаров и крыш. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии столицы. О чем еще говорили на совещании у Ильсура Метшина – в материале «Татар-информа».
Число нарушений правил зимнего содержания города выросло на 65% из-за снегопадов
С одним из первых на совещании выступил начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев. Он рассказал о нарушениях правил содержании улиц, дорог и общественных пространств зимой. Как правило, это не убранный во время снег с дорог, тротуаров и крыш домов.
По словам Минвалеева, в течение прошлого года в Казани составили 784 административных материала, показатель вырос на 65% по сравнению с 2021 годом из-за обильных снегопадов.
Докладчик напомнил, что в марте прошлого года Правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок и надзорных мероприятий. Поэтому в 2022 году значительное внимание уделялось профилактике правонарушений.
«Раз в два месяца мы проводили встречи с представителями жилищных компаний, ресурсоснабжающих и дорожных организаций, приглашали торговые и рекламные предприятия, председателей садовых обществ и гаражных кооперативов. В таких встречах у нас приняло участие более 200 организаций», — сообщил Минвалеев.
С каждой группой проводилось обсуждение наиболее частых нарушений.
«В рамках профилактики объявлено 890 предостережений. В зимний период контроль в первую очередь направлен на очистку кровель от снега, содержание дворовых территорий, уборку улично-дорожной сети. В 2022 году по зимнему содержанию составлено 784 административных материала, это на 65% больше, чем в 2021 году. Начало и завершение прошлого года сопровождались обильными снегопадами, выросло и число зафиксированных нарушений», — заключил чиновник.
«Расклейщиков „рекламного мусора“ оштрафовали на 28 тыс. рублей»
Еще одним распространенным нарушением в прошлом году стала незаконная установка шлагбаумов и заграждений. За этот период в Казани зафиксировали 52 таких случая, что более чем вдвое превышает показатели 2021 года.
Минвалеев напомнил, что правилами благоустройства города не допускается самовольное перекрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.
«За этим мы внимательно следим. При неустранении нарушений в добровольном порядке, подаем иски в суд. За прошлый год было принято семь решений о сносе», — пояснил он.
Кроме того, в течение 2022 года горожане часто жаловались на «рекламный мусор», который расклеен на фасадах зданий, столбах линий электропередачи и остановках общественного транспорта.
«В теплый сезон проводилась работа по очистке, но актуальность проблемы не уменьшилась. <…> Для борьбы с „рекламным мусором“ в прошедшем году работала система автоинформирования. Было выявлено 548 фактов расклейки, составлено 70 протоколов. Сумма наложенных штрафов составила 28 тыс. рублей», — рассказал Наиль Минвалеев.
«Делаем вывод об отношении к покупателям и городу»
Доклад Наиля Минвалеева дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он раскритиковал одну из крупных торговых сетей за некачественную уборку закрепленных территорий.
Подводя итоги прошлогодней работы Управления административно-технической инспекции Казани, глава города напомнил, что до конца 2023 года в столице Татарстана действует мораторий на штрафы для бизнеса. В этот период предпринимателям выдают лишь предупреждения и предписания об устранении нарушений.
«Можно понять, когда речь идет о начинающих коммерсантах, небольших предприятиях, но каждый год есть нарекания к содержанию прикрепленных территорий у „Магнита“», — подчеркнул Метшин.
По его словам, объем средств, которые аккумулирует торговая сеть, позволяет ей надлежащим образом содержать свои территории.
«К сожалению, они этого не делают. Делаем вывод об отношении к покупателям и городу», — резюмировал Ильсур Метшин.
«В Казани 100% учеников начальных классов охватили бесплатным горячим питанием»
С другим важным докладом перед участниками совещания выступила генеральный директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина. Она рассказала о расширении системы школьного питания с учетом постоянно растущего числа казанских школьников.
По ее словам, казанские ученики начальных классов в этом учебном году были полностью включены в систему бесплатного горячего питания. С 1 сентября департамент обеспечил горячими сбалансированными обедами 160 тыс. казанских школьников — на 9 тыс. больше, чем годом ранее. Ученикам доступны четыре комплекса школьного меню на выбор. Их стоимость не увеличивалась с апреля 2021 года.
«С начала этого учебного года в качестве эксперимента мы предложили два вида бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Учитывая пожелания родителей и школьников, мы создали вариант, в котором вместо мясного блюда предлагается молочное. Таким выбором на сегодня воспользовались в 86 школах города», — рассказала Мухамедшина.
Кроме того, с 1 сентября было запущено тестирование системы предзаказа на базе приложения «Образовательная карта». Система позволит ученикам заранее заказывать комплекс питания.
«Школьники отнеслись к такой возможности с большим интересом. После полной проработки систему планируется внедрить во все школы города», — пояснила докладчица.
Также с конца сентября по поручению мэра Казани реализуются городские меры поддержки семей мобилизованных казанцев.
«В том числе — в части организации двухразового горячего питания для детей мобилизованных за счет муниципального бюджета», — заключила Мухамедшина.
«Если мы говорим о здоровье детей, то кратно выше ответственность»
От наличия качественного и сбалансированного школьного рациона зависит здоровье подрастающего поколения. Поэтому данный вопрос является одним из приоритетов для городских властей, подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.
«Прирост 9 тыс. школьников — это огромная цифра. В республике есть районы, где чуть больше 10 тыс. населения, а в Казани рост на 9 тыс. школьников. И так каждый год с небольшой разницей на протяжении последних десяти лет», — обратился к участникам совещания мэр.
По его словам, вместе со строительством новых школ в столице идет активная трансформация старых столовых в современные школьные рестораны. Это позволяет системе питания эффективно адаптироваться к возрастающему потоку учеников.
«Всё, что касается здоровья людей, — это вопрос номер один. А если мы говорим о здоровье детей, то кратно выше ответственность и то, как мы к этому должны подходить. Налажено взаимодействие со школами, с родителями. Всё это позволяет держать на уровне качество горячего питания школьников», — резюмировал Метшин.
«Крещенские купания проведут на четырех площадках столицы»
В заключительной части совещания докладчики рассказали о подготовке к празднику Крещения Господня. На территории татарстанской столицы будут действовать четыре площадки для крещенских купаний, сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями аппарата исполкома Казани Ильнур Шакиров.
Он напомнил, что 19 января православные верующие отмечают один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день состоятся праздничные богослужения в храмах Казани.
«Освящение воды будет совершаться сразу после праздничного богослужения с 10 до 12 часов дня. Для жителей и гостей столицы планируется проведение крещенских купаний в четырех местах. Это две площадки на озере Верхний Кабан по улицам Давликеевская, 8 и Борисковская, 54. Также купания пройдут на реке Волге у храма Николая Чудотворца (жилой массив Красная Горка по улице Приволжская, 32) и в часовне-купели возле храма в честь иконы Божией Матери „Живоносный источник“ (жилой массив Савиново по улице 5-я Кадышевская, 12)», — сообщил докладчик.
По его словам, в местах проведения обрядов создадут условия для празднования Крещения. Будут задействованы службы гражданской защиты населения, скорой помощи и полиции.
«Просим участников мероприятий соблюдать требования безопасности», — заключил Ильнур Шакиров.