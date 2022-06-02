«Теоретически места есть, но родители выбирают детсады, куда им удобнее отвозить ребенка»

Количество мест в детсадах Татарстана превышает число желающих туда попасть, но по факту желаемые путевки получают не все. Причину парадокса объяснили сегодня эксперты Минобрнауки РТ и Управления образования Казани в прямом эфире в аккаунте Региональной общественной приемной «Единой России».

Рамис Музипов сообщил, что количество мест в детсадах Татарстана превышает с профицитом число желающих Фото: obrnadzor.tatarstan.ru

К новому учебному году в Татарстане откроют три новых детсада

Как сообщил заместитель министра образования и науки РТ – руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов, количество мест в детсадах Татарстана превышает с профицитом число желающих, но родители имеют право выбрать подходящее дошкольное образовательное учреждение.

«Теоретически места есть, но родители выбирают те детсады, куда им удобнее отводить-отвозить ребенка, рядом с домом или работой. Потребность в местах существует в ясельной группе, среди ребят в возрасте от 1,5 до 3 лет. Дело в том, что родители малышей хотят побыстрее выйти на работу. Однако существующие детсады полностью обеспечивают местами детей в возрасте от 3 до 8 лет в своих микрорайонах», – констатировал эксперт.

Он отметил, что за последние три года в Татарстане было построено и открыто около 60 новых детсадов. К новому учебному году в регионе планируется открытие еще трех новых дошкольных образовательных учреждений. Они сейчас активно строятся в 59-м квартале Казани, а также в Буинском и Нижнекамском районах.

«В 2019 году мы открыли 30 новых детсадов по республике, в 2020 году – 28 на 5 тыс. мест, половина из них – для детей ясельной группы. В 2021 году мы открыли 17 новых детсадов на 3 тыс. мест, в том числе 1,2 тыс. мест – для ясельной группы», – сказал Музипов.

Таким образом, за последние три года в республике было создано более 14 тыс. новых дошкольных мест для воспитанников. Всего же в нашем регионе насчитывается около 2 тыс. дошкольных образовательных организаций различного профиля и форм собственности. Детские учреждения посещают более 215 тыс. воспитанников. Детсады имеют разную вместимость – от 50 до 300 мест.

За последние три года в республике было создано более 14 тыс. новых дошкольных мест для воспитанников Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В скором времени детсады будут доступны на 100%»

По словам замминистра образования и науки РТ, за последние два-три года доступность дошкольных образовательных учреждений в Татарстане выросла до 98%, а в ближайшие годы этот показатель достигнет 100%.

«Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях Татарстана и Казани в последние годы увеличивается. В целом доступность в детсады на сегодняшний день по республике обеспечена на 98%. В 2020 году этот показатель составлял 91%, в 2021 году – 94%, а в 2022 году – уже 98%. В ближайшей перспективе путем открытия и создания новых дополнительных мест, перепрофилизации, уплотнения и других процедур мы придем к планке в 100%. Все желающие дети будут обеспечены дошкольными местами», – обещал Музипов.

По данным спикера, на сегодняшний день в 38 муниципальных районах доступность ДОУ составляет 100%. В Казани, Пестрецах и в Лаишевском районе вопросы еще есть, но они постепенно решаются. Количество детей из года в год в Татарстане увеличивается, это связано с внутренней и внешней миграцией.

«Население переезжает из сельских населенных пунктов в большие города. Поэтому мы видим увеличение нашего контингента», – пояснил представитель Минобра РТ.

В регионе существует нехватка педагогических кадров. Минобр РТ пытается решить эту проблему Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы подбираем кадры, которые любят детей»

Не секрет, что в регионе существует нехватка педагогических кадров. Однако Министерство образования и науки РТ пытается решить проблему, для этого проводит работу по повышению заработной платы воспитателям и возвращению гранатовой системы.

«Сейчас ведется работа по повышению заработной платы, возвращению грантов, стимулированию педагогических работников дошкольных учреждений. Это тоже вопрос, который нельзя решить одним днем. Есть у нас соответствующая дорожная карта, в рамках которой планируем полностью обеспечить кадрами все дошкольные образовательные организации», – проинформировал Музипов.

Система образования республики представлена шестью педагогическими колледжами. Ежегодно они выпускают около 4 тыс. специалистов для работы в дошкольных образовательных организациях. Однако воспитателей в детсадах не хватает, поэтому в некоторых учреждениях специалисты испытывают серьезную нагрузку.

«Заведующие должны максимально поддерживать наших воспитателей, и родители должны с пониманием относиться к ним. Непросто эмоционально выдержать работу в группе с 25-30 детьми. Но мы отбираем такие кадры, которые любят детей, правильно к ним относятся, находят подход», – подчеркнул Музипов.

«Актуальным остается вопрос устройства детей в возрасте до 3 лет»

Наблюдается положительная динамика снижения очередности в детсады по Казани. Если несколько лет назад в очереди числилось более 10 тыс. человек, то сегодня – 6 тыс. Такие данные озвучила начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования исполкома Казани Татьяна Багаева.

«В этом году дети в возрасте с 3 до 7 лет планировали пойти в детсады в количестве 9 тыс., а мест по Казани для них мы запланировали около 14 тыс. Мы это сделали для того, чтобы родитель мог выбрать не один детский сад, а сразу два-три, рассмотреть наиболее удобные – либо в соседнем дворе, либо по пути на работу, либо около работы. Кто-то хочет получить детский сад рядом с местом проживания бабушек-дедушек», – объяснила она.

Если несколько лет назад в очереди числилось более 10 тыс. человек, то сегодня – 6 тыс. Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Спикер проинформировала, что на сегодняшний день в очереди по городу насчитывается около 6 тыс. детей, но при этом есть 3 тыс. свободных мест, поэтому родители малышей могут рассмотреть возможные варианты.

«В этом году актуальным остается вопрос устройства детей в детсады в возрасте до 3 лет. В основном это контингент в возрасте от 1,5 до 2,5 года. При этом есть свободные места. Возможно, детский сад со свободным местом не совсем удобный, не тот, который хотелось. Но как вариант временного размещения рассмотреть его можно и ожидать тот детский сад, который бы хотели посещать», – считает Багаева.

Всего в этом году по городу в очереди в детсады сейчас числится около 11 тыс. детей, из них около 8 тыс. получат желанное место.

«Многие детишки уже направлены в детсады. Более того, комплектование продолжается», – сказала она.

Она пояснила, что Казань – привлекательный город для проживания молодых семей. Сюда переезжают семьи с детьми из Ростова, Краснодара, Нижнего Новгорода, Башкортостана. Кроме того, миграция наблюдается и внутри самого мегаполиса.

«У нас есть проблемы с устройством детей в детсады в новых жилых комплексах. К примеру, в ЖК «Весна». Там построены два огромных детских сада, плюс еще два детсада построены в «Весне-2», но, тем не менее, потребность в местах высокая, и мы предлагаем места в соседних микрорайонах “Светлая долина”, “Азино-1”», – добавила Багаева.

В целом по Казани за последние десять лет построено около 100 детсадов более чем на 16 тыс. мест. Только в этом году были открыты 5 детских учреждений в новых жилых комплексах. По вопросам устройства детей в ДОУ сейчас работает 14 горячих линий. Номера телефонов размещены на сайтах дошкольных образовательных учреждений.

Итоги встречи подвел депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов. Он отметил, что предпринимаемые в республике меры по обеспечению спроса на дошкольное образование беспрецедентны. С каждым годом ситуация в этой сфере становится лучше и позитивнее.

«Мы открыты для рассмотрения предложений по усовершенствованию системы дошкольного образования, вы всегда можете оставить свои идеи предложения в общественной приемной или лично депутатам», – заключил Фаррахов.