На главную ТИ-Спорт 11 сентября 2025 09:44

«Есть проблемы, да» - Никита Лямкин о большинстве «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин по окончании встречи с «Автомобилистом» (3:6) рассказал о проблемах казанской команды в реализации большинства.

«Есть проблемы, да. Нужно тренироваться и ответственнее относиться к каждому игроку. Тренеры подсказывают. В большинстве мы чуть несколько раз не пропустили сегодня, в третьем периоде были моменты у наших ворот. Это, конечно, не дело», – цитирует Лямкина корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома против «Металлурга».

#ХК Ак барс #кхл
