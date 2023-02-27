«Есть пример успешного трудоустройства»: Татарстан похвалили на совещании «Единой России»

Положительный опыт Татарстана в части федерального проекта партии «Моя карьера с “Единая Россией”» обсудил сегодня на селекторном совещании с участием представителей регионов и Минтруда РФ. Об этом сообщает информационный центр партии.

«В Татарстане к проекту присоединились не только столичный центр занятости и отделение партии – инициатива пошла дальше и масштабируется на всей территории республики. В Бугульме уже есть пример успешного трудоустройства в рамках совместного проекта», - сказал директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов. Он добавил, что в Бугульме жители могут обратиться в общественную приемную «Единой России» для помощи в трудоустройстве.

Кирсанов подчеркнул, что в России по сути сформировался рынок соискателя. То есть работодатели ищут квалифицированных сотрудников, и сейчас, при наличии необходимых навыков, трудоустроиться не составляет большой проблемы. При этом Кирсанов связывает это с наращиванием мощностей российских предприятий: «Эти показатели стали результатом совместной эффективной работы Правительства, законодательной власти, экспертов и самих работодателей, которые нашли ресурсы для развития и движения вперед, что под санкциями было сделать весьма непросто», - прокомментировал руководитель департамента.

Партийный проект «Моя карьера с “Единой Россией”» создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям. В собеседованиях, тестированиях и консультациях при поиске работы принимают участие эксперты и депутаты, которые смогут брать шефство над соискателями, ходатайствовать перед работодателями. Также в рамках проекта организуются приёмы экспертов-юристов от работодателей и сотрудников служб занятости, которые дают консультации по развитию карьеры, написанию резюме и успешному прохождению собеседований.

Отдельным направлением проекта «Моя карьера с “Единой Россией”» станет создание женских клубов при центрах занятости населения. Их задача - развитие трудового потенциала российских женщин. Для этого будет разработан комплекс мер под ситуации, в которых находятся женщины – наличие в семье участника СВО, молодые мамы, начинающие специалисты или женщины, готовые заняться бизнесом.

На селекторном совещании также обсудили редакцию законопроекта о занятости, внесенную партией в Госдуму РФ в январе этого года. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщал, что новый закон изменит действующую систему, которая сейчас лишь поддерживает безработных на плаву. Центры занятости должны перестать быть местом, где просто оформляют пособия по безработице. Наряду с поддержкой в сложной ситуации, их цель – помочь людям найти новую работу или приобрести новую специальность. Особое внимание - профилактике безработицы, трудоустройству в «группах риска»: молодёжи без опыта работы, инвалидам, людям под угрозой увольнения.