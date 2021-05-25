«Есть потенциал»: Минниханов на «Татнефтехиминвесте» обсудил водородную энергетику

Татарстан имеет все шансы стать флагманом водородной энергетики страны. Одним из первых шагов в этом направлении может стать широкое внедрение водородных топливных элементов на производстве и транспорте. Такое мнение на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» высказал гендиректор московской ГК «InEnergy» Алексей Кашин.

Он отметил, что новые способы и методы генерации электроэнергии являются одними из ключевых локомотивов роста для современной экономики. Одна из таких технологий связана с водородными топливными элементами.

«Сейчас в стране эта повестка набирает обороты. И ваша республика, как крупнейший производитель водорода, может занять занять достойное место в этой нише. Татарстан имеет все шансы вырваться здесь в лидеры. Водород можно применять не только на транспорте, но и в стационарных объектах», — обратился к участникам заседания Алексей Кашин.

Он привел в пример конкретные проекты, где можно использовать водородные элементы уже сейчас: транспорт, промышленность и развитие технологичной инфраструктуры.

«Это использование водорода, который уже есть в технологическом процессе, например, на „ТАИФе“. Использование имеющегося водорода на предприятиях позволит сократить затраты на электроэнергию до 20%. Также речь идет о транспорте и заправочной инфраструктуре», — отметил московский докладчик.

Технологический оптимизм московского гостя остудил Президент РТ Рустам Минниханов. Он поинтересовался у спикера экономической целесообразностью и готовностью имеющейся инфраструктуры для массового внедрения водородных технологий.

«Откуда будем брать водород? Да, есть водородные станции в Нижнекамске, на „Казаньоргсинтезе“. Но повсеместно его ведь все равно нет, даже у нас. <...> Для использования водорода нужны либо заградительные меры для транспорта на ДВС, либо цена водорода должна быть ниже на 20-30% углеводородов», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он добавил, что «зеленые» технологии — это важный элемент экономики будущего. В то же время их внедрение требует детальной проработки и создания эффективной экономической модели по переходу с традиционных источников энергии.

«У таких топливных элементов, конечно, есть потенциал, особенно в сегменте коммерческого транспорта. Будем работать на этой темой и дальше», — резюмировал Президент Татарстана.