Метшин о дорогах Казани: «После 1000-летия у нас было 135 тысяч машин, сейчас 460 тысяч»

На дорожные работы в столице республики в этом году выделены 24 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

«Доля дорог в нормативном состоянии к 2024 году должна составить 85%»

С основным докладом на совещании выступил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев. Он отметил, что на дорожные работы в столице республики в этом году выделены 24 млрд рублей.

«Из них 1 млрд рублей направят в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные дороги“, 3,7 млрд рублей пойдут на ремонт улично-дорожной сети, 16,5 млрд рублей потратят на строительство и реконструкцию дорожных объектов. Еще 2,8 млрд рублей заложены на реализацию программы „Наш двор“», — пояснил Куляжев.

По его словам, доля дорог в нормативном состоянии к 2024 году должна составлять в Казани 85%. На сегодняшний день этот показатель достиг 84%. В этом году в программу включены 12 участков дорог общей протяженности порядка 10 км.

Игорь Куляжев сообщил, что 3,7 млрд рублей пойдут на ремонт улично-дорожной сети, 16,5 млрд рублей потратят на строительство и реконструкцию дорожных объектов Фото: kzn.ru

Одновременно продолжается ремонт объектов улично-дорожной сети. В перечень вошли улицы, которые получают негативные отзывы горожан. По этой программе в 2023 году запланирован ремонт на 35 улицах Казани.

«На сегодняшний день выполнение программы составляет 34%. Это улицы, которые получили наихудшие отзывы в системе “Народный контроль”», — пояснил докладчик.

Также Куляжев рассказал о работах с ливневой канализацией. По его словам, решается вопрос с подтоплением и заболачиванием зеленой зоны по улице Серова сточными водами. Для решения проблемы предусмотрено строительство коллектора диаметром 1500 мм. «Это позволит не просто ликвидировать накопленные десятилетиями проблемы, но и положат начало особой рекреационной зоны в Московском районе», — заключил он.

Новый асфальт появится на подъездных дорогах к 6 садоводческим товариществам Фото: © «Татар-информ»

«На 2 млрд рублей отремонтируют улицы в жилых массивах Отары, Мирный и Борисково»

Не останутся без внимания и казанские дачники. Новый асфальт появится на подъездных дорогах к 6 садоводческим товариществам, продолжил свой доклад Игорь Куляжев

«В этом году предусмотрен ремонт дорог протяженностью около 2 км. Новое дорожное покрытие получат дачники садоводческих товариществ “Мечта”, “Ивушка”, “Автомобилист”, “50 лет победы”, “Волга”, “Кварт”. Стоимость работ составляет 49 млн рублей», – рассказал спикер.

По его словам, в целом за 5 лет заасфальтированы 16 подъездных путей к 26 садоводческим товариществам общей протяженностью порядка 20 км. Также предусмотрен большой объем по ремонту дорог, созданию тротуаров и сетей освещения в жилых массивах города.

«На общую сумму порядка 2 млрд рублей будет проведен ремонт улиц в жилых массивах Отары, Мирный и Борисково», – заключил Игорь Куляжев.

На наиболее аварийных участках площадью более 23 тыс. квадратных метров выполнен текущий ямочный ремонт Фото: © «Татар-информ»

«Наиболее аварийные места — перекрестки улиц Татарстан и Лево-Булачная, Вишневского и Достоевского»

Отдельное место в докладе замруководителя исполкома Казани заняли аварийные участки дорог. В этом году на их устранение направят 140 млн рублей.

«Наиболее аварийные места — перекрестки улиц Татарстан и Лево-Булачная, улиц Вишневского и Достоевского, улиц Декабристов и Гагарина, проспекта Чуйкова и улицы Адоратского», — пояснил Куляжев.

На этих участках проведут установку дорожных знаков, ограждений и барьеров, сетей освещения, искусственных неровностей. Также нанесут дорожную разметку и шумовые полосы.

«На наиболее аварийных участках площадью более 23 тыс. квадратных метров также выполнен текущий ямочный ремонт», — резюмировал Игорь Куляжев.

Ильсур Метшин отметил, что к концу года планируется завершить первый участок Вознесенского тракта – от улицы Гвардейской до проспекта Победы Фото: kzn.ru

«Транспортная ситуация становится сложнее, прошлый год закончили с цифрой в 460 тыс. автомобилей»

Доклад Игоря Куляжева дополнил мэр Казани Ильсур Метшин. Он напомнил о внушительных суммах, которые направлены на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры татарстанской столицы.

По словам градоначальника, чистота, качественные дороги и состояние зеленых зон – три главных направления развития городской среды Казани.

«В этом году на ремонт и строительство дорог из федерального и республиканского бюджета, а также из муниципального дорожного фонда в совокупности выделено 24 млрд рублей. Дорожники уже приступили к работе, она идет полным ходом», – подчеркнул Метшин.

Он заметил, что работы на объектах строительства дорог в татарстанской столице идут беспрерывно в течение всего года.

«На всех крупных дорожных объектах выдерживаются хорошие темпы строительства. В некоторых местах, несмотря на сложные инфраструктурные задачи, есть намерение строителей опередить сроки ввода», - отметил Метшин.

Он добавил, что к концу года планируется завершить первый участок Вознесенского тракта – от улицы Гвардейской до проспекта Победы.

«Все это послужит разгрузке и улучшению транспортной ситуации нашего города, которая с каждым годом становится только сложнее. Напомню, что после Тысячелетия у нас было 135 тыс. автомобилей, прошлый год мы закончили с цифрой в 460 тыс. машин. Поэтому мы должны постоянно поддерживать строительство и капремонт дорог, а также развивать общественный транспорт», - резюмировал мэр Казани.