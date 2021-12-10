В Казанской консерватории выступили музыканты, «знающие мир только на ощупь»

В Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова состоялась творческая встреча с музыкантами Благотворительного фонда помощи детям и инвалидам «НеЗаМи».

Событие было приурочено к Международному дню инвалидов. Особая значимость встречи стала очевидна с самого начала — ее открыл ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев. «Всего одной песни достаточно, чтобы понять, насколько хорошие музыканты выступают сегодня перед нами», — подчеркнул он.

«НеЗаМи» — Ненастин, Залялиева, Минуллин — так расшифровывается название ансамбля. Жизнь этих молодых ребят тесно связана с музыкой. Двое из них, Владимир Ненастин и Булат Минуллин, — студенты Казанской консерватории, Диляра Залялиева — аспирантка Казанского федерального университета. Есть одна существенная особенность, превращающая ансамбль в уникальный коллектив: все трое музыкантов полностью незрячие.

Сегодня «НеЗаМи» — не только ансамбль, но и благотворительный фонд, и инклюзивная обучающая площадка. В студии учатся несколько десятков детей с ограниченными возможностями здоровья. Учат их сами участники ансамбля, помогая осваивать игру на музыкальных инструментах и теорию музыки.

В 2021 году Казанская консерватория заключила соглашение о сотрудничестве с фондом «НеЗаМи», согласно которому вуз планирует проводить совместные творческие мероприятия, участвовать в реализации новых проектов, связанных с инклюзией музыкального образования, а также организовывать методические мероприятия и практику на базе «НеЗаМи».

Ансамбль исполнил несколько песен из репертуара современных бардов, продемонстрировав высокий уровень владения голосом и музыкальными инструментами. В составе коллектива выступили также ребята с ограниченными возможностями здоровья Тамирлан Гилязетдинов и Алина Сабирова. На сцену вышли и ученики студии «НеЗаМи»: Анелия Беляева играла на колокольчиках, в исполнении Малики Сабировой прозвучало Аллегро Моцарта, Михаил Башкиров представил «Татарскую сюиту» для фортепиано собственного сочинения.

На встрече обсуждались актуальные вопросы, связанные с обучением и творческим совершенствованием людей с ограниченными возможностями, а также с глобальной проблемой монетизации их профессиональной деятельности. Внимание слушателей обратили и на особенности музыкального образования людей с ограничениями по зрению.

«Однажды я дал незрячей студентке консерватории подержать в руках контрабас. Тогда она сказала, что впервые поняла, как выглядит этот инструмент. Для вас мир многолик, а есть люди, которые знают его только на ощупь», — рассказал руководитель ансамбля Дмитрий Бикчентаев. Во время концерта он не покидал своих подопечных, помогая им на сцене.

Проректор по научной деятельности и вопросам развития Казанской консерватории Дилия Хайрутдинова поблагодарила всех участников творческой встречи, пожелала ребятам творческого роста и вручила им памятные подарки. Игрой молодых музыкантов восхитился профессор консерватории Илсур Айнатуллов. Слова благодарности произнес и педагог кафедры народных инструментов Айнур Бегутов — именно под его руководством учится игре на гитаре Владимир Ненастин.

Музыканты поделились творческими планами: в конце декабря ансамбль организует новогодний концерт в студии «НеЗаМи», а на сцене театральной площадки MOÑ покажут спектакль «Коллекционеры» с участием музыкантов ансамбля.

Материал подготовила Софья Николаева.

Фото предоставлены пресс-службой Казанской консерватории.