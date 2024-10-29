Есть ли жизнь в «фигурке» после Валиевой и Трусовой? Что покажет этап Гран-при в Казани

Успехи «фабрики» Тутберидзе шли рука об руку со скандалами — одни «трения» с Академией Евгения Плющенко чего стоят

Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

Плющенко «заматерел» и составляет конкуренцию Тутберидзе?

Грядущие соревнования уместно разделить на два этапа. С 30 октября по 1 ноября свои короткие и произвольные программы откатают юниоры в женском, мужском, парном разрядах. А также в танцах на льду. А уже 2 ноября после торжественной церемонии открытия на лед выйдут звезды отечественной «фигурки».

На субботу намечены короткие программы в женском, мужском и парном разрядах. А на следующий день запланированы произвольные прокаты и церемония награждения победителей. Сразу отметим, что в субботу самые дешевые билеты обойдутся казанцам от 500 и до 3500 рублей, а в день решающих прокатов – от 750 до 3900 рублей рублей.

Уже традиционно максимальное внимание поклонников фигурного катания в России привлекает женский одиночный разряд. Еще сказываются яркие победы Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и других звезд «фабрики» Этери Тутберидзе. Тем более, эти успехи шли рука об руку с многочисленными скандалами, как внутри группы прославленного тренера, так и вне ее. Одни «трения» с Академией Евгения Плющенко чего стоят.

Все это добавляло топлива в разрастающийся пожар интриг, и, как следствие, повышало интерес россиян к фигурному катанию. По сути, и в наши дни львиная доля всех интриг в жизни отечественной «фигурки» держится на данном тренерском противостоянии. Да, Этери Георгиевна по-прежнему вне досягаемости. Однако и бывший олимпийский чемпион Плющенко явно «заматерел» в тренерском плане. Уже нельзя сказать, что идет «игра в одни ворота».

Аделия Петросян Фото: © Григорий Сысоев / РИА Новости

Петросян взошла на трон после ухода Валиевой, Трусовой и Щербаковой?

Главной звездой казанского этапа Гран-при станет 17-летняя Аделия Петросян. К своим годам она уже является действующей чемпионкой России и победителем финала Гран-при России в 2023 и 2024 годах. Тут уместно добавить, что нынче это высшие титулы в спортивной России, поскольку в международных соревнованиях наши фигуристы не участвуют.

Кроме того, Петросян вошла в историю в 2021 году, когда впервые среди женщин исполнила четверной риттбергер на этапе Кубка России. Даже «Королева прыжков» Александра Трусова чисто этот элемент исполнила уже после Аделии.

По оценкам большинства экспертов, Петросян является явным фаворитом женской «фигурки» в одиночном разряде и в этом сезоне. И в целом, после того, как перестали соревноваться Валиева, Трусова и далее по списку, именно Петросян займет освободившийся трон. Не исключает такого развития событий и бывшая вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алена Леонова. Об этом она заявила корреспонденту «Татар-информа».

«Если учесть, что она владеет элементами ультра-си, то можно и так сказать – займет трон. Но опять же, выполнит ли она эти элементы на соревнованиях? Тут вопрос в том, насколько она будет готова. Надеюсь, что она набрала физическую форму, чтобы отстаивать свои титулы», – прокомментировала эксперт.

Софья Муравьева Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

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По различным оценкам, конкуренцию Петросян может составит Софья Муравьева. Интересно, что 18-летняя Муравьева с детства хотела попасть в группу Этери Тутберидзе. В 13 лет ее мечта сбылась – девочка попала на просмотр в легендарный ледовый дворец «Хрустальный». После месяца слез и мучений Софье пришлось уйти. Этери Георгиевна отказалась от талантливой девочки.

Как итог, она сама пришла к Евгению Плющенко, который на тот момент уже отказался от тактики переманивания на «сладкие условия» звезд Тутберидзе и решил растить своих «звездочек». Что ж, для экс-олимпийского чемпиона именно Муравьева стала, возможно, первым серьезным успехом на тренерском пути. А группа Тутберидзе получила в лице Софьи достойную соперницу. Пока на взрослом уровне на ее счету золотых медалей нет, но на последнем чемпионате России именно Муравьева была второй после Петросян. Впрочем эксперты не уверены в ее перспективах.

«Непонятно, чего от нее ждать. Она сейчас отодвинула свои старты подальше по сезону, потому что у нее была то ли травма, то ли болезнь. Посмотрим, как она выступит в Казани», – высказалась Алена Леонова.

Впрочем, как выяснилось, претенденты растут и за пределами групп Тутберидзе и Плющенко. На первом этапе Гран-при в Магнитогорске оглушительную победу одержала 19-летняя Анна Фролова, которую тренирует опытный Евгений Рукавицын. Его фигуристка набрала за произвольную программу 150 баллов и грозится кинуть вызов фаворитам сезона.

Анна Фролова Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

«Я думаю, что она свое не отдаст и будет бороться. Не хочу забегать вперед, но будет бороться за золото чемпионата России. Но насколько я знаю, у нее сложности с тренировками. Может быть, в голове какие-то проблемы. Морально она не всегда может быть готова, но в нужный момент она включается, и это мы уже видели в Магнитогорске. Безупречно сделала два проката на огромные баллы. Умение соревноваться у нее есть, это видно, это стабильность», – считает Леонова.

Оценим форму главного фаворита сезона и посмотрим на «питерскую зарубу» в мужском разряде

Но на казанском этапе из них будет лишь Аделия. Организаторы российского Гран-при, как правило, «разводят» главных звезд по этапам, чтобы накалить атмосферу перед главным событием – финалом Гран-при. При этом символично, что главная звезда женской «фигурки» – Аделия Петросян – выступит на казанском льду. Именно в столице Татарстана мы сможем прикинуть текущую форму фаворитки сезона.

Между тем, очень интересно выглядит состав участников у мужчин. Тут ожидается серьезная битва, причем среди петербургских спортсменов. Во-первых, казанский этап выбрал для себя Владислав Дикиджи. Выступят в Казани и Артур Даниелян и Глеб Лутфуллин. По сути, сейчас это «три слона» отечественного мужского фигурного катания. Не хватило разве что Игнатова для конкуренции. Помимо них, на этап заявлены Матвей Ветлугин, Артем Ковалев, Григорий Федоров и другие.

В этом сезоне этапы проходят в пяти города. Первый уже прошел в Магнитогорске 26 и 27 октября. После казанского прокаты ожидаются в Красноярске (9-10 ноября), Москве (16-17 ноября) и Санкт-Петербурге (23-24 ноября). Финал Гран-при запланирован на 2025 год. Он пройдет 16-17 февраля в Красноярске.

Расписание Гран-при России 2024/2025 по фигурному катанию

II этап. Казань, 30 октября — 3 ноября

30 октября (среда)

17:30 (мск): Танцы на льду (юниоры), ритм-танец

19:45 (мск): Пары (юниоры), короткая программа

31 октября (четверг)

13:00 (мск): Танцы на льду (юниоры), произвольный танец

15:40 (мск): Пары (юниоры), произвольная программа

17:50 (мск): Девушки, короткая программа

20:25 (мск): Юноши, короткая программа

1 ноября (пятница)

12:45 (мск): Девушки, произвольная программа

15:45 (мск): Юноши, произвольная программа

2 ноября (суббота)

13:00 (мск): Церемония открытия

13:30 (мск): Мужчины, короткая программа

15:15 (мск): Женщины, короткая программа

17:00 (мск): Пары, короткая программа

3 ноября (воскресенье)

13:00 (мск): Женщины, произвольная программа

15:00 (мск): Мужчины, произвольная программа

17:00 (мск): Пары, произвольная программа

18:30 (мск): Церемония награждения

Состав участников

Женщины: Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Киселева, Арина Кшецкая, Камилла Нелюбова, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артем Ковалев, Кирилл Кропылев, Роман Кудлаев, Глеб Лутфуллин, Владимир Ощепков, Константин Сафонов, Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дмитрий Шелковников.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук.