«Есть ли шанс увидеть доллар по 90?»: прогноз курсов валют на лето-2023

Так дорого валюта стоит впервые с апреля 2022 года

Фото: © «Татар-информ»

Зарубежные валюты резко пошли вверх

На этой неделе продолжилась эпопея с ослаблением курса рубля. Во вторник, сразу после выходных доллар стал стоить дороже на Московской бирже на 1,7 рубля, евро – 1,9 рубля. Сегодня курсы валют продолжили расти и на 14.00 мск за доллар давали 84 рубля, евро – 90,8 рубля. В моменте цена доходила до 85 рублей за доллар и 91,7 рубля за евро.

Подтянулись цены и в обменных пунктах, увеличились и спреды – разница между покупкой и продажей. Так, наличные доллары в Казани банки готовы были брать за 79,2-83,2 рубля за бакс, выдавать же за 84,99-87,6 рубля. Евро можно было отдать за 87,4-90,5 рубля, купить за 91,8-94,1 рубля соответственно.

Так дорого валюта стоит впервые с апреля 2022 года. Напомним, что в марте прошлого года были пиковые значения, когда за доллар давали 120 рублей. Однако после национальная валюта сильно укрепилась и уже летом доллар рухнул до 50 рублей.

За полгода рубль потерял порядка 40%. И по этим параметрам приблизился к “лучшим” валютам мира – турецкой лире и аргентинскому песо Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рубль в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган напоминает, что ослабление рубля — это долгосрочный тренд, который длится уже почти 10 месяцев. За полгода рубль потерял порядка 40%. «И по этим параметрам приблизился к “лучшим” валютам мира – турецкой лире и аргентинскому песо», – прокомментировал он девальвацию национальной валюты.

Среди факторов падения курса рубля он называет остановку роста цен на сырье, а это основа доходов российской экономики; санкции, которые привели к сокращению валютной выручки, рост параллельного импорта и геополитику.

«Полагаю, что мы в ближайшее время вполне можем увидеть доллар и другие валюты еще на 2-3% выше. Далее… Далее начнется налоговый период и возможное вмешательство ЦБ. Кстати, и сезонный фактор сейчас не в пользу рубля. Есть ли шанс в течение нескольких месяцев увидеть доллар по 90? В принципе все в этой жизни возможно. Однако… больше склоняюсь к тому, что в ближайшее время (особенно, если будет 86-87) увидим достаточно серьезные действия от правительства, особенно ЦБ», – считает он.

«Среднесрочно для российской валюты важно, что цены на экспортную нефть Urals остаются низкими, доходы бюджета РФ слабые, геополитические новости по-прежнему тревожные» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Укрепления российской валюты стоит ждать, когда поднимутся цены на нефть»

Фундаментальное основание для ослабления курса рубля – это сокращение профицита торгового баланса при сохранении высокого спроса на валюту со стороны населения в преддверии отпускного сезона и импортеров, заявил «Татар-информу» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Среднесрочно для российской валюты важно, что цены на экспортную нефть Urals остаются низкими, доходы бюджета РФ слабые, геополитические новости по-прежнему тревожные, а ЕС готовит новый (11-й по счету) пакет санкций. Поэтому и спрос от населения и бизнеса на валюту остается повышенным (как на защитный актив), что приводит к росту стоимости доллара и евро против рубля. Укрепления российской валюты стоит ждать тогда, когда цены на нефть устойчиво поднимутся еще хотя бы на 15%», – отметил он.

По данным Банка России, чистый приток валюты от внешней торговли на российский рынок составил в апреле скромные 1,15 млрд долларов. По мнению аналитика, это говорит о существенном сокращении притока иностранной валюты от внешней торговли этой весной. В мае ситуация была несколько лучше, но в начале июня снова могло быть ухудшение с учетом сохранения слабости в ценах на нефть – ключевой экспортный товар России. По оценкам ЦБ РФ, профицит баланса товаров и услуг в мае составил 6,1 млрд долларов против 6 млрд долларов в апреле и 10,1 млрд долларов в марте.

«Если учесть, что нефтяной рынок сейчас отыгрывает тему ослабления спроса на нефть на фоне охлаждения мировой экономики, в ближайшие месяцы мы можем увидеть еще более низкие цены на энергоносители, а значит и более слабый курс рубля. В перспективе лета курс доллара может подняться в район 85 рублей, а курс евро – в район 92 рублей. Мы считаем, что до конца года тренд на волнообразное ослабление курса рубля сохранится», – подчеркнул он.

Ослабление рубля — это долгосрочный тренд, который длится уже почти 10 месяцев Фото: © «Татар-информ»

«Будет либо стабилизация, либо откат назад»

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох также отметил, что на курс влияет масса факторов, в том числе операции экспорта и импорта, цены на сырье, геополитические факторы и угроза новых санкций.

«Сложно сказать, что именно спровоцировало такое резкое изменение. Вполне возможно, что это конъюнктурное изменение или спекулятивное, и оно будет компенсировано в ближайшее время. Я не ожидаю резкого дальнейшего роста, скорее можно говорить либо о стабилизации на новом уровне, либо об откате назад. Я не говорю, что откат будет к 75 рублям за доллар, но возврат к 80-82 рублям – это вполне реальный сценарий», – сказал он.

По его словам, не стоит прогнозировать, что будет в долгосрочной перспективе, потому что ситуация меняется очень быстро. «В начале года был быстрый рост, потом быстрое снижение. Сейчас опять тренд сменился на рост, поэтому загадывать даже на полгода вперед нет смысла, можно говорить хотя бы с небольшой вероятностью на ближайшие пару месяцев. Я считаю, что в ближайшие пару месяцев роста не будет. Будет или стабилизация, или небольшой откат назад», – пояснил эксперт.

Ослаблению рубля способствует покупка валюты населением и размещение россиянами валюты в банках-нерезидентах Фото: © «Татар-информ»

«Этот “медвежий тренд” долгосрочный»

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий обратил внимание на то, что сальдо торгового баланса (чистый экспорт, то есть разница между экспортом и импортом) России в апреле сократилось за год в 4 раза, до 7,8 млрд долларов.

«Это означает, что приток валюты в российскую экономику резко ослаб. Почему так сильно сокращается сальдо торгового баланса? Из-за “ножниц”: экспорт падает, а импорт растет. Экспорт снизился с 48,4 до 30,8 млрд долларов, тогда как импорт вырос с 17,7 до 23 млрд долларов. Экспорт падает из-за санкционных ограничений на поставки углеводородов из России, импорт растет благодаря восстановлению логистических цепочек, активизации “параллельного” импорта», – сообщил Осадчий «Татар-информу».

Также ослаблению рубля способствует отток капитала, в частности, за счет вывода средств инвесторами-нерезидентами, продающими свои бизнесы в России. Хотя с октября прошлого года эти каналы оттока капитала активно ограничивают, но валюта все равно продолжает уходить из России.

Кроме того, ослаблению рубля способствует покупка валюты населением и размещение россиянами валюты в банках-нерезидентах. По данным ЦБ, на 1 мая 2023 года валютные средства россиян в иностранных банках за 12 месяцев более чем удвоились – выросли на 36,5 млрд долларов (более, чем в 2 раза) до 71,9 млрд долларов на 1 мая.

В апреле отток валютных средств населения из российских банков продолжился и составил 2,3 млрд долларов. Объем наличной валюты у населения вырос на 1,4 млрд долларов до 109,8 млрд долларов на 1 мая, валютные средства россиян в иностранных банках – на 1,9 млрд долларов.

«Все эти процессы ведут к ослаблению рубля. Понятно, что этот “медвежий тренд” долгосрочный. Недружественные страны будут и дальше способствовать сокращению российского экспорта углеводородов. Цены на нефть нас не радуют, равно как и резко возросшие транспортные издержки: одно дело нефть в Европу отправлять по трубопроводу, другое дело – возить кораблями в Индию. А с газом – и вовсе беда», – отметил он.