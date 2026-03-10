news_header_top
Экономика 10 марта 2026 16:49

IT-эксперт предупредил об опасности пользования общественным Wi-Fi

При использовании мобильных приложений через общественный Wi-fi есть угроза, что данные пользователя будут получены третьими лицами. Об этом «Татар-информу» сообщил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

«Угроза, конечно же, есть, потому что появляется субъект, через который проходят ваши данные», – заявил Парфентьев.

Учитывая это, эксперт посоветовал соблюдать все возможные меры безопасности меры безопасности, если человек пользуется общественной сетью.

