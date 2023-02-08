Есть куда стремиться: тренер из Зеленодольска поведал об успехах особенных воспитанников

Воспитанники Зеленодольского дома-интерната для людей с психическими расстройствами заняли третье командное место в соревнованиях по мини-футболу на Единых играх Специальной Олимпиады, прошедших в Казани. О том, какую роль сыграло это мероприятие в жизни молодых спортсменов, «Татар-информу» рассказал их тренер Александр Васильченко.

«От Зеленодольского дома-интерната для людей с психическими расстройствами в соревнованиях участвовали пять человек — три девушки и два парня. По мини-футболу девушки заняли третье командное место, а парни по флорболу — четвертое», — поделился он.

Тренер отметил, что соревнования вносят разнообразие в жизнь молодых людей. Кроме того, спорт укрепляет здоровье. В-третьих, во время состязаний у участников появляются новые знакомые, они общаются, что способствует их социализации.

Соревнования в Казани проходили на нескольких площадках: по флорболу — в спортивном комплексе «Тулпар», а по мини-футболу — в спорткомплексе «Мирас». Победители получили почетные грамоты и медали, а за четвертое место — сертификаты.

«Ребята привезли грамоту и медаль, были очень довольны. Им есть куда стремиться, впереди другие соревнования», — отметил Васильченко.

Собеседник «Татар-информа» работает тренером в интернате десятый год. По его словам, в социальном учреждении живут люди в возрасте от 18 лет и старше. В интернате активно развивается спортивное движение. Его воспитанники играют в футбол и мини-футбол, а в последние годы занимаются и флорболом.

«У нас есть люди, которые участвовали в соревнованиях по настольному теннису, дартсу, в лыжных гонках, беге на снегоступах», — сообщил Александр Васильченко.

Тренер отметил, что некоторые молодые люди с особенностями в развитии создают семьи. Так, в интернате сейчас живет молодая семья, у них родился ребенок. Глава семьи увлекается экстремальными видами спорта, катается на скейтборде.

По словам Васильченко, иногда жителям Зеленодольского дома-интерната приходится отказываться от участия в соревнованиях из-за сложностей с финансами. Однако Единые игры Специальной Олимпиады, прошедшие в Казани, не потребовали никаких вложений. Дорожные расходы участников и проживание были оплачены за счет бюджетных средств.