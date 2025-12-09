«Есть и позитивные, и негативные моменты» - Рахимов об итогах первой части сезона

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в беседе со «Sport24» оценил первую часть сезона в исполнении своих подопечных.

«Есть и позитивные, и негативные моменты. И в тех, и в других случаях нужны адекватность и спокойная аналитика. Где бы ты ни был, всегда хочется большего.

В целом выступление "Рубина" стабильное. Нельзя сказать, что все матчи удаются, но я не знаю ни одной команды, у которой все игры удачные. Если суммировать все матчи, приходишь к знаменателю, который и заслужил. Пока можно сказать, что третий год мы выжимаем максимум из того, что есть. Ребята, которые находятся в команде, показывают достаточно неплохой футбол во многих матчах. Понятно, что есть 3–4 игры, которые конкретно мне не очень понравились, но это нормальный процесс.

Важно понять, что к паузе мы опять находимся там, где были последние два года. Теперь надо думать о том, как сделать шаг вперед. Здесь нужно смотреть на клубы, которые постоянно находятся наверху. Выстрелить в один год, а потом опять столкнуться с проблемами — неправильно. Нужна системность, чтобы этот "выстрел" сохранять и каждый год держаться на определенном уровне, а это не так просто.

Даже в позитивных матчах всегда ищу, где был негатив. Только так можно делать шаги вперед и сохранять как минимум то, что есть. Важно и не ломаться при неудачах — все равно они будут. Но пока нельзя сказать, что "Рубина" сплошь неудачи. Команда старается выжать из себя максимум. Возможно, мы могли набрать на 3 очка больше или меньше, но на сегодняшний день у нас неплохой, нормальный результат», – сказал Рахимов.

По итогам 18 туров РПЛ «Рубин» занял седьмое место в таблице.