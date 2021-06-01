«Эссен Продакшн АГ» порадовала пациентов ДРКБ сладкими подарками

Сладости и игрушки – такой подарок от компании «Эссен Продакшн АГ» получили маленькие пациенты Детской республиканской клинической больницы. Накануне Международного дня защиты детей им привезли более 100 кг продукции кондитерской фабрики «Эссен» и несколько коробок с игрушками. Также дети получили настольные игры в подарок от дистрибьютора компании. Всего подарков привезли на сумму 100 000 рублей.

ДРКБ МЗ РТ – давний друг и партнер компании. «Эссен Продакшн АГ» каждый год перед Новым годом и в канун Международного дня защиты детей направляет в больницу сладкие подарки. Администрация клиники периодически обращается в компанию за помощью. Весной прошлого года благотворительный фонд «Махеев» оплатил для больницы средства индивидуальной защиты закупленных для нужд врачей клиники. Благотворительность – одно из важнейших направлений деятельности «Эссен Продакшн АГ».

«Мы очень благодарны компании за оказываемую помощь. Особенно важно такое внимание детям, и мы говорим большое спасибо от лица всех наших пациентов», — сказала заместитель главного врача ДРКБ Надежда Погуляй.

По словам Надежды Александровны, в ДРКБ лечатся дети с патологиями различной тяжести. Есть и маленькие, и дети постарше. Подарки для них еще один фактор для успешного выздоровления. «Они прекрасно чувствуют заботу и реагируют на нее. Нам, безусловно, это очень помогает в работе», — отметила она.