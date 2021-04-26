«Эссен Продакшн АГ» — «Лучшее предприятие–2021», продукция компании получила три золота

На прошедшей в Москве выставке «Продэкспо-2021» компанию «Эссен Продакшн АГ» наградили дипломом «Лучшее предприятие–2021» и почетным призом — Хрустальным кубком. Продукция компании получила три золотые и одну серебряную медаль в номинации «Лучший продукт–2021».

Золото получили продукты ТМ «Махеевъ»: сладкие густые соусы-топпинги «Молочный с какао» и «Мягкая карамель», деликатесные соусы «Барбекю», «Кисло-сладкий», «Терияки», приправы «Аджика острая», закуска хрен «Столовый», горчица готовая «Русская» и «Зернистая». Серебро получено за майонезные соусы «Сметанный с грибами» и «Сырный».



Отмеченные наградами топпинги и соусы — это новинки, выпущенные в течение 2020 года. Приправы аджика, хрен, горчица — традиционные продукты, их компания выпускает уже не первый год. Все они стоят на полках продовольственных магазинов федеральных и региональных сетей.

В конкурсе «Лучший продукт–2021» участвовали продукты 1554 компаний из 44 стран мира. В жюри вошли эксперты в области пищевой промышленности, ретейлеры, предприниматели и производители. Они оценивали органолептические свойства продукции, внешний вид, упаковку и информацию на ней.

В последний день работы «Продэкспо-2021» состоялась церемония награждения победителей. В ней приняли участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ, Россельхознадзора и конкурсной комиссии.

«Продэкспо» — это крупнейшая в России и Восточной Европе международная продовольственная выставка, самое авторитетное ежегодное событие в сфере продовольствия. Она проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка уже 28 лет определяет вектор развития отечественной food-индустрии.