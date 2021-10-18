«Эссен Девелопмент» расширяет предложение для посетителей своих торговых центров

Департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ», управляющий 38 торговыми центрами в малых городах России, начал экспериментальный проект по привлечению арендаторов нового формата. Задача — предоставить семьям с детьми (основной целевой аудитории сети «ЭССЕН) больше возможностей для досуга на своей территории, и, как следствие, увеличить посещаемость торговых центров.

Первым торговым центром, в котором «Эссен Девелопмент» начал работать с арендаторами нового формата, стал ТЦ «ЭССЕН» на проспекте Яшьлек, 14 в Набережных Челнах.

В середине августа на площади 2000 кв. м открылся семейный развлекательный центр «Пакабата». От обычных развлекательных площадок с аттракционами его отличает наличие семейного кафе. Для сети «ЭССЕН» это свежий формат, предоставляющий новые возможности для семейного досуга в торговом центре. В «Пакабате» удобно отмечать праздники, праздновать детские дни рождения и просто приятно проводить время всей семьей.

«Такие проекты, как „Пакабата“ сегодня очень востребованы в торговых центрах. Здесь большая семейная инфраструктура, разнообразные рекреационные возможности для детей и взрослых. Так, на батутах, часто можно увидеть прыгающих вместе с детьми родителей. Открытие „Пакабаты“ дало торговому центру „ЭССЕН“ дополнительный трафик, позволило ему стать местом, где можно не только совершить покупки, но и прекрасно провести время», — отметила директор «Эссен Девелопмент» — департамента коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» Елена Стрюкова.

Другим новым значимым арендатором ТЦ «ЭССЕН» стала открывшаяся в начале сентября Школа художественной гимнастики «GOLDSPORT» для детей от 3 до 15 лет. Спортивный клуб в стенах торгового центра открылся впервые. Это стало возможным благодаря конструктивным особенностям здания — оно полностью соответствует всем нормативам и требованиям к помещениям для занятий художественной гимнастикой. Высота потолков в ТЦ «ЭССЕН» — 8 метров.

Детский спортивный клуб высоко востребован в районе, где расположен торговый центр, здесь активно застраиваются и заселяются жилые дома. Пока дети занимаются гимнастикой, родители смогут приятно и с пользой провести время в торговом центре.

Открытие развлекательного центра «Пакабата» и Школы художественной гимнастики «GOLDSPORT» увеличило посещаемость ТЦ «ЭССЕН» на 30% и обеспечило рост товарооборота у арендаторов. «Эссен Девелопмент» планирует распространять опыт привлечения арендаторов нового формата и на другие торговые центры сети «ЭССЕН».

СПРАВКА

«Эссен Девелопмент» — департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ». Специализируется на работе с семейными торговыми центрами в малых городах Российской Федерации. В собственности компании — более 300 000 квадратных м площади. Это 38 торговых центров в 27 городах в шести регионах РФ — Татарстане, Башкортостане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской области. В числе основных арендаторов — «Детский мир», Decathlon, «Спортмастер», «Бургер Кинг», H&M, Adidas, Х5 Retail Group, «М.Видео», «Магнит» и другие.