«Эссен Девелопмент» открыл пятый магазин в партнерстве с польским концерном LPP

В сентябре в торговом центре «ЭССЕН» в Набережных Челнах торжественно открылся магазин Sinsay – польский бренд сегмента одежды, обуви и товаров для дома. Это уже пятый магазин, открытый «Эссен Девелопмент» в рамках совместного проекта с крупнейшим производителем из Польши концерном LPP.

Департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ» начал переговоры с потенциальным арендатором весной 2021 года. Компания LPP занимается дизайном, производством и дистрибуцией одежды и владеет пятью брендами, в число которых входят хорошо известные российским покупателям Reserved и Cropp. Планируя активное развитие в российских регионах одного из своих ключевых брендов – Sinsay, концерн искал стратегических партнеров.

На сегодняшний день LPP заключил договора на аренду в восьми торговых центрах, находящихся под управлением «Эссен Девелопмент». Договоренности еще по двум объектам в фазе переговоров.

Общая площадь арендуемой LPP площади – более 8 300 м2. Уже открыты магазины Sinsay в Нижнекамске, Лениногорске, Сарапуле, Бугульме и Набережных Челнах, на очереди – в Чистополе, Казани и Белебее. Каждый магазин занимает в торговых центрах «ЭССЕН» от 800 до 1200 м2.

Sinsay предлагает по доступным ценам модную и качественную одежду и обувь, а также аксессуары и товары для дома. Целевая аудитория бренда – подростки и молодые семьи с детьми, что как нельзя лучше отвечает концепции «ЭССЕН», ориентированной на формат семейных торговых центров.

Праздничное открытие Sinsay в торговом центре «ЭССЕН» на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах продолжалось пять дней – с 14 по 18 сентября. Все это время покупателей ждали развлечения, музыкальные сеты от DJ, онлайн-розыгрыши призов и приятные сюрпризы для детей – аквагрим и сладкая вата при покупке от 500 рублей.

СПРАВКА:

«Эссен Девелопмент» – департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ». Специализируется на работе с семейными торговыми центрами в малых городах Российской Федерации. В собственности компании – более 300 000 м2 площади. Это 38 торговых центров в 27 городах в шести регионах РФ – Татарстане, Башкортостане, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Кировской области. В числе основных арендаторов ­– «Детский мир», Decathlon, «Спортмастер», «Бургер Кинг», H&M, Adidas, Х5 Retail Group, «М.Видео», «Магнит» и другие.

LPP – польский производитель одежды, представляющий бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Владеет 2000 магазинов, расположенных в 26 странах Европы, Азии и Ближнего Востока. Модное предложение брендов LPP также доступно онлайн на 31 рынке.