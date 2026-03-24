Эспозито: «Овечкин - лучший снайпер в истории»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито считает нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина величайшим снайпером.

«Я раньше не знал об Овечкине, но теперь понимаю, что он величайший снайпер. Никто не думал, что кто-то будет забивать так же, как и Гретцки, и что его рекорд будет повторен. Овечкин это сделал.

Гретцки побил мой рекорд – 76 голов в одном сезоне (Эспозито установил этот рекорд в сезоне 1970/71, Гретцки (Уэйн) побил его в феврале 1982 года – прим. ТАСС). Я тогда был первым и не знал, сможет ли это кто-то повторить. Сейчас Алекс же, возможно, лучший снайпер в истории», – сказал Эспозито ТАСС.

В недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо Эвеланш» Александр Овечкин забил 1000-ю шайбу (с учетом плей-офф). По данному показателю 40-летний россиянин уступает Уэйну Гретцки (1016).

В текущем сезоне на счету Овечкина 53 (26+27) очка в 71 матче. «Вашингтон» находится на 12-й строчке с 79 очками в турнирной таблице на «Востоке». Ближайшую встречу «столичные» проведут против «Сент-Луис Блюз» 25 марта.