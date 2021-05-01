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Ру Тат
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1 мая 2021  11:13
Полина Шевчук

ЕСПЧ назвал вакцинацию необходимой в демократическом обществе

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По данным издания ТАСС, в Чехии несколько родителей попытались через суд оспорить обязательную вакцинацию детей, без которой ребенка не возьмут детсад или школу. Они утверждали, что это требование нарушает право на уважение частной жизни.

К примеру, одни из родителей объяснили отказ от прививок «личными убеждениями».

Однако Большая Палата Европейского суд по правам человека (ЕСПЧ) признала законной обязательную вакцинацию детей.

«Европейский суд по правам человека большинством (16 голосов против одного) постановил, что нарушения статьи 8 (право на уважение частной жизни) Европейской конвенции о защите прав человека не было», — сказано в документе.

В решении суда также отмечено, что курс чешских властей «преследует законные цели защиты здоровья, а также прав людей, так как вакцинация защищает как тех, кто ее походит, так и тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям и поэтому полагается на коллективный иммунитет для защиты от серьезных инфекционных заболеваний». 

вакцинация
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