«Если вы хотите работать, мы поможем»: министр труда РТ встретилась с бойцами СВО

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова встретилась с бойцами специальной военной операции, которые проходят лечение в военном госпитале при Республиканской клинической больнице.

«Бойцам оказываются федеральные и региональные меры поддержки. К первым относятся денежные выплаты и социальный пакет, который включает в себя санаторно-курортное лечение, проезд на это лечение и лекарственное обеспечение. Помимо этого, бойцы с инвалидностью имеют право на технические средства реабилитации. Их можно получить по электронному сертификату», – рассказала Эльмира Зарипова.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Она подчеркнула, что региональные меры поддержки действуют как для участников СВО, так и для членов их семей. Среди них:

Однократная выплата 20 тыс. рублей на каждого ребенка.

Субсидия на газификацию до 100 тыс. рублей.

«Многие участники СВО ушли на фронт из сельской местности, поэтому эта мера очень актуальна», – отметила министр.

Двухразовое питание для учащихся школы и одноразовое для тех, кто получает среднее профессиональное образование.

Социальная реабилитация.

«Основная задача социальной реабилитации – уметь обслуживать себя в быту после тяжелых ранений. По решению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова в прошлом году бюджет выделил более 56 млн рублей на покупку оборудования для реабилитационных центров в Альметьевске, Бавлах, Набережных Челнах и Казани», – рассказала Эльмира Зарипова.

Программа социальной ипотеки.

«Мера была принята на прошлой неделе. Если боец нуждается в улучшении жилищных условий, он может участвовать в этой программе. Кредит дается на 28,5 лет под 7% годовых. При рождении ребенка семье дается субсидия размером 200 тыс. рублей», – отметила министр.

Трудоустройство.

«В рамках национального проекта „Кадры” проходит обучение по 93 программам. По республиканской программе „Содействие занятости населения РТ” мы обучаем участников СВО тем профессиям, которых нет в нацпроекте, – водитель категории С, водитель погрузчика и охранник четвертого разряда. Эти профессии очень востребованы у бойцов, которые ранее не имели какой-либо специальности», – подчеркнула министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

Эльмира Зарипова добавила, что по закону рабочие места за ушедшими на СВО сохраняются. Также она упомянула отдельный реестр для бойцов с инвалидностью. Сегодня 450 работодателей готовы предоставить им 1300 рабочих мест.

«Сейчас на рынке труда у нас 45 тыс. вакансий. Было бы желание работать, а мы с радостью поможем обучиться, трудоустроиться и открыть собственное дело. Главное – не замыкаться в себе. Сейчас у вас есть шанс изменить жизнь», – сказала министр.

В беседе с пациентами военного госпиталя при РКБ Эльмира Зарипова подробно рассказала о том, какие меры поддержки положены тем, кто приехал из зоны СВО. Она объяснила, как вернуться на прежнюю работу после демобилизации, как пройти обучение, чтобы получить новую специальность, и как получить материальную помощь при открытии своего дела.

В ответ бойцы задавали вопросы министру. Например, уточняли, как правильно оформить льготы и как проходит переобучение на новые специальности. Бойцов интересовали также вопросы получения высшего образования, переезда в Татарстан и обучения по программе «Батырлар. Герои Татарстана».

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Это хорошая и насыщенная встреча. Уверен, что бойцы очень довольны. Мне и самому было очень интересно слушать», – поделился с «Татар-информом» руководитель военного госпиталя при РКБ Татарстана Михаил Бурмистров.