«Если вы уедете, нам край»: как встречают бойцов из Татарстана в Донбассе

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Боец Андрей под позывным позывной Малый из Набережных Челнов с 1993 года работал в системе МВД. Поэтому он и в этот раз встал на защиту мирного населения.

«У меня там тетка живет, под Донецком, двоюродный брат там живет. У меня там родственники. Они с 2014 года там под обстрелами. Что делать? И уезжать не хочет. Хотя старший сын у нее в Туле живет. „Это, — говорит, — мой дом. Куда я уеду? Здесь родители, муж лежат“», — продолжает рассказ Малый.

По словам мужчины, фашизм надо истреблять. Ведь противник не щадит никого.

«Кто-то же должен со всем этим разбираться. А там надо с этим разбираться. Это бросать просто так нельзя. Когда мы там стояли на блокпосту, местная женщина постоянно выходила и спрашивала, когда мы собирались в машины, она постоянно нас спрашивала: „А вы не насовсем? Вы не уедете отсюда? Если вы уедете, нам край“», — вспомнил боец.

Рассказал защитник Отечества и про то, чем занимается в Донбассе.

«Мы — ОМОН. Мы просто стояли в обороне, в наступлении не были. Нас обстреливали. Пытались на участке соседнем, метров 400-500, прорваться. Мелкие прорывы идут небольшими группами. Они заходят в населенный пункт либо в место, где находится наш личный состав. Потом концентрируются в одном месте до 50 человек, до 2 взводов, а потом уже начинают свои удары», — поделился мужчина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Семья гордится своим защитником.

«Было тяжело, когда не выходил на связь по несколько дней. Бывало и неделю, и две недели не выходил на связь. Тяжело об этом вспоминать. Я считаю своего мужа героем, потому что он не побоялся поехать туда. Не побоялся ничего», — говорит Ольга, жена Андрея:

Сейчас у них началась новая жизнь. Семья рада, что они сейчас все в сборе.

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