«Если вдруг что-то начнется, мы тут первые и ляжем»: охранник ТЦ про готовность к теракту

Основная функция СКУДа – не впустить внутрь злоумышленников, но выпустить эвакуирующихся

Фото: © «Татар-информ»

«В случае сработавшей системы пожаротушения дверь должна свободно открываться»

Основная цель, с которой «Татар-информ» наведался в ТЦ, заключалась в том, чтобы проверить бдительность охраны торговых центров и изучить доступность эвакуационных выходов.

Изначально мы обратились с вопросом к экспертам. Нам объяснили, как это должно быть в идеале.

«Эвакуационный выход должен быть закрыт на СКУД – систему контроля управления доступом и электромагнитный замок, то есть не какой-то определенный человек должен ходить и открывать, а в случае сработавшей системы пожаротушения дверь открывается сама. В крайнем случае может быть закрыт на щеколду. При отсутствии и того и другого дверь должна свободно открываться», – рассказал «Татар-информу» главный государственный инспектор Республики Татарстан по пожарному надзору Максим Трущин.

Основная функция СКУДа – не впустить внутрь злоумышленников, но выпустить эвакуирующихся. Другими словами, система, похожая на домофонную дверь, которая держит дверь магнитом, автоматически разблокируется при ЧП и выпустит посетителей. В своем обычном состоянии она открывается только с помощью ключ-карты.

Тот же механизм и у щеколды: зайти снаружи нельзя, выйти изнутри можно.

В случае ЧП данные таблички не оставят близоруким людям шанса на выживание Фото: © «Татар-информ»

«О чем бы вы подумали, увидев мужчину, фотографирующего план ТЦ на телефон?»

Первое, с чем я столкнулся на входе в крупный ТЦ на Ибрагимова, – металлодетектор и охранник. Разумеется, сразу выложив из кармана все металлические предметы, я прошел через рамку и тут с удивлением обнаружил, что человек, вошедший в ТЦ сразу после меня, просто гордо проследовал мимо. Охранник грустно проводил его взглядом под писк металлодетектора.

Хотелось бы уделить внимание маленьким трудночитаемым табличкам, указывающим дорогу к эвакуационным путям. Аккуратно и красиво, но непрактично. В случае ЧП данные таблички не оставят близоруким людям вроде меня шанса на выживание.

С трудом обнаружив два эвакуационных выхода на третьем этаже, я попробовал выйти на улицу, что у меня не вышло – все двери были закрыты на положенный по закону СКУД.

Однако меня еще и интересовали реакция и действия охраны. Они отсутствовали.

О чем бы вы подумали, если бы увидели мужчину, отчаянно дергающего ручку двери эвакуационного выхода в торговом центре? А если бы увидели подозрительного гражданина, фотографирующего план здания на телефон и периодически снимающего на видео дверь и проход к ней? Вот и я бы подумал о том же. К счастью, сегодня это был всего лишь корреспондент.

Охране, состоящей в основном из пожилых людей, было абсолютно неинтересно, кто я и чем здесь занимаюсь. Пару раз вальяжно пройдя мимо меня, они нисколько не были обеспокоены моими действиями. В отличие от посетителей, которые явно испытывали дискомфорт, некоторые из особо ответственных граждан «незаметно» преследовали меня от двери к двери.

Здесь стоит сделать сноску о том, что террористы, расстрелявшие людей в «Крокусе», не раз посещали торговый центр в целях разведки – фотографировали планы эвакуации, планировали пути отхода, выбирали удобные места для проникновения.

«Эвакуационный выход должен быть закрыт на СКУД. В крайнем случае может быть закрыт на щеколду. При отсутствии и того и другого дверь должна свободно открываться» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Как я в огромном ТЦ почувствовал себя незаметным»

Следующим на очереди был большой и новый торговый центр в Казани. К слову, «неприступная Бастилия» сдалась без боя.

На входе и подъемах с подземной парковки дежурили минимум по одному охраннику. Но зачем? Войдя внутрь с парковки, я тут же наткнулся на одного, оснащенного металлодетектором. Крепкий молодой человек встретился со мной взглядом, и… я спокойно прошел мимо него. Будто бы его и не было. Зато когда после меня в здание вошли две девушки, он среагировал мгновенно и тут же подскочил к ним, проверяя металлодетектором.

Охрана тут разительно отличалась от той, что была в предыдущем ТЦ. Крепкие мужчины выглядели устрашающе, но, по всей видимости, функцию выполняли исключительно косметическую.

На страже стояла только уже знакомая нам система СКУД, она установлена на каждой двери, куда проход обычным посетителям запрещен до момента ЧП.

Система СКУД установлена на каждой двери, куда проход обычным посетителям запрещен до момента ЧП Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Оказавшись внутри, я проделал все те же действия, что и в прошлый раз, однако позволил себе чуть больше. На последнем этаже, на фуд-корте, я задался вопросом о том, как отреагирует охрана на проникновение неизвестного мужчины в служебные помещения. Поэтому я просто зашел за железную дверь вслед за работниками ТЦ.

Обследовав все возможные коридоры, обойдя все служебные помещения, заглянув в каждую открытую дверь, я в какой-то момент даже почувствовал себя одиноко от полного отсутствия внимания к своей персоне. Я спокойно проходил мимо работников ТЦ, оставаясь для них почему-то абсолютно незамеченным. Я думал подождать, когда охранники, следящие за камерами видеонаблюдения, переключатся со спортивного канала назад на наблюдение за коридором и увидят меня, но, увы, не выдержал и пошел к выходу из служебных помещений.

Здесь я вдруг понял, что не смогу выйти без ключ-карты для разблокировки СКУД. Казалось бы, вот оно, торжество систем безопасности. Но ситуацию разрешил молодой человек – сотрудник ТЦ, он просто резко потянул за ручку дверь, та открылась почти без сопротивления.

Внизу, на первом этаже, я так же беспрепятственно проник в служебные коридоры. На выходе мне стало интересно, смогу ли я открыть дверь, оснащенную СКУД, без ключа. Я сделал это одной рукой без особых усилий.

За те два часа, что я вел себя максимально подозрительно, – путешествовал по лабиринтам служебных коридоров, где я находиться не должен был, – охрана не отреагировала вообще никак.

Собственно, я был просто обязан подойти к охране самостоятельно. Я сообщил, что являюсь журналистом, вместе с охранником мы стали ждать начальника смены. Потом втроем ждали начальника охраны. Затем вчетвером мы ждали сотрудника службы безопасности, а он не пришел.

За то время, пока мы ждали, охранник рассказал, что хотя ребята подготовлены, против террористов с оружием они не смогут сделать ровным счетом ничего.

«Если вдруг что начнется, мы тут первые и ляжем. Ни оружия, ни защиты нет», – поделился сотрудник охраны торгового центра.

Все же через стойку информации удалось добиться аудиенции столь занятой личности, как сотрудник СБ торгового центра. Он пришел и сказал, что никаких комментариев давать не будет, попросил прислать официальное письмо, если решим еще раз наведаться с подобным визитом. Вероятно, это нужно для того, чтобы наконец-то начать следить за камерами или отремонтировать слабые магниты на дверях.

Напомню, что на последнем этаже этого ТЦ находится популярный развлекательный центр для детей, вечно забитый битком посетителями. По словам их администратора, к ЧП они готовы – есть налаженная система эвакуации посетителей и их детей через собственные эвакуационные выходы. Но какой в этом смысл, если попасть в коридоры, через которые ведется эвакуация, постороннему человеку ничего не стоит? Это иллюзия безопасности.

Охранник рассказал, что хотя ребята подготовлены, против террористов с оружием они не смогут сделать ровным счетом ничего Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Спустя 10 минут скитаний я был успешно задержан сотрудниками охраны»

Торговый центр в центре – один из самых старых в Казани. Он оказался единственным местом из всех вышеописанных, где охрана – работает.

Двери эвакуационных выходов оказались закрыты на щеколды, а не на магнитные СКУД. Они просто открываются изнутри, что исключает возможность сбоя системы и одновременно предотвращает проникновение кого-то с улицы.

Спустя 10 минут моих скитаний я был успешно задержан сотрудниками охраны торгового центра. Мне удалось пообщаться с начальником охраны.

Как оказалось, по его словам, в этом ТЦ более 250 рабочих камер видеонаблюдения – слепых зон практически нет. Камеры просматривают одновременно два работника, целая стена в комнате охраны занята мониторами.

«Основная наша проблема – кадровый голод. Мы бы работали еще усерднее, будь у нас возможность. Но, увы, на такие должности банально никто не идет работать», – поделился начальник охраны торгового центра.