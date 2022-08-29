«Если в России не будет 500 млн граждан в ближайшее десятилетие, будут большие проблемы»

Состояние и перспективы развития медиарынка обсудили сегодня участники Форума национальных СМИ на площадке Иннополиса. В его работе приняли участие главные редакторы средств массовой информации, руководители пресс-служб ведомств и предприятий из 29 регионов России. Ключевые тезисы выступлений – в обзоре ИА «Татар-информ».

Айдар Салимгараев: «Цель девятого Форума национальных СМИ — обсуждение эффективных практик, обмен опытом, выявление новых возможностей средств массовой информации» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Региональные национальные СМИ выступают подспорьем в освещении межнациональных отношений»

Открывая заседание, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев отметил, что цель девятого Форума национальных СМИ — обсуждение эффективных практик, обмен опытом, выявление новых возможностей средств массовой информации в выстраивании межнациональных и межконфессиональных отношений. Он уточнил, что в республике насчитывается 695 средств массовой информации.

С основным докладом на форуме выступил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он подчеркнул, что средствам массовой информации принадлежит ключевая роль в укреплении национальной идентичности, сохранении родных языков, духовного и культурного наследия. По мнению главы парламента, благодаря СМИ в обществе раскрываются «уклад и уникальные традиции многочисленных народов России».

В России проживают представители более 190 национальностей, используются 277 языков различных народов, напомнил Мухаметшин. «Играя важную роль в общей системе реализации государственной национальной политики, региональные национальные СМИ выступают информационным подспорьем, особым медийным каналом в диалоге культур, освещении сложной и острой темы межнациональных и этноконфессиональных отношений», – заявил он.

По его словам, Татарстану за три десятилетия удалось выработать свою модель конструктивного диалога, что заслуженно является гордостью и настоящей визитной карточкой республики. «Мир и согласие, в которых живут представители различных национальностей, – результат последовательной и системной работы, проводимой руководством республики с опорой на институты гражданского общества», – сказал Председатель Госсовета.

С основным докладом на форуме выступил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Национальные СМИ укрепляют статус Татарстана как центра татарского народа»

Фарид Мухаметшин обозначил ключевую роль национальных печатных изданий, выходящих за пределами республики. «В продвижении Татарстана в других регионах России, укреплении статуса республики как исторического, духовного и этнокультурного центра всего татарского народа большую роль играют национальные издания, выходящие за пределами республики», — заявил руководитель парламента.

По словам политика, в 14 российских регионах в качестве приложения к местным татарским изданиям выходит газета «Без берге» («Мы вместе»). «Такие издания позволяют соотечественникам быть осведомленными о значимых событиях в Татарстане и не прерывать связь со своей исторической родиной», — отметил он.

Председатель Госсовета заметил, что в Татарстане издается 187 газет и 122 журнала на русском языке, 114 газет и 42 журнала на татарском языке, пять газет на чувашском языке и одна газета на удмуртском языке. «Одним из ключевых элементов сбережения национальной идентичности, сохранения культурного кода является родной язык. Понимая это, уделяем повышенное внимание изданию печатной продукции на языках народов, проживающих в республике», — подчеркнул он.

Он также попросил журналистов подходить к освещению «острых и чувствительных межэтнических тем максимально взвешенно и ответственно, не идти на поводу у сложившихся стереотипов».

В завершение своего выступления Мухаметшин выразил уверенность, что Год цифровизации в Татарстане станет новым импульсом для развития средств массовой информации и поможет их переходу к более прогрессивным формам и моделям работы, новым каналам коммуникации.

Геннадий Семигин назвал Татарстан примером «великолепной работы по национальной политике» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Необходимо сформировать новую систему реализации национальной политики»

Председатель Комитета Государственной Думы России по делам национальностей Геннадий Семигин назвал Татарстан примером «великолепной работы по национальной политике». «Есть пример великолепной работы по национальной политике — Татарстан. Начиная от Дома Дружбы народов. Это не красивое здание, там идет работа. Татарстан ушел очень далеко вперед в этом вопросе и по сравнению с национальными республиками, и по сравнению с другими серьезными субъектами Федерации, которые считают, что они работают, но у них есть проблемы», — сказал докладчик.

Семигин добавил, что Россия является одним из ведущих лидеров по развитию межнациональных отношений в мире. «И это признает даже тот Запад, который нас не любит. Большое начало этому положили правовые основы, созданные в нашей стране», — продолжил он.

Парламентарий подчеркнул, что успехи в национальной политике России достаточно серьезны. Поэтому, по его мнению, около 90% россиян оценивает межнациональные отношения как «положительные и стабильные». При этом депутат заметил, что есть большой резерв в системе координации национальной политики на федеральном уровне. Он убежден, что необходимо сформировать, в том числе и во всех субъектах РФ, новую организационную систему реализации национальной политики.

«Во второй половине сентября Комитет Госдумы по делам национальностей станет инициатором формирования некого неформального, но координационного совета, — отметил он. — Нам нужно обновление национальной политики России. Думаю, что наш комитет в ближайшее время предложит на всю страну несколько важных моментов обновления».

По словам Семигина, необходима также мощная идеологическая база с возможным построением новых моделей политической, экономической, социальной и правовых систем.

Еще один важный момент для развития общества, по его мнению, – это демография. «Я не про ту демографическую яму – минус миллион человек. Я про то, почему это не стоит стратегической задачей в плане того, что если в России не будет 500 млн граждан в ближайшее десятилетие, у нас будут очень большие проблемы. На такой территории не может быть меньше 500 млн, чтобы развивать экономику, формировать рынок, защищать страну. Поэтому это направление нуждается в серьезной доработке», – заявил он.

«Убежден, что у России есть все необходимые ресурсы для того, чтобы двигаться вперед, замахнувшись на то, чтобы стать державой номер один. В том числе есть возможности роста межнациональных отношений, стабильности. Чем богат российский народ? Нациями и народностями, культурами, потенциальными человеческими возможностями, — резюмировал докладчик. — Администрация Президента России объявила о том, что межнациональные отношения вошли в тройку самых главных вопросов повестки дня. Впервые за многие годы».

Николай Касьянов заявил, что за многие годы Татарстан накопил огромный опыт в области регулирования, мониторинга, принятия политических и информационных решений в сфере межнациональных отношений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане ситуация в части межнациональных отношений мониторится на местах»

Заместитель генерального директора АО «Интерфакс» и генеральный директор АО «Агентство деловых коммуникаций» Николай Касьянов заявил, что за многие годы Татарстан накопил огромный опыт в области регулирования, мониторинга, принятия политических и информационных решений в сфере межнациональных отношений.

«Успех любого дела, особенно крупного социально-политического процесса, это всегда сочетание двух факторов — политической воли и последовательности. У нас часто бывает, что политическая воля есть, а последовательности нет, или наоборот. Татарстанский опыт пути решения межнациональных проблем представляет собой интересное сочетание политического опыта, последовательности и отработки качества принятия решений», — сказал спикер.

Касьянов подчеркнул, что в Татарстане ситуация в части межнациональных отношений мониторится на местах. «Здесь следят за тем, какие руководители как работают, на всех этапах — от формулировки политических концепций до сбора информации», — отметил он.

Спикер добавил, что опыт работает только тогда, когда он становится методикой. «Методика — это концентрированный опыт, который можно передавать другим регионам. От этого зависит успешность всего процесса в целом», — пояснил он.

Касьянов также заметил, что немало дискуссий ведется о социальной ответственности прессы, о том, как следует работать СМИ и освещать события. По его мнению, роль СМИ в освещении межнациональных отношений, языковых проблем и позитивных решений этих вопросов — колоссальна.

«Мы не можем останавливаться только на достигнутых результатах, надо изучать современные технологии, знать то, о чем пишешь, говоришь и снимаешь. И понимать, каким образом дальше будет развиваться ситуация, чтобы делать хорошую информацию, которая будет менять этот мир», — заключил он.

Маргарита Лянге назвала билингвальность конкурентным преимуществом национальных СМИ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Опыт показывает, что те СМИ, которые решаются на билингвальность, прибавляют в аудитории»

Президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге назвала билингвальность конкурентным преимуществом национальных СМИ. «Важна билингвальность для национальных СМИ. Опыт показывает, что те СМИ, которые решаются на билингвальность, прибавляют в аудитории, становятся обучающими средствами массовой информации. Другое преимущество — контент, знание традиций, особенностей», — сказала докладчик.

Лянге подчеркнула, что работа СМИ являются неотъемлемой частью деятельности по сохранению языкового и культурного многообразия страны. «Это наше этнокультурное многообразие гарантировано Конституцией России после внесения поправок. Мы так мало об этом говорим, мало уделяем внимание тому, что Россия, наверное, единственная страна в мире, в Конституции которой закреплены такие фундаментальные вещи. Нам кажется, что это само собой разумеется, но посмотрите, как живет остальной мир», — отметила она.

По мнению спикера, у России много вещей, в которых она опередила весь мир в плане этнокультурного развития и межнациональных отношений. «Да, у нас много проблем, но много и достижений, о которых нельзя забывать. Это все время нужно проговаривать. Иначе все, что мы не проговариваем в медиапространстве, очень быстро уходит, заменяется негативными вещами», — добавила она.

Поэтому, убеждена Лянге, долг средств массовой информации — проговаривать эти конституционные нормы и следить за тем, чтобы они были на слуху у аудитории.

«Есть сложности у СМИ, которые выходят на языках народов России. Они колоссальные. Прежде всего аудитория уменьшается, становится более возрастной. И очень хорошо, что почти все национальные СМИ имеют государственную поддержку. Без нее они бы не смогли существовать и выполнять свою функцию. Но некоторые воспринимают эту поддержку так, как будто развиваться не нужно», — заключила она.