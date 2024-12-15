«Если в поисковике вбить «татарский костюм», появится очень много пародий на мои работы»

Что нового можно привнести в татарский национальный костюм? Какие цвета предпочитали татары в прошлом? За что захейтили костюм Ралины Арабовой? Почему татарская тюбетейка должна быть простой, а не расшитой узорами? Об этом и многом другом в интервью «Интертату» рассказал модельер, дизайнер национальной одежды Султан Салиев.





Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«Очень люблю Казань, это мой город. Ни разу не пожалел, что переехал сюда»

Султан, оказывается, наши девушки-красотки встречают высокопоставленных гостей в аэропорту с чак-чаком и в ваших костюмах. Так было и во время саммита БРИКС. Вам доставляет удовольствие наблюдать за этим?

Гости республики, едва ступив на татарстанскую землю, первым делом видят наших девушек в красивой национальной одежде. Это определяет лицо Татарстана. Да, на девушках, встречавших гостей саммита БРИКС, были костюмы, сшитые и по моим эскизам. На Универсиаде девушки, которые встречали гостей и выносили призы победителям, тоже были в сшитых по моим эскизам костюмах. В моих костюмах встречали гостей чемпионата по водным видам спорта. Их эскизы утверждались не только в России, но и во Франции. Сейчас эти костюмы хранятся в Национальном музее РТ.

Узнаю свои работы на награждениях с участием первых лиц республики и на других мероприятиях, где участвуют девушки в национальных костюмах. Конечно, мне приятно, когда люди звонят и говорят: «Ой, Султан, это же твои костюмы!» Значит, я тоже внес свой вклад в достижения республики.

Я хожу на многие международные мероприятия и, естественно, представляю Татарстан. Когда со мной знакомят [аудиторию], объявляют: «Россия, Татарстан, Казань». Для меня это важно, потому что я могу тысячу раз повторить: очень люблю Казань. Это мой город. Ни разу не пожалел, что мы переехали сюда.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

А расскажите историю вашего переезда в Казань. Если не ошибаюсь, вы тот самый татарский сын, который искал свои корни, нашел их в Казани и начал новую жизнь?

Я родился в Кыргызстане. У меня там все было налажено. Приехав в Казань, начинал с нуля самым простым конструктором и по ступеньке поднимался до своего нынешнего статуса.

Да, здесь мои корни. Род моего отца уходит корнями в Туймазинский район Башкортостана. Родные со стороны мамы происходят из села Старые Какерли Дрожжановского района. Дед был довольно состоятельным человеком: летом занимался выращиванием зерна, зимой торговал. Объехал всю Центральную Азию, дошел до Индии и Китая. Все по тому же Шелковому пути – в одном месте брал, в другом продавал. Во время раскулачивания успел сбежать: получив сообщение о том, что ночью за ними придут, быстро посадил всю семью на телегу и уехал. Сначала остановились в Грозном, пожили там немного, а потом обосновались в Центральной Азии.

Сейчас в Дрожжановском районе родных уже не осталось. Род носил фамилию Минниалимовы. Один из братьев записался Минаевым, другой – Алимовым, таким образом пытались запутать следы. Вот такая известная мне история рода по линии мамы.

Когда Советский Союз распался и начались беспорядки, многие наши друзья и знакомые начали покидать Кыргызстан. Даже не знаю почему – в принципе, жили хорошо: теплый климат, вкусная еда. Наверное, кому-то надо было раздергать народ... Это стало для нас толчком для возвращения на историческую родину.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«Открыл «Желтые страницы» и наткнулся на номер фабрики «Киемнәр Данлы»

Вы побывали в местах, откуда корни ваших родителей?

Да, конечно. Мы подошли к переезду очень серьезно. Чтобы решить, где будем жить, сели в машину и объездили все места, где живут наши родные. Мама уверенно сказала: «В Казани есть будущее, крепкий город». Рассматривали еще Ульяновск, он недалеко от Дрожжановского района. Но послушали маму, выбрали Казань и ни разу об этом не пожалели.

Вы тогда были еще ребенком?

Не-е-ет, это было в 2001 году. В Кыргызстане я уже был 28-летним известным дизайнером-модельером…

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

И как известного модельера встретили здесь?

Это был сложный и непонятный этап. В 2000 году, собираясь приехать в Казань, мы прошлись по швейным фабрикам города. Я привез в Казань документы об образовании, информацию о победах в разных конкурсах и свою новую коллекцию. Тогда, помните или нет, существовал театр моды «Ильдан-Лик». Его главный инженер сразу мне сказал: «Будете у нас работать». Но через год, когда мы уже полностью перебрались в Татарстан, ситуация там полностью поменялась и моей вакансии не стало: руководство сменилось, главный инженер, обещавший взять меня на работу, уволился.

Тогда я открыл телефонный справочник «Желтые страницы» и наткнулся там на номер фабрики «Киемнәр Данлы». Увидев портфолио, мне тут же предложили должность. К тому времени многие фабрики позакрывались, в Казани крепко стояли на ногах только «Киемнәр Данлы» и производитель мужской одежды «Адонис». На фабрике «Киемнәр Данлы» я попал в удивительный коллектив, она стала для меня школой, получил там огромный опыт...

...и, наверное, знакомства?

Да, важные знакомства. Здесь я познакомился с руководителем организации «Мисс Татарстан» Изольдой Сахаровой. Мы до сих пор дружим и сотрудничаем, около 15 лет я являюсь официальным дизайнером конкурса «Мисс Татарстан». Для меня это знакомство стало знаковым для моего будущего.

Как я уже сказал, я же приехал в Казань не с пустыми руками – была готовая коллекция. В том же году финалистки «Мисс Татарстан – 2001» вышли на сцену в моих костюмах. Наверное, Изольда Генриевна разглядела во мне талант. Сначала я был дизайнером конкурса, позже начал сам готовить костюмы.

Подготовить татарские национальные костюмы для встречи официальных лиц в 2008 году тоже предложила Изольда Генриевна. Это была теплая верхняя одежда. Мы ее сделали, и, думаю, очень успешно, поскольку она используется по сей день.

С моими костюмами наши девушки выступали на «Мисс Мира», «Мисс Вселенная». На конкурсе «Мисс Мира» 2010 года мой стилизованный костюм вошел в пятерку лучших национальных костюмов. Наша Ирина Шарипова победила в «Мисс Татарстан», потом стала вице-мисс Россия и на «Мисс Мира» представляла страну в татарском костюме. Для меня это была крутая победа. В 2022 году наша девушка тоже представляла Россию на «Мисс Вселенная» в татарском костюме.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«У нас часто головной убор отдельно, верхняя одежда отдельно, ичиги вообще другого цвета»

Что было после работы в «Киемнәр Данлы»?

Через год работы я собрался уходить, и это застало руководство немного врасплох. Они не думали, что я уйду. Но зарплата была маленькой. Уже не помню точные цифры, но, например, если я получал зарплату 50 долларов, то за квартиру платил 100 долларов. За этот год я получил три предложения о трудоустройстве – в свадебный салон, одну фирму и еще куда-то. Выбрал фирму. Заманили меня и перспективами, и обещанием, что сделают соучредителем.

А чем занималась фирма?

Фирма производила повседневную женскую одежду. Когда работал там дизайнером-конструктором, продажи шли очень хорошо. Они вышли на российский уровень. Отшитую с утра партию к вечеру уже забирали оптовики.

Российская одежда хорошо продавалась?

Да, тогда ведь не было крупных торговых центров. Наша продукция продавалась в Ульяновске, Москве, Калининграде. Потом наши с фабрикой пути разошлись, и я открыл свое дело.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

Вам стало скучно или опять-таки денежный вопрос?

Отношение ко мне было хорошее, зарплата тоже неплохая. Как говорится, рыба гниет с головы – руководство начало делать неправильные шаги. В развитие любого производства нужно вкладываться. А здесь руководители пускали деньги на отпуск или на еще одну хорошую машину. Это приводило к сбоям в работе. Мы ушли оттуда втроем и открыли свою мастерскую. А со временем совсем разошлись. В общем деле каждый считает, что он работает больше других, больше вкладывает. Сейчас у меня своя мастерская, и я работаю на свой собственный лад.

Сколько лет вам понадобилось, чтобы открыть в Казани свое дело?

Десять лет. Сейчас у меня есть свои клиенты, меня знают.

Кто ваши клиенты? Богатые казанцы?

Есть разные люди. Приходят люди состоятельные, бывают корпоративные заказы. В этом году поработали с одним рестораном – одел персонал. Они подошли к национальному образу с утонченностью – у татарского образа есть своя эстетика. У нас ведь часто национальная одежда не в комплексе: головной убор отдельно, верхняя одежда отдельно, ичиги вообще другого цвета.

Что посоветуете людям, не имеющим возможности работать с дизайнерами, но желающим одеваться в национальную одежду?

Если не получается подобрать наряд, просто надень калфак, и все. А у нас, как обычно, надо все сразу. Даже путают сценическую одежду и повседневную. В каждом наряде должна быть свои пропорции. Меня это немного беспокоит. Очень радуюсь, когда вижу на фестивале «Печән базары» красиво одетых людей. Корни тянут. Если мы не знаем своих корней, у нас не будет будущего.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«Обе мои бабушки умели шить, у обеих были хорошие швейные машинки»

Султан, вы же в Кыргызстане не в татарском костюме выросли? Изучали его историю после переезда?

Это у меня от матери. Она отучилась в Казанском торговом институте на товароведа. Часто бывала здесь в командировках, привозила мне книги и журналы, себе, бабушкам и родным – расшитые чувяки. Я рос рядом с бабушками и многое у них узнал, перенял.

У них сохранились старинные платья с оборками?

У одной точно были – хорошо помню. У нас было много фотографий бабушек и дедушек в красивой одежде. У деда сохранились фото, где он запечатлен в роскошной тюбетейке и с тростью в руке. У него были и вкус, и возможность покупать хорошую одежду. У бабушки, выросшей в состоятельной семье, были и драгоценные чулпы, и ичиги.

Где-то в 2018 году я купил себе черные кожаные сапоги. Увидев их, бабушка сказала: «В таких могли ходить только богатые люди, это очень дорогие сапоги». Она прожила долгую жизнь, до 100 лет. Сохранил ее рассказы в аудиозаписях. Помнила, как в детстве ездила на ярмарки вместе с отцом. Когда прадедушка торговал, она просила купить что-нибудь и для нее – она была любимой дорогой дочерью.

У нее была удивительная память. Как-то ко мне заглянула знакомая, чувашка по национальности. К нам в комнату зашла бабушка, я представил ей гостью. И между делом отметил, что она из Чувашии. И бабушка обратилась к моей знакомой на чувашском языке. В детстве по соседству с ними жили чуваши. Бабушка уехала из деревни с родителями в 6-7-летнем возрасте. И вот она в свои 88 лет вспомнила чувашский язык. Они даже немного поговорили. Да, может быть, на примитивном уровне, но ведь поговорили! Во время переездов двое братьев бабушки погибли в Грозном – она часто о них рассказывала. В этом году во время поездки в Грозный я зашел в Соборную мечеть, чтобы почитать молитвы за них.

Обе мои бабушки умели шить, у обеих были хорошие швейные машинки. Мама отца была профессиональной швеей и даже шила по моим рисункам, а мама матери шила для себя.

Значит, вы с детства одевались красиво?

Для меня внешность всегда играла большую роль. Мама старалась красиво нас одевать: цвета должны соответствовать и обязательно подходить нам. Она работала в торговле и имела доступ к дефицитным товарам. Все это привилось нам с детства, мы другого не видели.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«В новой коллекции соединил городской образ с сельским платьем»

В Казани вы начали активно работать над татарской национальной одеждой. Что нового в татарский национальный костюм внесли лично вы? Точнее, что вы смогли найти?

Передо мной не стоит задача показать исторический костюм. Мы не можем вернуть его на 100 процентов. Никогда! За столетие мы ушли от него и назад уже не вернемся. Сейчас совсем другая жизнь: в таком платье будет тяжело даже сесть в машину. Национальная одежда начала меняться уже в начале ХХ века – скажем, маленькие калфаки для татарских девушек или изү – элемент нагрудного украшения. Сейчас мы должны приспособить эти элементы к настоящему времени и донести до будущего. Есть дизайнеры, делающие татарские украшения с этими маленькими атрибутами.

Свою последнюю коллекцию, которая называется «Мечты девушек», я считаю уникальной. Как известно, татарский костюм делится на городское и сельское направления. Если раньше они сильно отличались, то в моей новой коллекции я соединил городской образ с сельским платьем. Все смысловые элементы татарского костюма я воссоздал в ювелирке. Наверное, обращали внимание на головной убор Сююмбике на картинах – вот его мы выполнили как ювелирное украшение.

Месяц назад мне написали из одного музея с просьбой продать часть коллекции – кружевной изү.

Это был татарстанский музей?

Нет, и это удивительно. В целом большинство моих заказчиков живут не в Татарстане. Я пока еще не ответил согласием.

Это ювелирное изделие может украсить любой наряд. Можно надеть и с простым хлопчатобумажным платьем. Любой образ станет с ним татарским национальным, согласитесь? Купила одна татарская поэтесса...

Дорого, наверное?

Да, но украшение не на один день. Это сокровище, которое оставляют в наследство детям и внукам. Вот это мое последнее ноу-хау. В нем я соединил серебро, мельхиор и латунь. Такой коллекции еще не было, я не видел. Естественно, что музей заинтересовался.

Если вы продадите это московскому музею, в Казани ничего не останется?

В Казани есть у двух клиентов. Они выкупили для себя. Это же элемент, который может украсить любой образ.

А у министра культуры Ирады Хафизяновны нет? У нее отличный вкус на национальные аксессуары. Она знает, что у вас есть такое уникальное украшение?

Конечно, знает.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«Не понимаю, почему модельеры, отшивающие певцам безвкусные наряды, не говорят им правду»

Коли речь зашла о вкусах. На татарской эстраде часто можно увидеть безвкусицу. Лично для меня последним ее образчиком были сценические штаны одной известной певицы. А вы работаете с эстрадой?

Да, работаем с Филюсом Кагировым, Фирдусом Тямаевым. Сотрудничали с группой «Казан егетләре», когда там еще пели Артур и Марат. Когда парни ушли, мы подогнали костюмы на новый состав.

Последнее время перестал работать со многими артистами эстрады. Как выяснилось, не у всех звезд есть совесть. Были люди, не оплатившие работу, поэтому сейчас без договора работать вообще не берусь.

Не стали поднимать шум?

Не люблю конфликты. Пусть останется на их совести. Главное, что я никому и ничего не должен. У меня такая позиция. Не оплатив раз, они ведь больше не смогут прийти ко мне.

Про совесть понятно. А ваше отношение к нарядам на нашей эстраде?

Могу сказать, что есть позитивные изменения. Наверное, они начались с Ильсии Бадретдиновой – она серьезно подходит к своим концертам, работает с дизайнером Алиной Бадретдиновой. Не экономит на костюмах. Ей важна не экономия, а красивая картинка и результат. Меняет не только свои наряды, но и костюмы всей команды. Это действительно красиво.

Что касается безвкусных сценических нарядов, то артисты часто приходят к дизайнерам и показывают в качестве образца тот или иной костюм, но при этом нужно «прикрыть здесь и закрыть там». Модельеры-непрофессионалы исполняют эти заказы, и поэтому получаются такие странные костюмы. Я никогда в жизни не шил одежду по такому заказу. Мне было бы стыдно за результат.

Не понимаю, почему модельеры, отшивающие певцам безвкусные наряды, не говорят им правду. Нужно включать свою голову, независимо от желания артиста. Модельер должен сшить одежду, которая будет выглядеть эстетично и дорого.

А как вы рисуете эскизы? Карандашом на бумаге?

Да. Я уже стар для перехода на электронный вариант, для меня эскизы, нарисованные вручную, как живые. Я преподаю в Казанском институте культуры. Когда вижу, как студенты работают на айпадах, говорю себе, что мне тоже нужно научиться. Но электронный рисунок кажется мне неживым. Но работы студентов принимаю в любом варианте.

А вы храните потом эти бумаги?

Что-то храню, что-то нет. Иногда смотрю на эскизы десятилетней давности и думаю – зачем я это храню, есть же костюмы. Если собрать все, что хранится дома и на работе, получится, наверное, немало.

Если надумаете выпустить альбом к 50-летию...

Пятьдесят мне уже исполнилось. Альбом не делал.

Но ведь будут и другие юбилеи. Задумываетесь о создании альбома?

Заместитель директора Таткультресурсцентра Гульназ Марсовна [Латыпова] тоже говорит: «Давай сделаем, собери эскизы». Соглашаюсь и все время откладываю. На работе занят делами, про эскизы не вспоминаю. Вчера написали, что выпустят мою монографию.

Ресурсный центр?

Нет, не они, но я хотел бы их участия.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Согласился преподавать, когда сказали, что бумажной работы будет по минимуму»

В ваших костюмах встречают международных гостей, а у вас ни одного почетного звания.

Нету, да. Наверное, можно было бы дать «заслуженного деятеля искусств». Меня ведь за пределами республики больше знают. Не сочтите за нескромность, говорю только для примера – я лауреат премии Союза дизайнеров Москвы. Таких людей всего 34, в списке есть Зайцев и Юдашкин. Я есть везде, но только не здесь. Конечно, хотел бы признания своей деятельности и в Татарстане.

Наверное, не мельтешите перед глазами, как некоторые.

Да, понимаю, что тем, кто часто мелькает, достаются и пиар, и средства. Иногда на какие-нибудь мероприятия меня приглашают лично, а в списке другая фамилия.

Но я счастливый человек, потому что занимаюсь любимым делом. Супруга тоже так говорит.

Четвертый год преподаю в институте культуры на факультете изобразительного искусства и дизайна. Студенты разрабатывают дизайн аксессуаров. Моя цель – научить их мыслить. Учимся находить, из какого материала и что можно сделать. Например, придумывают украшения из пластика или мха. Чем бы они ни занимались, в дальнейшем эти знания им помогут.

Одна из моих талантливых студенток сейчас дизайнер марки Ульяны Сергиенко. Нашел через знакомых их менеджера и познакомил его со своей студенткой. Еще один студент разработал три коллекции, показал их в Милане, Сербии и Казахстане, участвовал с коллекциями на разных площадках в России. Для меня это большое достижение. Я не могу остановиться и повторяться и этому же учу студентов. Мы всегда в поиске нового. Главное – не останавливаться!

Для тех, кто интересуется костюмами, учиться у Султана Салиева – крутой шанс.

Меня уговаривали три года. Я долго сомневался, думал, зачем мне это. Там ведь бумажная волокита. Живя в Кыргызстане, я восемь лет преподавал в Кыргызско-Узбекском университете. За бумажной работой теряешь очень много времени, я не хотел к этому возвращаться. Согласился преподавать только когда пообещали, что бумажной работы будет немного. Не обманули, это действительно так.

У меня большой опыт и знания, которыми я могу поделиться. 32 года стажа в трудовой книжке. Согласитесь, это немало. Всю жизнь искал новые знания.

Коллекции выпускаете раз в год?

Да, раз в год. Пропустишь год – потеряешься.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«Купил машину, но водить так и не стал. А жена села и поехала»

Хобби у вас есть?

Нет. Наверное, нет. Вечером прихожу домой уставшим, и сил на что-то еще уже не остается. Свободное время провожу с семьей, ходим в театры, кино.

Расскажите о вашей семье.

Супруга и родные – мой тыл. Сыну 14, дочери 7 лет. Супруга трудится совсем в другой сфере, мы не работаем вместе. Когда у нее есть время, она мне помогает, может отвезти в нужные мне места. Я не вожу машину, а добираться на фабрику на общественном транспорте неудобно. В таких случаях выручает супруга.

Почему сами не водите машину?

Просто это не мое. Говорил себе, что куплю машину и стану водить. Купил, но водить так и не стал, а жена села и поехала.

Есть надежда, что дети продолжат вашу династию?

У сына я видел творческий взгляд, стремление к творческому направлению. Но с возрастом он изменился, сейчас у него другое занятие. Дочь для своих лет рисует удивительные картины. Иногда даже не могу поверить, что она сама это делает. Вчера купил ей четыре блокнота – она их быстро заполнит.

Скоро перейдет на айпад. Успевайте насладиться ее работами на бумаге.

Очень может быть. Все же я за картины, хранящие тепло рук. Вы бы видели, сколько у нее дома рисунков! Постоянно их выбрасываем, но они рисует еще и еще. Хвала Аллаху, пока творчество кипит! Если продолжит, очень хорошо, если нет – найдет другое занятие.

Сколько человек работает на бренд Султана Салиева?

Есть две швеи-универсала.

Вы можете сами сесть и сшить?

Конечно, если они не успевают или боятся браться за сложные модели, я делаю сам. Либо могут быть сложные или сильно дорогие ткани. Я не считаю шитье тяжелым грузом, в этом нет ничего сложного.

Были случаи, когда вы по ошибке неправильно раскроили или сшили и испортили ткань?

Не помню такого, вроде не было. Иногда кроишь ткань, готовишь клиенту для примерки, а после примерки понимаешь, что ничего не нужно менять. И думаешь, что не нужно было тратить время и шить вручную. В редких случаях приходится что-то исправлять. Люблю клиентов, которые полностью мне доверяют. Например, увижу в магазине ткань, подходящую их вкусу, звоню, и они без лишних расспросов говорят: «Султан, бери!» Приходят, не зная, что их ждет, но уходят очень довольными...

Наверное, это богатые деловые женщины или жены чиновников?

Да. Они никогда не дают мой номер другим, ибо понимают, что если обо мне узнают другие, до них очередь не скоро дойдет.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«О костюме Ралины Арабовой и обо мне писали, мягко говоря, злые слова»

В соцсетях часто критикуют всех и вся – и певца, и его одежду, и песню... А ваши образы критикуют? Если да, что вы делаете в таких случаях?

Не знаю, если и ругали, то до меня это не доходило. И сам за этим не слежу.

В 2022 году, когда участница конкурса «Мисс Вселенная» Ралина Арабова вышла в моих костюмах, как будто бы вся Россия была против меня. Дескать, почему Россию представляют в татарском костюме. О костюме и обо мне писали, мягко говоря, злые слова. Интернет заполонили жалобы диванных критиков.

А Татарстан оценил костюм высоко – здесь хорошо поняли его ценность. Я не посчитал нужным кому-либо отвечать. Я был спокоен за костюм, который мы предложили. О требованиях к нему мы узнали за три дня до отправки на конкурс, выбрали наиболее соответствующий, внесли небольшие изменения и отправили.

Если бы вам сказали: предложите один костюм, показывающий творчество Султана Салиева, – какой бы это был наряд?

Сложный вопрос. Не знаю. Все, что прошло через мои руки, для меня ценно и дорого. У каждого костюма своя история, каждый впитал мои эмоции и силу. Так что трудно выделить какой-то один. Может быть, я его еще не сшил.

С каким цветом у вас соотносится татарский костюм?

Точно не с зеленым – уверен на 100 процентов. Представлять зеленый цветом татар – откуда этот стереотип, понять не могу.

Может, это связано с исламом?

Наверное. Настолько вбили в голову, что зеленый цвет – это цвет татар... Пусть посмотрят картины с настоящими татарскими нарядами. Нигде не написано, что татары ходили в зеленом. К слову, у татар не было монохромной одежды и цвета были очень гармоничными. Татары всегда имели хороший вкус. Все в меру, цвета не слишком яркие, не кричащие. Когда мы видим в костюмах танцевальных коллективов чрезмерное буйство красок, нужно понимать, что они сшиты для сцены – сцена может «проглотить» цвет. Но люди начинают воспринимать это как должное.

А каким цветам отдавали предпочтение наши предки?

На мой взгляд, это темно-красная гамма, бронзовая гамма, желто-красные природные цвета – это спокойные цвета. Говоря о бордо, мы имеем в виду спокойный оттенок, не кричащий. Раньше ярких оттенков и не было, тогда работали с натуральными красителями, которые быстро тускнели и приобретали спокойный тон. Повторюсь – у татар всегда был хороший вкус. В музеях я часто наблюдаю это – цвета очень гармоничные. Думаю, это показывает эстетику татар.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«В легкой промышленности почти нет авторского права»

Вы изучаете татарский костюм по каким-то источникам? По каким, если не секрет?

У меня есть большая библиотека книг о татарских костюмах. Еще когда мы жили в Кыргызстане, мама привозила мне книги из Казани. Не пропускаю лекции о татарском костюме. Не могу сказать, что всегда получаю из них что-то новое, порой просто много общих слов.

В этом вопросе очень уважаю Гузель Валееву-Сулейманову, она для меня большой авторитет. Я не по одному разу слушаю и смотрю ее выступления, читаю записи. Она действительно глубоко изучила татарский костюм. Гузель Фуадовна достойный продолжатель дела своего отца, выдающегося ученого Фуада Валеева. Когда нужен какой-либо орнамент, не нужно его придумывать – использую книги Гузель Валеевой-Сулеймановой.

То есть полностью доверяете и не спорите.

Я ни с кем не спорю.

В душе тоже?

Нет. Ей доверяю. Как-то прочитал ее мнение о моей коллекции, оставленное в комментариях под одной статьей. Промолчал…

Ей что-то не понравилось?

Один из головных уборов коллекции она назвала убором восточных дервишей. Не поленился и нашел информацию об этом – он совсем не был похож. Но я не стал объяснять или оправдываться. Потом выяснилось, что комментарий удалили. Сама Гузель Фуадовна удалила или кто другой – не знаю.

Вы с ней знакомы?

Не сказал бы, что близко. Два года назад вместе участвовали в проекте Евразийской ассоциации этнодизайнеров «Этноподиум» на Байкале – она читала лекции, я показывал коллекцию. Там и познакомились.

Вы продаете все свои коллекции?

Что-то продается. Что-то не выставляю на продажу, так как есть другой спрос. Например, недавно звонили из Иркутска и просили показать коллекцию. Собираюсь туда. Кстати, поддерживаю связь с тамошним татаро-башкирским обществом, они участвуют в мероприятиях, в которых я выступаю с коллекцией. Вообще, куда бы я ни ездил, всюду знакомлюсь с татарской диаспорой, потому что могу получить от них полезную информацию.

Что касается моих работ, то часть коллекций тут же выкупает организация «Мисс Татарстан».

А на костюмы бывает авторское право?

Сшитые костюмы – это мое творчество, и я могу отшить их повторно, конечно. Только для чего? Не люблю повторяться. Если надо, сошью новое. Авторского права в легкой промышленности почти нет. Поменял пуговицы – получился другой костюм. Если в поисковике вбить «татарский костюм», появится очень много пародий на мои костюмы.

В Альметьевске сделали безобразную пародию на металлические украшения из моей последней коллекции. Успокаиваю себя тем, что хотя бы так люди учатся новому. Увидели и решили, что тоже так могут.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

«Сейчас тюбетейки стали украшать блестками, стразами, пайетками. На голове мужчины это выглядит странновато»

Значит, я могу сшить точно такой же наряд, как в вашей коллекции? Если умею шить, конечно.

Умеете – пожалуйста! Но мой костюм никто не может повторить. Никто, кроме меня! У меня сохранены эскизы, выкройки.

В 2019 году я выпустил коллекцию под названием «Круги на воде». В 2021 году идем мы по Столешникову переулку в Москве мимо витрин дорогих бутиков и видим, что коллекции Valentino на 60-70 процентов повторяют мою коллекцию – та же цветовая гамма, ткани в горошек. Это не плагиат, просто так совпало. Главное, что моя коллекция вышла раньше. Эти костюмы до сих пор хранятся, потому что они вне моды, это образец стиля.

А вы любите расшитые узором татарские тюбетейки?

Видеть их не могу. У меня хранится тюбетейка моего деда, она простая – из бархата, по краям собрана на лошадиный волос, чтобы держала форму. Вот такая она – татарская тюбетейка!

Значит, они не ходили в узорчатых уборах.

Мне кажется, это пошло из деревенских нарядов: девушки украшали тюбетейки, чтобы парни были красивыми. Сейчас стали украшать блестками, стразами, пайетками. На голове мужчины это выглядит странновато. Мне нравятся работы Луизы Фасхетдиновой.

Помню ее тюбетейки, расшитые золотом. Раис Татарстана такую же носит.

Да, она ведь не сама это придумала. Просто искала по музеям, изучала. И вот такой результат глубоких исследований! Хороши скромные узоры.

А вы носите тюбетейку?

В Кыргызстане мы с сестрой даже дрались за право носить дедушкину тюбетейку. Мы воспринимали это как средство привлечения внимания на улице. Носить ее для нас было честью, как некий статус.

Я ношу, но не традиционную татарскую тюбетейку. Мечтаю о тюбетейках Луизы, хочу заказать убор с минимальным узором. Пусть будет и у меня тюбетейка с золотой канителью.

Фото: из личного фотоархива Султана Салиева

Как относитесь к пиджакам, которые носит наш Раис?

Версия этого костюма началась с меня. Ко мне обратились из Кабмина с предложением сделать эскизы костюмов чиновника для поездок в восточные страны. Нужно было разработать мужской и женский варианты. Я сделал образы – искал в книгах, интернете, музеях. Показали Рустаму Нургалиевичу. На презентации присутствовал и Асгат Сафаров, уже на следующий день я брал с него мерки. Через месяц такой же костюм появился и у Раиса.

У вас есть такой костюм?

Я вообще не ношу костюмы. Ходил в них до 25 лет, и, наверное, достаточно. Один висит наготове, если вдруг понадобится.

Пусть будет наготове, если вдруг решат повесить вам медаль.

Я бы и за медалью пришел в повседневной одежде. У меня нет парадных нарядов. Я всегда хожу в том, что мне нравится, и чувствую себя комфортно. Но в футболке за медалью, естественно, не пойду, на такие мероприятия могу найти что-то подходящее.

Рузиля Мухаметова, Intertat.tatar, перевод с татарского